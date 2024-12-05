https://ria.ru/20241205/vospitatel-1987585093.html

В Нижнем Новгороде воспитательницу заподозрили в гибели ребенка

В Нижнем Новгороде воспитательницу заподозрили в гибели ребенка - РИА Новости, 05.12.2024

В Нижнем Новгороде воспитательницу заподозрили в гибели ребенка

Воспитательницу детского сада в Нижнем Новгороде подозревают в причастности к гибели ребенка, который задохнулся на площадке из-за зацепившийся за горку одежды, РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T17:58

2024-12-05T17:58

2024-12-05T17:58

происшествия

россия

нижний новгород

следственный комитет россии (ск рф)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 дек - РИА Новости. Воспитательницу детского сада в Нижнем Новгороде подозревают в причастности к гибели ребенка, который задохнулся на площадке из-за зацепившийся за горку одежды, сообщает региональное следственное управление СК РФ. Ранее ведомство сообщало, что 2 декабря на территории детского сада, расположенного на улице Бринского, обнаружено тело трехлетнего ребенка без признаков насильственной смерти. По данным прокуратуры региона, во время прогулки мальчик зацепился за игровое оборудование одеждой и задохнулся. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). "По подозрению в совершении преступления допрошена воспитатель детского сада, которая в нарушение своих профессиональных обязанностей в ходе прогулки не осуществила постоянный контроль и присмотр за деятельностью воспитанников на игровом комплексе", - говорится в сообщении регионального СУСК. Следствие ходатайствовало об избрании ей меры пресечения в виде домашнего ареста, однако судом в отношении женщины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

https://ria.ru/20241121/majkop-1984990922.html

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происшествия, россия, нижний новгород, следственный комитет россии (ск рф)