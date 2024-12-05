"Зарезал и обезглавил". Что известно о расправе в закрытом городе ядерщиков
Подозреваемый в убийстве пенсионеров в Сарове может выйти на свободу
Сотрудник Следственного комитета России. Архивное фото
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости, Дина Горина. В Сарове расследуют жестокое убийство двух пенсионеров. Тела обнаружил родственник погибших вчера утром. Полицейские задержали 29-летнего местного жителя, соседа жертв. Что еще известно — в материале РИА Новости.
Страшная находка
О жестоком преступлении многие узнали в ночь на четверг. В Сети появилось видео: на заснеженной улице полицейские скручивают кому-то руки и ведут в отделение. В Telegram-каналах писали под роликом, что на кадрах — подозреваемый в расправе, якобы он в окровавленной одежде прошел мимо участка.
Как выяснило РИА Новости, видео — фейковые. По словам жителей Сарова, "в городе нет столько снега". Опровергают они и распространившуюся на различных интернет-площадках информацию о том, что подозреваемый, выйдя из дома пенсионеров, погнался за мальчиком, но тот якобы смог спастись, забежав в автобус.
© СУ СК России по Нижегородской области/TelegramСотрудники СК осматривают квартиру в Сарове, в которой были найдены тела пенсионеров
Сотрудники СК осматривают квартиру в Сарове, в которой были найдены тела пенсионеров
Достоверных сведений немного. Известно, что трупы обнаружили утром 4 декабря. На теле 78-летнего мужчины множество порезов, а его 77-летняя гражданская жена обезглавлена.
О страшной находке полиции сообщил сын погибшего. Он приехал проведать отца-инвалида, потому что тот не отвечал на звонки.
"По горячим следам"
Прибывшие на место следователи опросили соседей и возможных свидетелей, просмотрели записи камер видеонаблюдения. В СК возбудили уголовное дело по статье о двойном убийстве (пункт "а" части 2 статьи 105 УК). Позже ведомство обнародовало видео осмотра места преступления. Судя по кадрам, в квартире была бойня: кровью залиты комнаты, ванная.
"Думаю, он отмывался, после того как голову отрезал. Отец не мог ходить, но у него руки сильные были, и, видимо, они боролись: много ножевых ранений, диван разломали", — рассказал сын убитого пенсионера Дмитрий.
Местные СМИ приводят такую версию: злоумышленник проследил за пожилой пенсионеркой, когда она возвращалась домой из магазина. В подъезде напал на нее, затащил в квартиру. Расправившись с парой, обокрал и скрылся.
© СУ СК России по Нижегородской области/TelegramСотрудник СК осматривает квартиру в Сарове, в которой были найдены тела пенсионеров
Сотрудник СК осматривает квартиру в Сарове, в которой были найдены тела пенсионеров
Нашли его довольно быстро. "По горячим следам был установлен и задержан 29-летний мужчина, возможно, причастный к совершению двойного убийства", — сообщили в ГУ МВД России по Нижегородской области утром 5 декабря.
Подозреваемый в двойном убийстве, как рассказали горожане, жил на Северном переулке, совсем близко от своих жертв, нигде не работал, состоял на учете у психиатра. При осмотре его квартиры оперативники обнаружили одежду со следами крови.
"Уже нападал"
Жителей закрытого города ядерщиков охватила паника. Как выяснилось, неделю назад они подняли тревогу из-за какого-то подозрительного мужчины. "Он полностью в черном, ростом 170-175 сантиметров, прячется за деревьями у школы № 20. Заметить его в тени практически невозможно. Уже был случай нападения на женщину", — предупреждал один из горожан.
К слову, общеобразовательная школа № 20 находится на проспекте Ленина — там, где и жили пенсионеры. Местные жалуются, что в том районе практически нет освещения и много деревьев, из-за чего ходить по улицам в темное время суток страшно.
Сегодня утром многие не пустили детей в школу. Не все верят, что задержали того самого убийцу.
© СУ СК России по Нижегородской области/TelegramСотрудник СК осматривает квартиру в Сарове, в которой были найдены тела пенсионеров
Сотрудник СК осматривает квартиру в Сарове, в которой были найдены тела пенсионеров
Сейчас подозреваемого допрашивают. По данным местных СМИ, он все отрицает. По закону срок задержания не может превышать 48 часов. Однако по решению суда могут продлить еще на 72 часа для проверки на причастность к преступлению и предъявления обвинений. Если же доказательств недостаточно — отпустят на свободу.