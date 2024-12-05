https://ria.ru/20241205/ubiystvo-1987584736.html

Опубликованы фото подозреваемого в убийстве главы UnitedHealthcare

Опубликованы фото подозреваемого в убийстве главы UnitedHealthcare - РИА Новости, 05.12.2024

Опубликованы фото подозреваемого в убийстве главы UnitedHealthcare

Опубликовано фото с видеокамер подозреваемого в убийстве генерального директора страховой компании UnitedHealthcare Брайана Томпсона, его обнародовал телеканал... РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T17:57

2024-12-05T17:57

2024-12-05T18:45

в мире

сша

фбр

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/05/1987584129_0:185:995:745_1920x0_80_0_0_916f1b87b7decdded67192bbcc96e227.jpg

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Опубликовано фото с видеокамер подозреваемого в убийстве генерального директора страховой компании UnitedHealthcare Брайана Томпсона, его обнародовал телеканал ABC News. На фото с видеокамеры, направленной на улицу, со спины видно человека в капюшоне и с рюкзаком. В руках он, предположительно, держит огнестрельное оружие, прицеливаясь. "Полиция приближается к установлению личности подозреваемого в убийстве директора UnitedHealthcare", - говорится в сообщении телеканала со ссылкой на источники. Ранее сообщалось, что Томпсон направлялся в отель Hilton для выступления на конференции для инвесторов компании UnitedHealth Group. Убийца целенаправленно поджидал его, пропуская других пешеходов, прежде чем открыть огонь. Преступник скрылся сначала пешком, затем на электровелосипеде, и был в последний раз замечен в Центральном парке. Позднее телеканал ABC News сообщал со ссылкой на источники, что на месте убийства Томпсона следователи обнаружили гильзы с надписями "отвергай", "охраняй" и "отрешай" ("deny," "defend", "depose") и телефон, который, как предполагается, принадлежит подозреваемому. Также рядом с местом стрельбы нашли бутылку воды и фантик от конфеты, с помощью которых полиция надеется получить отпечатки пальцев или ДНК подозреваемого. Телеканал сообщал, что, по мнению следователей, в Томпсона стрелял непрофессиональный убийца. В расследовании участвует ФБР США.

https://ria.ru/20240710/ubiystvo-1958831506.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, фбр