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ВСУ обстреляли жилые дома в Новой Каховке
ВСУ обстреляли жилые дома в Новой Каховке - РИА Новости, 05.12.2024
ВСУ обстреляли жилые дома в Новой Каховке
Украинские войска нанесли артиллерийский удар по многоквартирным домам Новой Каховки Херсонской области, ранен ребенок, сообщает администрация города. РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T09:52
2024-12-05T09:52
2024-12-05T09:52
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жилье
новая каховка
херсонская область
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безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости. Украинские войска нанесли артиллерийский удар по многоквартирным домам Новой Каховки Херсонской области, ранен ребенок, сообщает администрация города. "Боевики киевского режима в очередной раз обстреляли жилые кварталы Новой Каховки. Множественные осколочные ранения обеих ног и кости рук получила девочка 2009 года рождения", - говорится в сообщении. Ребенка госпитализировали в местную больницу. Кроме того, по данным властей, в результате артиллерийского обстрела пострадали многоквартирные дома на двух улицах, в квартирах выбиты окна, повреждена мебель, разбиты балконные рамы. "Очередной акт агрессии со стороны ВСУ направлен против мирных жителей Новой Каховки и явно демонстрирует их античеловечный настрой", - подчеркнули в администрации.
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жилье, новая каховка, херсонская область , вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Жилье, Новая Каховка, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВСУ обстреляли жилые дома в Новой Каховке
В Новой Каховке при обстреле жилых домов со стороны ВСУ пострадал ребенок