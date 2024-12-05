https://ria.ru/20241205/ukraina-1987462554.html

ВСУ обстреляли жилые дома в Новой Каховке

ВСУ обстреляли жилые дома в Новой Каховке - РИА Новости, 05.12.2024

ВСУ обстреляли жилые дома в Новой Каховке

Украинские войска нанесли артиллерийский удар по многоквартирным домам Новой Каховки Херсонской области, ранен ребенок, сообщает администрация города. РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T09:52

2024-12-05T09:52

2024-12-05T09:52

специальная военная операция на украине

жилье

новая каховка

херсонская область

вооруженные силы украины

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости. Украинские войска нанесли артиллерийский удар по многоквартирным домам Новой Каховки Херсонской области, ранен ребенок, сообщает администрация города. "Боевики киевского режима в очередной раз обстреляли жилые кварталы Новой Каховки. Множественные осколочные ранения обеих ног и кости рук получила девочка 2009 года рождения", - говорится в сообщении. Ребенка госпитализировали в местную больницу. Кроме того, по данным властей, в результате артиллерийского обстрела пострадали многоквартирные дома на двух улицах, в квартирах выбиты окна, повреждена мебель, разбиты балконные рамы. "Очередной акт агрессии со стороны ВСУ направлен против мирных жителей Новой Каховки и явно демонстрирует их античеловечный настрой", - подчеркнули в администрации.

https://ria.ru/20241205/spetsoperatsiya-1987447881.html

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новая каховка

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жилье, новая каховка, херсонская область , вооруженные силы украины, безопасность