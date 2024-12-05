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ВКонтакте представила редизайн ленты и редактора постов
ВКонтакте представила редизайн ленты и редактора постов - РИА Новости, 05.12.2024
ВКонтакте представила редизайн ленты и редактора постов
Пользователи получили доступ к новому дизайну главной ленты ВКонтакте, экрана добавления новых постов и другим возможностям для размещения и взаимодействия с... РИА Новости, 05.12.2024
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Пользователи получили доступ к новому дизайну главной ленты ВКонтакте, экрана добавления новых постов и другим возможностям для размещения и взаимодействия с контентом. В центре обновлений — акцент на погружении в контент, минималистичный интерфейс и простая навигация.Перед обновлением компания провела детальный этап тестирования. По его результатам, количество подписок на сообщества из ленты увеличилось на 16%. Изменения улучшают визуальное восприятие, помогают пользователям легче находить интересных авторов и создают новые возможности для контентмейкеров: рост вовлечённости и более глубокое взаимодействие с аудиторией.Главные элементы нового дизайна:"Новый дизайн ленты — это не просто визуальное обновление. Мы провели комплекс масштабных исследований, изучив потребности пользователей, авторов и бизнеса на платформе. Наша аудитория заинтересована в быстром доступе к медиаконтенту, без сложной навигации и тяжёлых интерфейсов. Благодаря длительному тестированию мы тщательно проанализировали реакцию пользователей, обратную связь авторов — и создали дизайн с учётом трансформации соцсетей в мультимедийные платформы. Он позволяет создателям оригинального контента наращивать вовлечённость с помощью медиаформатов, широко востребованных аудиторией", — отметил директор по продуктам ВКонтакте Евгений Васильев.Лента — ключевой элемент приложения ВКонтакте. Её обновление стало важной частью стратегии соцсети, призванной вывести на новый уровень пользовательский опыт и расширить возможности для авторов. В мобильном приложении обновление появится в течение нескольких дней, в веб-версии — в течение ближайших недель.Ранее ВКонтакте обновила навигацию в приложении и запустила новый дизайн нижнего меню. В быстром доступе представлены сервисы, которые соответствуют основным пользовательским сценариям. Также появилась возможность закреплять разделы в соответствии с личными приоритетами и интересами, которые пользователю помогают определить алгоритмы.
https://ria.ru/20241113/vkontakte-1983478913.html
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вконтакте
ВКонтакте представила редизайн ленты и редактора постов
Пользователи получили доступ к новому дизайну ленты и редактора постов ВКонтакте
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Пользователи получили доступ к новому дизайну главной ленты ВКонтакте, экрана добавления новых постов и другим возможностям для размещения и взаимодействия с контентом. В центре обновлений — акцент на погружении в контент, минималистичный интерфейс и простая навигация.
Перед обновлением компания провела детальный этап тестирования. По его результатам, количество подписок на сообщества из ленты увеличилось на 16%. Изменения улучшают визуальное восприятие, помогают пользователям легче находить интересных авторов и создают новые возможности для контентмейкеров: рост вовлечённости и более глубокое взаимодействие с аудиторией.
Главные элементы нового дизайна:
- Медиаконтент всегда в фокусе. Результаты тестирования показали, что фотографии, видео и клипы помогают привлечь внимание пользователей к публикации. Авторам рекомендуется добавлять визуальные форматы к текстовым постам, чтобы выделить и дополнительно раскрыть тему поста. Аудитория вовлекается и взаимодействует с контентом более активно.
- Музыка как часть визуального оформления. Треки можно прикреплять к снимку или к карусели фото для создания атмосферного контента, на который пользователи чаще реагируют.
- Новый экран создания постов. Помогает выбрать формат контента и сделать его оформление в новой ленте визуально привлекательным и вовлекающим.
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"Новый дизайн ленты — это не просто визуальное обновление. Мы провели комплекс масштабных исследований, изучив потребности пользователей, авторов и бизнеса на платформе. Наша аудитория заинтересована в быстром доступе к медиаконтенту, без сложной навигации и тяжёлых интерфейсов. Благодаря длительному тестированию мы тщательно проанализировали реакцию пользователей, обратную связь авторов — и создали дизайн с учётом трансформации соцсетей в мультимедийные платформы. Он позволяет создателям оригинального контента наращивать вовлечённость с помощью медиаформатов, широко востребованных аудиторией", — отметил директор по продуктам ВКонтакте Евгений Васильев.
Лента — ключевой элемент приложения ВКонтакте. Её обновление стало важной частью стратегии соцсети, призванной вывести на новый уровень пользовательский опыт и расширить возможности для авторов. В мобильном приложении обновление появится в течение нескольких дней, в веб-версии — в течение ближайших недель.
Ранее ВКонтакте обновила навигацию в приложении и запустила новый дизайн нижнего меню. В быстром доступе представлены сервисы, которые соответствуют основным пользовательским сценариям. Также появилась возможность закреплять разделы в соответствии с личными приоритетами и интересами, которые пользователю помогают определить алгоритмы.