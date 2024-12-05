https://ria.ru/20241205/uganda-1987536564.html

Тверскую область посетил посол Республики Уганда в России

Тверскую область посетил посол Республики Уганда в России - РИА Новости, 05.12.2024

Тверскую область посетил посол Республики Уганда в России

Верхневолжье с официальным визитом посетил чрезвычайный и полномочный посол Республики Уганда в России Мозес Каваалууко Кизиге, делегация побывала на... РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T15:11

2024-12-05T15:11

2024-12-05T15:11

тверская область

тверская область

россия

уганда

игорь руденя

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Верхневолжье с официальным визитом посетил чрезвычайный и полномочный посол Республики Уганда в России Мозес Каваалууко Кизиге, делегация побывала на промышленных и культурных объектах, сообщает пресс-служба регионального правительства. Тверская область развивает сотрудничество с африканским континентом. В частности, в прошлом году губернатор Руденя обсудил в региональном правительстве перспективные направления взаимодействия с делегацией Республики Зимбабве в сферах машиностроения, сельского хозяйства, пищевой промышленности, образования, поставок светового оборудования. Партнерские отношения развиваются и с Угандой. Представители республики ознакомились с работой кофеобжарочного завода ООО "Милфудс" на территории промышленного парка "Боровлево-2". На площадке предприятия прошла рабочая встреча по вопросам торгового и экономического сотрудничества с Тверской областью. В планах ООО "Милфудс" – наращивание прямых поставок кофейного сырья из Республики Уганда до 300 тонн арабики и 1000 тонн робусты в год. На сегодняшний день поставки зеленого кофе на завод осуществляются напрямую от производителей более чем из 10 стран. "Милфудс" активно развивает производство и ассортимент натурального кофе в Верхневолжье. В настоящий момент портфель компании составляют свыше 40 наименований продукции. В феврале этого года в продажу поступил капсульный кофе Poetti. Презентация этого бренда состоялась на Петербургском международном экономическом форуме в 2022 году на встрече губернатора Игоря Рудени с руководством "МилФудс". Мозес Каваалууко Кизиге выразил готовность расширять сотрудничество с Тверской областью в сферах промышленности, а также образования и туризма, говорится в сообщении. Кроме того, в программу визита делегации посольства в регион вошло знакомство с достопримечательностями Твери – гости побывали в Путевом дворце.

https://ria.ru/20241205/tver-1987524144.html

тверская область

россия

уганда

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тверская область, россия, уганда, игорь руденя