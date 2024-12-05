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В Киеве объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 05.12.2024
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08:31 05.12.2024 (обновлено: 08:36 05.12.2024)
https://ria.ru/20241205/ukraina-1987452507.html
В Киеве объявили воздушную тревогу
В Киеве объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 05.12.2024
В Киеве объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в четверг в Киеве, Киевской области и еще четырех областях в центральной и северо-восточной частях Украины, свидетельствуют данные... РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T08:31
2024-12-05T08:36
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в четверг в Киеве, Киевской области и еще четырех областях в центральной и северо-восточной частях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.По данным ресурса, тревога в Сумской и Черниговской областях прозвучала в 08.20 мск. В 08.23 тревога распространилась на Киев, Киевскую, Черкасскую и Полтавскую области.Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране.
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киев, украина, киевская область, в мире
Киев, Украина, Киевская область, В мире
В Киеве объявили воздушную тревогу

В Киеве и еще пяти областях Украины объявили воздушную тревогу

© AP Photo / Efrem LukatskyВид на Киев
Вид на Киев - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Вид на Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в четверг в Киеве, Киевской области и еще четырех областях в центральной и северо-восточной частях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
По данным ресурса, тревога в Сумской и Черниговской областях прозвучала в 08.20 мск. В 08.23 тревога распространилась на Киев, Киевскую, Черкасскую и Полтавскую области.
Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране.
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