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ВСУ обстреляли жилые дома в Новой Каховке - РИА Новости, 05.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
09:52 05.12.2024
https://ria.ru/20241205/ukraina-1987462554.html
ВСУ обстреляли жилые дома в Новой Каховке
ВСУ обстреляли жилые дома в Новой Каховке - РИА Новости, 05.12.2024
ВСУ обстреляли жилые дома в Новой Каховке
Украинские войска нанесли артиллерийский удар по многоквартирным домам Новой Каховки Херсонской области, ранен ребенок, сообщает администрация города. РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T09:52
2024-12-05T09:52
специальная военная операция на украине
жилье
новая каховка
херсонская область
вооруженные силы украины
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости. Украинские войска нанесли артиллерийский удар по многоквартирным домам Новой Каховки Херсонской области, ранен ребенок, сообщает администрация города. "Боевики киевского режима в очередной раз обстреляли жилые кварталы Новой Каховки. Множественные осколочные ранения обеих ног и кости рук получила девочка 2009 года рождения", - говорится в сообщении. Ребенка госпитализировали в местную больницу. Кроме того, по данным властей, в результате артиллерийского обстрела пострадали многоквартирные дома на двух улицах, в квартирах выбиты окна, повреждена мебель, разбиты балконные рамы. "Очередной акт агрессии со стороны ВСУ направлен против мирных жителей Новой Каховки и явно демонстрирует их античеловечный настрой", - подчеркнули в администрации.
https://ria.ru/20241205/spetsoperatsiya-1987447881.html
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жилье, новая каховка, херсонская область , вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Жилье, Новая Каховка, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВСУ обстреляли жилые дома в Новой Каховке

В Новой Каховке при обстреле жилых домов со стороны ВСУ пострадал ребенок

© Фото : Андрей Алексеенко/TelegramПоследствия удара со стороны ВСУ по по многоэтажному дому в Новой Каховке
Последствия удара со стороны ВСУ по по многоэтажному дому в Новой Каховке - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© Фото : Андрей Алексеенко/Telegram
Последствия удара со стороны ВСУ по по многоэтажному дому в Новой Каховке. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости. Украинские войска нанесли артиллерийский удар по многоквартирным домам Новой Каховки Херсонской области, ранен ребенок, сообщает администрация города.
"Боевики киевского режима в очередной раз обстреляли жилые кварталы Новой Каховки. Множественные осколочные ранения обеих ног и кости рук получила девочка 2009 года рождения", - говорится в сообщении.
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Ребенка госпитализировали в местную больницу.
Кроме того, по данным властей, в результате артиллерийского обстрела пострадали многоквартирные дома на двух улицах, в квартирах выбиты окна, повреждена мебель, разбиты балконные рамы.
"Очередной акт агрессии со стороны ВСУ направлен против мирных жителей Новой Каховки и явно демонстрирует их античеловечный настрой", - подчеркнули в администрации.
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Специальная военная операция на УкраинеЖильеНовая КаховкаХерсонская областьВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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