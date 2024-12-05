https://ria.ru/20241205/vojska-1987471588.html
ВСУ обстреляли рынок в Новой Каховке
ВСУ обстреляли рынок в Новой Каховке - РИА Новости, 05.12.2024
ВСУ обстреляли рынок в Новой Каховке
Центральный вещевой рынок Новой Каховки Херсонской области обстрелян ВСУ, обошлось без жертв, сообщила администрация города. РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T10:45
2024-12-05T10:45
2024-12-05T10:47
специальная военная операция на украине
новая каховка
херсонская область
вооруженные силы украины
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости. Центральный вещевой рынок Новой Каховки Херсонской области обстрелян ВСУ, обошлось без жертв, сообщила администрация города. "Киевский режим вновь обстрелял гражданскую инфраструктуру города Новая Каховка. На этот раз удар пришелся на центральный рынок по вещевым рядам. Обошлось без жертв", - сообщили в администрации. Украинские войска ранее нанесли артиллерийский удар по многоквартирным домам Новой Каховки, ранен ребенок, сообщали власти города.
https://ria.ru/20241204/gorlovka-1987414151.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новая каховка, херсонская область , вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Новая Каховка, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Происшествия
ВСУ обстреляли рынок в Новой Каховке
ВСУ обстреляли центральный вещевой рынок в Новой Каховке