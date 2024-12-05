Волонтеры обратили внимание Путина на проблемы со страхованием
Волонтеры сообщили Путину, что страховать добровольцев согласился лишь "Согаз"
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на церемонии награждения победителей международной премии #МЫВМЕСТЕ
Президент РФ Владимир Путин на церемонии награждения победителей международной премии #МЫВМЕСТЕ
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Волонтеры обратили внимание президента России Владимира Путина на проблемы со страхованием добровольцев, отметив, что только одна страховая компания согласилась оказывать услуги.
В ходе общения Путина с волонтерами на площадке форума "Мы вместе" представитель "Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям" Гиорги Булиа рассказал о деятельности организации по поиску людей, в том числе в Курской области. Представитель добровольческой организации обратил внимание президента на проблемы со страхованием.
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"Единственное, с какой сложностью столкнулись… это страхование волонтеров. Порядка тридцати компаний обзвонили. Единственная компания, которая наших волонтеров застраховала - это "Согаз", - сказал Булиа в ходе разговора с президентом.
"А остальные отказались?" - уточнил Путин, на что получил утвердительный ответ.
"Согаз" надо поблагодарить за оперативное внимание", - отметил президент.
Путин в четверг приехал на площадку форума "Мы вместе" и вручил награду "Волонтер года" главе движения "Вторая жиZнь" Марии Карпенко, которая организовала гуманитарную миссию в новые регионы и помогала эвакуировать людей из Суджанского района Курской области.