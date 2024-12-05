Рейтинг@Mail.ru
"Зарезал и обезглавил". Что известно о расправе в закрытом городе ядерщиков - РИА Новости, 05.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:21 05.12.2024 (обновлено: 20:00 05.12.2024)
https://ria.ru/20241205/ubiystvo-1987532787.html
"Зарезал и обезглавил". Что известно о расправе в закрытом городе ядерщиков
"Зарезал и обезглавил". Что известно о расправе в закрытом городе ядерщиков - РИА Новости, 05.12.2024
"Зарезал и обезглавил". Что известно о расправе в закрытом городе ядерщиков
В Сарове расследуют жестокое убийство двух пенсионеров. Тела обнаружил родственник погибших вчера утром. Полицейские задержали 29-летнего местного жителя,... РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T15:21
2024-12-05T20:00
происшествия
саров
нижегородская область
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148912/23/1489122392_0:273:3074:2002_1920x0_80_0_0_903c48867bee4c1c573eac95b4187a84.jpg
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости, Дина Горина. В Сарове расследуют жестокое убийство двух пенсионеров. Тела обнаружил родственник погибших вчера утром. Полицейские задержали 29-летнего местного жителя, соседа жертв. Что еще известно — в материале РИА Новости.Страшная находкаО жестоком преступлении многие узнали в ночь на четверг. В Сети появилось видео: на заснеженной улице полицейские скручивают кому-то руки и ведут в отделение. В Telegram-каналах писали под роликом, что на кадрах — подозреваемый в расправе, якобы он в окровавленной одежде прошел мимо участка.Как выяснило РИА Новости, видео — фейковые. По словам жителей Сарова, "в городе нет столько снега". Опровергают они и распространившуюся на различных интернет-площадках информацию о том, что подозреваемый, выйдя из дома пенсионеров, погнался за мальчиком, но тот якобы смог спастись, забежав в автобус.Достоверных сведений немного. Известно, что трупы обнаружили утром 4 декабря. На теле 78-летнего мужчины множество порезов, а его 77-летняя гражданская жена обезглавлена.О страшной находке полиции сообщил сын погибшего. Он приехал проведать отца-инвалида, потому что тот не отвечал на звонки."По горячим следам"Прибывшие на место следователи опросили соседей и возможных свидетелей, просмотрели записи камер видеонаблюдения. В СК возбудили уголовное дело по статье о двойном убийстве (пункт "а" части 2 статьи 105 УК). Позже ведомство обнародовало видео осмотра места преступления. Судя по кадрам, в квартире была бойня: кровью залиты комнаты, ванная."Думаю, он отмывался, после того как голову отрезал. Отец не мог ходить, но у него руки сильные были, и, видимо, они боролись: много ножевых ранений, диван разломали", — рассказал сын убитого пенсионера Дмитрий.Местные СМИ приводят такую версию: злоумышленник проследил за пожилой пенсионеркой, когда она возвращалась домой из магазина. В подъезде напал на нее, затащил в квартиру. Расправившись с парой, обокрал и скрылся.Нашли его довольно быстро. "По горячим следам был установлен и задержан 29-летний мужчина, возможно, причастный к совершению двойного убийства", — сообщили в ГУ МВД России по Нижегородской области утром 5 декабря.Подозреваемый в двойном убийстве, как рассказали горожане, жил на Северном переулке, совсем близко от своих жертв, нигде не работал, состоял на учете у психиатра. При осмотре его квартиры оперативники обнаружили одежду со следами крови."Уже нападал"Жителей закрытого города ядерщиков охватила паника. Как выяснилось, неделю назад они подняли тревогу из-за какого-то подозрительного мужчины. "Он полностью в черном, ростом 170-175 сантиметров, прячется за деревьями у школы № 20. Заметить его в тени практически невозможно. Уже был случай нападения на женщину", — предупреждал один из горожан.К слову, общеобразовательная школа № 20 находится на проспекте Ленина — там, где и жили пенсионеры. Местные жалуются, что в том районе практически нет освещения и много деревьев, из-за чего ходить по улицам в темное время суток страшно.Сегодня утром многие не пустили детей в школу. Не все верят, что задержали того самого убийцу.Сейчас подозреваемого допрашивают. По данным местных СМИ, он все отрицает. По закону срок задержания не может превышать 48 часов. Однако по решению суда могут продлить еще на 72 часа для проверки на причастность к преступлению и предъявления обвинений. Если же доказательств недостаточно — отпустят на свободу.
саров
нижегородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148912/23/1489122392_0:73:2633:2048_1920x0_80_0_0_48b5675984719df8f68d9e092d0c01f3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, саров, нижегородская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Саров, Нижегородская область, Следственный комитет России (СК РФ)
"Зарезал и обезглавил". Что известно о расправе в закрытом городе ядерщиков

Подозреваемый в убийстве пенсионеров в Сарове может выйти на свободу

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкСотрудник Следственного комитета России
Сотрудник Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Сотрудник Следственного комитета России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости, Дина Горина. В Сарове расследуют жестокое убийство двух пенсионеров. Тела обнаружил родственник погибших вчера утром. Полицейские задержали 29-летнего местного жителя, соседа жертв. Что еще известно — в материале РИА Новости.

Страшная находка

О жестоком преступлении многие узнали в ночь на четверг. В Сети появилось видео: на заснеженной улице полицейские скручивают кому-то руки и ведут в отделение. В Telegram-каналах писали под роликом, что на кадрах — подозреваемый в расправе, якобы он в окровавленной одежде прошел мимо участка.
Как выяснило РИА Новости, видео — фейковые. По словам жителей Сарова, "в городе нет столько снега". Опровергают они и распространившуюся на различных интернет-площадках информацию о том, что подозреваемый, выйдя из дома пенсионеров, погнался за мальчиком, но тот якобы смог спастись, забежав в автобус.
© СУ СК России по Нижегородской области/TelegramСотрудники СК осматривают квартиру в Сарове, в которой были найдены тела пенсионеров
Сотрудники СК осматривает квартиру в Сарове, в которой были найдены тела пенсионеров - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© СУ СК России по Нижегородской области/Telegram
Сотрудники СК осматривают квартиру в Сарове, в которой были найдены тела пенсионеров
Достоверных сведений немного. Известно, что трупы обнаружили утром 4 декабря. На теле 78-летнего мужчины множество порезов, а его 77-летняя гражданская жена обезглавлена.
О страшной находке полиции сообщил сын погибшего. Он приехал проведать отца-инвалида, потому что тот не отвечал на звонки.

"По горячим следам"

Прибывшие на место следователи опросили соседей и возможных свидетелей, просмотрели записи камер видеонаблюдения. В СК возбудили уголовное дело по статье о двойном убийстве (пункт "а" части 2 статьи 105 УК). Позже ведомство обнародовало видео осмотра места преступления. Судя по кадрам, в квартире была бойня: кровью залиты комнаты, ванная.
"Думаю, он отмывался, после того как голову отрезал. Отец не мог ходить, но у него руки сильные были, и, видимо, они боролись: много ножевых ранений, диван разломали", — рассказал сын убитого пенсионера Дмитрий.
Местные СМИ приводят такую версию: злоумышленник проследил за пожилой пенсионеркой, когда она возвращалась домой из магазина. В подъезде напал на нее, затащил в квартиру. Расправившись с парой, обокрал и скрылся.
© СУ СК России по Нижегородской области/TelegramСотрудник СК осматривает квартиру в Сарове, в которой были найдены тела пенсионеров
Сотрудник СК осматривает квартиру в Сарове, в которой были найдены тела пенсионеров - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© СУ СК России по Нижегородской области/Telegram
Сотрудник СК осматривает квартиру в Сарове, в которой были найдены тела пенсионеров
Нашли его довольно быстро. "По горячим следам был установлен и задержан 29-летний мужчина, возможно, причастный к совершению двойного убийства", — сообщили в ГУ МВД России по Нижегородской области утром 5 декабря.
Подозреваемый в двойном убийстве, как рассказали горожане, жил на Северном переулке, совсем близко от своих жертв, нигде не работал, состоял на учете у психиатра. При осмотре его квартиры оперативники обнаружили одежду со следами крови.

"Уже нападал"

Жителей закрытого города ядерщиков охватила паника. Как выяснилось, неделю назад они подняли тревогу из-за какого-то подозрительного мужчины. "Он полностью в черном, ростом 170-175 сантиметров, прячется за деревьями у школы № 20. Заметить его в тени практически невозможно. Уже был случай нападения на женщину", — предупреждал один из горожан.
К слову, общеобразовательная школа № 20 находится на проспекте Ленина — там, где и жили пенсионеры. Местные жалуются, что в том районе практически нет освещения и много деревьев, из-за чего ходить по улицам в темное время суток страшно.
Сегодня утром многие не пустили детей в школу. Не все верят, что задержали того самого убийцу.
© СУ СК России по Нижегородской области/TelegramСотрудник СК осматривает квартиру в Сарове, в которой были найдены тела пенсионеров
Сотрудник СК осматривает квартиру в Сарове, в которой были найдены тела пенсионеров - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© СУ СК России по Нижегородской области/Telegram
Сотрудник СК осматривает квартиру в Сарове, в которой были найдены тела пенсионеров
Сейчас подозреваемого допрашивают. По данным местных СМИ, он все отрицает. По закону срок задержания не может превышать 48 часов. Однако по решению суда могут продлить еще на 72 часа для проверки на причастность к преступлению и предъявления обвинений. Если же доказательств недостаточно — отпустят на свободу.
 
ПроисшествияСаровНижегородская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала