https://ria.ru/20241205/volontery-1987611184.html

Волонтеры обратили внимание Путина на проблемы со страхованием

Волонтеры обратили внимание Путина на проблемы со страхованием - РИА Новости, 05.12.2024

Волонтеры обратили внимание Путина на проблемы со страхованием

Волонтеры обратили внимание президента России Владимира Путина на проблемы со страхованием добровольцев, отметив, что только одна страховая компания согласилась РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T21:16

2024-12-05T21:16

2024-12-05T21:16

общество

курская область

россия

суджанский район

владимир путин

согаз

день добровольца (волонтера) в россии

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Волонтеры обратили внимание президента России Владимира Путина на проблемы со страхованием добровольцев, отметив, что только одна страховая компания согласилась оказывать услуги. В ходе общения Путина с волонтерами на площадке форума "Мы вместе" представитель "Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям" Гиорги Булиа рассказал о деятельности организации по поиску людей, в том числе в Курской области. Представитель добровольческой организации обратил внимание президента на проблемы со страхованием. "Единственное, с какой сложностью столкнулись… это страхование волонтеров. Порядка тридцати компаний обзвонили. Единственная компания, которая наших волонтеров застраховала - это "Согаз", - сказал Булиа в ходе разговора с президентом. "А остальные отказались?" - уточнил Путин, на что получил утвердительный ответ. "Согаз" надо поблагодарить за оперативное внимание", - отметил президент. Путин в четверг приехал на площадку форума "Мы вместе" и вручил награду "Волонтер года" главе движения "Вторая жиZнь" Марии Карпенко, которая организовала гуманитарную миссию в новые регионы и помогала эвакуировать людей из Суджанского района Курской области.

https://ria.ru/20241205/putin-1987602243.html

https://ria.ru/20241205/putin-1987588052.html

курская область

россия

суджанский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, курская область, россия, суджанский район, владимир путин, согаз, день добровольца (волонтера) в россии