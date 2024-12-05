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ВСУ обстреляли рынок в Новой Каховке - РИА Новости, 05.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:45 05.12.2024 (обновлено: 10:47 05.12.2024)
https://ria.ru/20241205/vojska-1987471588.html
ВСУ обстреляли рынок в Новой Каховке
ВСУ обстреляли рынок в Новой Каховке - РИА Новости, 05.12.2024
ВСУ обстреляли рынок в Новой Каховке
Центральный вещевой рынок Новой Каховки Херсонской области обстрелян ВСУ, обошлось без жертв, сообщила администрация города. РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T10:45
2024-12-05T10:47
специальная военная операция на украине
новая каховка
херсонская область
вооруженные силы украины
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости. Центральный вещевой рынок Новой Каховки Херсонской области обстрелян ВСУ, обошлось без жертв, сообщила администрация города. "Киевский режим вновь обстрелял гражданскую инфраструктуру города Новая Каховка. На этот раз удар пришелся на центральный рынок по вещевым рядам. Обошлось без жертв", - сообщили в администрации. Украинские войска ранее нанесли артиллерийский удар по многоквартирным домам Новой Каховки, ранен ребенок, сообщали власти города.
https://ria.ru/20241204/gorlovka-1987414151.html
новая каховка
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новая каховка, херсонская область , вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Новая Каховка, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Происшествия
ВСУ обстреляли рынок в Новой Каховке

ВСУ обстреляли центральный вещевой рынок в Новой Каховке

© Фото : администрация городского округа Новая КаховкаПоследствия обстрела рынка в Новой Каховке со стороны ВСУ
Последствия обстрела рынка в Новой Каховке со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© Фото : администрация городского округа Новая Каховка
Последствия обстрела рынка в Новой Каховке со стороны ВСУ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости. Центральный вещевой рынок Новой Каховки Херсонской области обстрелян ВСУ, обошлось без жертв, сообщила администрация города.
"Киевский режим вновь обстрелял гражданскую инфраструктуру города Новая Каховка. На этот раз удар пришелся на центральный рынок по вещевым рядам. Обошлось без жертв", - сообщили в администрации.
Украинские войска ранее нанесли артиллерийский удар по многоквартирным домам Новой Каховки, ранен ребенок, сообщали власти города.
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Специальная военная операция на УкраинеНовая КаховкаХерсонская областьВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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