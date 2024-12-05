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Волонтеры обратили внимание Путина на проблемы со страхованием - РИА Новости, 05.12.2024
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21:16 05.12.2024
https://ria.ru/20241205/volontery-1987611184.html
Волонтеры обратили внимание Путина на проблемы со страхованием
Волонтеры обратили внимание Путина на проблемы со страхованием - РИА Новости, 05.12.2024
Волонтеры обратили внимание Путина на проблемы со страхованием
Волонтеры обратили внимание президента России Владимира Путина на проблемы со страхованием добровольцев, отметив, что только одна страховая компания согласилась РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T21:16
2024-12-05T21:16
общество
курская область
россия
суджанский район
владимир путин
согаз
день добровольца (волонтера) в россии
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Волонтеры обратили внимание президента России Владимира Путина на проблемы со страхованием добровольцев, отметив, что только одна страховая компания согласилась оказывать услуги. В ходе общения Путина с волонтерами на площадке форума "Мы вместе" представитель "Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям" Гиорги Булиа рассказал о деятельности организации по поиску людей, в том числе в Курской области. Представитель добровольческой организации обратил внимание президента на проблемы со страхованием. "Единственное, с какой сложностью столкнулись… это страхование волонтеров. Порядка тридцати компаний обзвонили. Единственная компания, которая наших волонтеров застраховала - это "Согаз", - сказал Булиа в ходе разговора с президентом. "А остальные отказались?" - уточнил Путин, на что получил утвердительный ответ. "Согаз" надо поблагодарить за оперативное внимание", - отметил президент. Путин в четверг приехал на площадку форума "Мы вместе" и вручил награду "Волонтер года" главе движения "Вторая жиZнь" Марии Карпенко, которая организовала гуманитарную миссию в новые регионы и помогала эвакуировать людей из Суджанского района Курской области.
https://ria.ru/20241205/putin-1987602243.html
https://ria.ru/20241205/putin-1987588052.html
курская область
россия
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общество, курская область, россия, суджанский район, владимир путин, согаз, день добровольца (волонтера) в россии
Общество, Курская область, Россия, Суджанский район, Владимир Путин, Согаз, День добровольца (волонтера) в России
Волонтеры обратили внимание Путина на проблемы со страхованием

Волонтеры сообщили Путину, что страховать добровольцев согласился лишь "Согаз"

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на церемонии награждения победителей международной премии #МЫВМЕСТЕ
Президент РФ Владимир Путин на церемонии награждения победителей международной премии #МЫВМЕСТЕ - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Президент РФ Владимир Путин на церемонии награждения победителей международной премии #МЫВМЕСТЕ
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Волонтеры обратили внимание президента России Владимира Путина на проблемы со страхованием добровольцев, отметив, что только одна страховая компания согласилась оказывать услуги.
В ходе общения Путина с волонтерами на площадке форума "Мы вместе" представитель "Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям" Гиорги Булиа рассказал о деятельности организации по поиску людей, в том числе в Курской области. Представитель добровольческой организации обратил внимание президента на проблемы со страхованием.
Президент России Владимир Путин на церемонии награждения победителей международной премии #МЫВМЕСТЕ в ЦВЗ Манеж в Москве - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
Путин обсудит поддержку волонтеров, выезжающих из зоны СВО
Вчера, 19:31
«
"Единственное, с какой сложностью столкнулись… это страхование волонтеров. Порядка тридцати компаний обзвонили. Единственная компания, которая наших волонтеров застраховала - это "Согаз", - сказал Булиа в ходе разговора с президентом.
"А остальные отказались?" - уточнил Путин, на что получил утвердительный ответ.
"Согаз" надо поблагодарить за оперативное внимание", - отметил президент.
Путин в четверг приехал на площадку форума "Мы вместе" и вручил награду "Волонтер года" главе движения "Вторая жиZнь" Марии Карпенко, которая организовала гуманитарную миссию в новые регионы и помогала эвакуировать людей из Суджанского района Курской области.
Президент России Владимир Путин на церемонии награждения победителей международной премии Мы вместе - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
Путин наградил Марию Карпенко, помогавшую при эвакуации людей в Судже
Вчера, 18:11
 
ОбществоКурская областьРоссияСуджанский районВладимир ПутинСогазДень добровольца (волонтера) в России
 
 
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