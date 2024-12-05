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Владимиров: Ставрополье поучаствует в 11 обновленных нацпроектах - РИА Новости, 05.12.2024
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Ставропольский край - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
Ставропольский край
 
18:42 05.12.2024
https://ria.ru/20241205/vladimirov-1987596849.html
Владимиров: Ставрополье поучаствует в 11 обновленных нацпроектах
Владимиров: Ставрополье поучаствует в 11 обновленных нацпроектах - РИА Новости, 05.12.2024
Владимиров: Ставрополье поучаствует в 11 обновленных нацпроектах
Ставропольский край в 2025 году примет участие в 11 обновленных национальных проектах, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров. РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T18:42
2024-12-05T18:42
ставропольский край
россия
ставропольский край
владимир владимиров
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Ставропольский край в 2025 году примет участие в 11 обновленных национальных проектах, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров. Президент России Владимир Путин в четверг провел в Кремле заседание Совета по стратегическому планированию и национальным проектам. В нем приняли члены правительства РФ, руководители федеральных ведомств, главы регионов и в их числе губернатор Ставрополья. По словам Владимирова, Ставрополье стало активным участником нацпроектов. Благодаря им, и в том числе реализации краевых госпрограмм и регпроектов, в крае построено 12 школ, где учатся почти 10 тысяч ребят, и больше 30 детских садов. Введено в строй 28 объектов медорганизаций, системно обновляется транспорт для медиков, закупается современное медоборудование. Благоустроено больше тысячи территорий. Кроме того, расселено почти 1,7 тысячи ставропольцев из аварийного жилья. Отремонтировано более 800 километров дорог и 22 моста. И это лишь некоторые результаты реализации нацпроектов в крае. "В 2025 году край примет участие в 11 нацпроектах. Совместно с правительством РФ, коллегами из федеральных ведомств сейчас формируем план работы. Заложили на это 23,5 миллиарда рублей. Президентские нацпроекты являются эффективным инструментом развития регионов. Убежден, что итоги следующей пятилетки на Ставрополье это подтвердят", - отметил Владимиров, его слова приводит пресс-служба краевого правительства.
https://ria.ru/20241204/dorogi-1987308259.html
https://ria.ru/20241203/stavropole-1987181751.html
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россия, ставропольский край, владимир владимиров
Ставропольский край, Россия, Ставропольский край, Владимир Владимиров
Владимиров: Ставрополье поучаствует в 11 обновленных нацпроектах

Владимиров: Ставропольский край будет участвовать в 11 обновленных нацпроектах

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГубернатор Ставропольского края Владимир Владимиров
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров . Архивное фото
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Ставропольский край в 2025 году примет участие в 11 обновленных национальных проектах, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.
Президент России Владимир Путин в четверг провел в Кремле заседание Совета по стратегическому планированию и национальным проектам. В нем приняли члены правительства РФ, руководители федеральных ведомств, главы регионов и в их числе губернатор Ставрополья.
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Больше 300 километров местных дорог отремонтировали на Ставрополье
4 декабря, 13:20
По словам Владимирова, Ставрополье стало активным участником нацпроектов. Благодаря им, и в том числе реализации краевых госпрограмм и регпроектов, в крае построено 12 школ, где учатся почти 10 тысяч ребят, и больше 30 детских садов. Введено в строй 28 объектов медорганизаций, системно обновляется транспорт для медиков, закупается современное медоборудование.
Благоустроено больше тысячи территорий.
Кроме того, расселено почти 1,7 тысячи ставропольцев из аварийного жилья. Отремонтировано более 800 километров дорог и 22 моста. И это лишь некоторые результаты реализации нацпроектов в крае.
"В 2025 году край примет участие в 11 нацпроектах. Совместно с правительством РФ, коллегами из федеральных ведомств сейчас формируем план работы. Заложили на это 23,5 миллиарда рублей. Президентские нацпроекты являются эффективным инструментом развития регионов. Убежден, что итоги следующей пятилетки на Ставрополье это подтвердят", - отметил Владимиров, его слова приводит пресс-служба краевого правительства.
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3 декабря, 19:24
 
Ставропольский крайРоссияСтавропольский крайВладимир Владимиров
 
 
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