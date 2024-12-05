https://ria.ru/20241205/voennye-1987445339.html
Российские военные уничтожили опорный пункт ВСУ в Запорожской области
Российские военные уничтожили опорный пункт ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 05.12.2024
Российские военные уничтожили опорный пункт ВСУ в Запорожской области
Разведка отряда "БАРС -32" совместно с частями российской группировки войск "Днепр" ночью вскрыла взводный опорный пункт ВСУ с пехотой, а днем артиллерия отряда РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T06:19
2024-12-05T06:19
2024-12-05T06:19
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ЗАПОРОЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, 5 дек - РИА Новости. Разведка отряда "БАРС -32" совместно с частями российской группировки войск "Днепр" ночью вскрыла взводный опорный пункт ВСУ с пехотой, а днем артиллерия отряда успешно уничтожила обнаруженную цель в Запорожской области, рассказал РИА Новости командир отряда с позывным "Питон". За боевой работой артиллерия в режиме реального времени на командном пункте отряда наблюдал корреспондент РИА Новости. "Сегодня ночью силами разведки отряда был вскрыт взводный опорный пункт противника, на котором находится личный состав. Было спланировано огневое поражение, сейчас ведется огневое поражение минометной батареи отряда",- сказал "Питон". Он отметил, что во время работы артиллерии ведется корректировка огня в прямом эфире с помощью БПЛА. "Сейчас перенос огня пошел <...>, подкорректируйся и будет более точно (попадание -ред.). Вот так практически регулярно мы планируем огневое поражение. Собеседник агентства отметил, что параллельно с артиллерией работают операторы БПЛА дронами-камикадзе и сбросами.
https://ria.ru/20241011/starlink-1977505491.html
https://ria.ru/20240823/drony-1967931358.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность
Специальная военная операция на Украине, Безопасность
Российские военные уничтожили опорный пункт ВСУ в Запорожской области
Разведка отряда "БАРС -32" ночью вскрыла опорный пункт ВСУ с пехотой
ЗАПОРОЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, 5 дек - РИА Новости. Разведка отряда "БАРС -32" совместно с частями российской группировки войск "Днепр" ночью вскрыла взводный опорный пункт ВСУ с пехотой, а днем артиллерия отряда успешно уничтожила обнаруженную цель в Запорожской области, рассказал РИА Новости командир отряда с позывным "Питон".
За боевой работой артиллерия в режиме реального времени на командном пункте отряда наблюдал корреспондент РИА Новости.
"Сегодня ночью силами разведки отряда был вскрыт взводный опорный пункт противника, на котором находится личный состав. Было спланировано огневое поражение, сейчас ведется огневое поражение минометной батареи отряда",- сказал "Питон".
Он отметил, что во время работы артиллерии ведется корректировка огня в прямом эфире с помощью БПЛА.
"Сейчас перенос огня пошел <...>, подкорректируйся и будет более точно (попадание -ред.). Вот так практически регулярно мы планируем огневое поражение.
Собеседник агентства отметил, что параллельно с артиллерией работают операторы БПЛА дронами-камикадзе и сбросами.