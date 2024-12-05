https://ria.ru/20241205/vojska-1987471588.html

ВСУ обстреляли рынок в Новой Каховке

ВСУ обстреляли рынок в Новой Каховке - РИА Новости, 05.12.2024

ВСУ обстреляли рынок в Новой Каховке

Центральный вещевой рынок Новой Каховки Херсонской области обстрелян ВСУ, обошлось без жертв, сообщила администрация города. РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T10:45

2024-12-05T10:45

2024-12-05T10:47

специальная военная операция на украине

новая каховка

херсонская область

вооруженные силы украины

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/05/1987471822_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_31965f09163a266b16aa77e645e913ad.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости. Центральный вещевой рынок Новой Каховки Херсонской области обстрелян ВСУ, обошлось без жертв, сообщила администрация города. "Киевский режим вновь обстрелял гражданскую инфраструктуру города Новая Каховка. На этот раз удар пришелся на центральный рынок по вещевым рядам. Обошлось без жертв", - сообщили в администрации. Украинские войска ранее нанесли артиллерийский удар по многоквартирным домам Новой Каховки, ранен ребенок, сообщали власти города.

https://ria.ru/20241204/gorlovka-1987414151.html

новая каховка

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

новая каховка, херсонская область , вооруженные силы украины, происшествия