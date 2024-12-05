https://ria.ru/20241205/ubiystvo-1987584736.html
Опубликованы фото подозреваемого в убийстве главы UnitedHealthcare
Опубликованы фото подозреваемого в убийстве главы UnitedHealthcare - РИА Новости, 05.12.2024
Опубликованы фото подозреваемого в убийстве главы UnitedHealthcare
Опубликовано фото с видеокамер подозреваемого в убийстве генерального директора страховой компании UnitedHealthcare Брайана Томпсона, его обнародовал телеканал... РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T17:57
2024-12-05T17:57
2024-12-05T18:45
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Опубликовано фото с видеокамер подозреваемого в убийстве генерального директора страховой компании UnitedHealthcare Брайана Томпсона, его обнародовал телеканал ABC News. На фото с видеокамеры, направленной на улицу, со спины видно человека в капюшоне и с рюкзаком. В руках он, предположительно, держит огнестрельное оружие, прицеливаясь. "Полиция приближается к установлению личности подозреваемого в убийстве директора UnitedHealthcare", - говорится в сообщении телеканала со ссылкой на источники. Ранее сообщалось, что Томпсон направлялся в отель Hilton для выступления на конференции для инвесторов компании UnitedHealth Group. Убийца целенаправленно поджидал его, пропуская других пешеходов, прежде чем открыть огонь. Преступник скрылся сначала пешком, затем на электровелосипеде, и был в последний раз замечен в Центральном парке. Позднее телеканал ABC News сообщал со ссылкой на источники, что на месте убийства Томпсона следователи обнаружили гильзы с надписями "отвергай", "охраняй" и "отрешай" ("deny," "defend", "depose") и телефон, который, как предполагается, принадлежит подозреваемому. Также рядом с местом стрельбы нашли бутылку воды и фантик от конфеты, с помощью которых полиция надеется получить отпечатки пальцев или ДНК подозреваемого. Телеканал сообщал, что, по мнению следователей, в Томпсона стрелял непрофессиональный убийца. В расследовании участвует ФБР США.
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в мире, сша, фбр
Опубликованы фото подозреваемого в убийстве главы UnitedHealthcare
ABC News опубликовал фото подозреваемого в убийстве главы UnitedHealthcare
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости.
Опубликовано фото с видеокамер подозреваемого в убийстве генерального директора страховой компании UnitedHealthcare Брайана Томпсона, его обнародовал телеканал ABC News
.
На фото с видеокамеры, направленной на улицу, со спины видно человека в капюшоне и с рюкзаком. В руках он, предположительно, держит огнестрельное оружие, прицеливаясь.
"Полиция приближается к установлению личности подозреваемого в убийстве директора UnitedHealthcare", - говорится в сообщении телеканала со ссылкой на источники.
Ранее сообщалось, что Томпсон направлялся в отель Hilton для выступления на конференции для инвесторов компании UnitedHealth Group. Убийца целенаправленно поджидал его, пропуская других пешеходов, прежде чем открыть огонь. Преступник скрылся сначала пешком, затем на электровелосипеде, и был в последний раз замечен в Центральном парке.
Позднее телеканал ABC News сообщал со ссылкой на источники, что на месте убийства Томпсона следователи обнаружили гильзы с надписями "отвергай", "охраняй" и "отрешай" ("deny," "defend", "depose") и телефон, который, как предполагается, принадлежит подозреваемому. Также рядом с местом стрельбы нашли бутылку воды и фантик от конфеты, с помощью которых полиция надеется получить отпечатки пальцев или ДНК подозреваемого. Телеканал сообщал, что, по мнению следователей, в Томпсона стрелял непрофессиональный убийца. В расследовании участвует ФБР США
.