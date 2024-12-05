https://ria.ru/20241205/velikhov-1987622048.html

Умер академик Евгений Велихов

Умер академик Евгений Велихов - РИА Новости, 05.12.2024

Умер академик Евгений Велихов

Выдающийся ученый в области термоядерного синтеза академик Евгений Велихов умер в возрасте 89 лет, сообщил РИА Новости источник в российских научных кругах. РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T23:06

2024-12-05T23:06

2024-12-05T23:34

евгений велихов

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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Выдающийся ученый в области термоядерного синтеза академик Евгений Велихов умер в возрасте 89 лет, сообщил РИА Новости источник в российских научных кругах."Евгения Павловича Велихова не стало", — сказал собеседник агентства.В пресс-службе Российской академии наук подтвердили эту информацию.Евгений Велихов родился 2 февраля 1935 года в Москве. В 1958-м он окончил физический факультет Московского государственного университета имени Ломоносова по специальности "теоретическая физика".Область научных интересов Велихова: физика плазмы, управляемый термоядерный синтез, импульсные магнитогидродинамические генераторы большой мощности, энергетика, газовые и технологические лазеры. С 1973 года работал на должности научного руководителя исследований по управляемому термоядерному синтезу в СССР. Был инициатором международного проекта по освоению термоядерной энергии ITER (1977). В 2010-2012 годах занимал должность председателя Совета ITER.С 1961-го Велихов работал в Институте атомной энергии имени Курчатова (ныне — Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт"), был директором и президентом центра, занимал должность почетного президента.Ученый также был в числе руководителей ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.Академик Велихов — Герой Труда (2020), Герой Социалистического труда (1985), лауреат государственных премий СССР (1977), Ленинской премии (1984) и Государственной премии Российской Федерации (2002), премии Сцилларда Американского физического общества, а также премии "Глобальная энергия" (2006) и других.Велихов был удостоен многих орденов СССР и России: трех орденов Ленина (1971, 1981, 1985), ордена Трудового Красного Знамени (1975), ордена Мужества (1999, за участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС). Полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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евгений велихов