https://ria.ru/20241205/vk-1987463348.html

ВКонтакте представила редизайн ленты и редактора постов

ВКонтакте представила редизайн ленты и редактора постов - РИА Новости, 05.12.2024

ВКонтакте представила редизайн ленты и редактора постов

Пользователи получили доступ к новому дизайну главной ленты ВКонтакте, экрана добавления новых постов и другим возможностям для размещения и взаимодействия с... РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T10:00

2024-12-05T10:00

2024-12-05T10:00

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Пользователи получили доступ к новому дизайну главной ленты ВКонтакте, экрана добавления новых постов и другим возможностям для размещения и взаимодействия с контентом. В центре обновлений — акцент на погружении в контент, минималистичный интерфейс и простая навигация.Перед обновлением компания провела детальный этап тестирования. По его результатам, количество подписок на сообщества из ленты увеличилось на 16%. Изменения улучшают визуальное восприятие, помогают пользователям легче находить интересных авторов и создают новые возможности для контентмейкеров: рост вовлечённости и более глубокое взаимодействие с аудиторией.Главные элементы нового дизайна:"Новый дизайн ленты — это не просто визуальное обновление. Мы провели комплекс масштабных исследований, изучив потребности пользователей, авторов и бизнеса на платформе. Наша аудитория заинтересована в быстром доступе к медиаконтенту, без сложной навигации и тяжёлых интерфейсов. Благодаря длительному тестированию мы тщательно проанализировали реакцию пользователей, обратную связь авторов — и создали дизайн с учётом трансформации соцсетей в мультимедийные платформы. Он позволяет создателям оригинального контента наращивать вовлечённость с помощью медиаформатов, широко востребованных аудиторией", — отметил директор по продуктам ВКонтакте Евгений Васильев.Лента — ключевой элемент приложения ВКонтакте. Её обновление стало важной частью стратегии соцсети, призванной вывести на новый уровень пользовательский опыт и расширить возможности для авторов. В мобильном приложении обновление появится в течение нескольких дней, в веб-версии — в течение ближайших недель.Ранее ВКонтакте обновила навигацию в приложении и запустила новый дизайн нижнего меню. В быстром доступе представлены сервисы, которые соответствуют основным пользовательским сценариям. Также появилась возможность закреплять разделы в соответствии с личными приоритетами и интересами, которые пользователю помогают определить алгоритмы.

https://ria.ru/20241113/vkontakte-1983478913.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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