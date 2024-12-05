"Две недели". В США сделали заявление о британских войсках на Украине
Шрайвер считает, что вся армия Британии протянет на Украине лишь две недели
CC BY 2.0 / U.S. Army photo by Sgt. 1st Class Caleb Barrieau / Британские курсанты Королевской военной академии во время учений
Британские курсанты Королевской военной академии во время учений. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Если все военные части Великобритании окажутся на Украине, то в боях с российскими силами они протянут лишь две недели, заявил американский военный эксперт Уилл Шрайвер в соцсети X.
«
"Если бы весь состав британской армии можно было волшебным образом материализовать на линии фронта на Украине, чтобы противостоять русским, то он стал бы небоеспособным менее чем за шесть недель. Возможно, всего за две недели", — написал он, комментируя слова заместителя главы Минобороны Великобритании Алистара Карнса о шансах выживания Вооруженных сил Соединенного Королевства в конфликте с Россией.
Накануне Карнс заявил, что в случае вовлечения Великобритании в крупный конфликт с такими странами, как Россия, британская армия будет уничтожена за период от шести месяцев до года.
Также министр обороны Великобритании Джон Хили признавал, что Вооруженные силы страны приспособлены к проведению военных операций, но не готовы к ведению боевых действий. В июле Хили заявлял, что Вооруженные силы королевства сталкиваются с рядом серьезных проблем.
До этого в докладе комитета обороны при правительстве Великобритании сообщалось, что британская армия не готова к потенциальной масштабной и длительной войне из-за нехватки личного состава, а также проблем, связанных с набором и удержанием военнослужащих. Комитет по обороне призвал правительство сделать "трудный выбор": либо полностью инвестировать в армию, либо признать, что правильная расстановка приоритетов боевых действий будет означать меньшую доступность большего числа задач.