https://ria.ru/20241205/turtsiya-1987512158.html

Экс-глава МВД Турции обвинил Запад в попытках разжечь беспорядки

Экс-глава МВД Турции обвинил Запад в попытках разжечь беспорядки - РИА Новости, 05.12.2024

Экс-глава МВД Турции обвинил Запад в попытках разжечь беспорядки

Экс-глава МВД Турции Сулейман Сойлу обвинил западных дипломатов в стремлении разжечь беспорядки в стране, экс-чиновник отметил, что в бытность министром не... РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T14:01

2024-12-05T14:01

2024-12-05T14:01

в мире

турция

сша

стамбул

сулейман сойлу

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/03/1735499041_0:210:2895:1838_1920x0_80_0_0_c19e58fd992b4997e06ed2fec3482d2e.jpg

АНКАРА, 5 дек – РИА Новости. Экс-глава МВД Турции Сулейман Сойлу обвинил западных дипломатов в стремлении разжечь беспорядки в стране, экс-чиновник отметил, что в бытность министром не пустил их в юго-восточную Анатолию, так как знал об их планах. Сойлу известен своими резкими заявлениями в адрес Запада. Ранее он обвинял США в попытке создать террористическое государство у границ страны. После теракта в Стамбуле в 2022 году он заявлял, что Анкара не принимает соболезнования Вашингтона. В ходе встречи с молодежью он заявил, что США "продолжают терять репутацию", весь мир "ненавидит Америку", а Европа - "пешка" Штатов. Экс-глава МВД Турции также обвинял Вашингтон в попытках вмешаться в выборы в стране. "Я не пустил ни одного западного дипломата в юго-восточную Анатолию во время периода ЧС (имеет в виду после попытки госпереворота в 2016 г – ред.). Я говорю это впервые. Я не пустил ни одного западного дипломата в юго-восточную Анатолию, потому что они стремились разжечь беспорядки. Я их не пускал, они не могли ехать. Я сказал, что вы не можете ехать, всё. И очевидно, что мы добились успеха. Хотелось бы, чтобы в Турции все было так просто, как говорится, пишется и рисуется. Вы будете рисковать… К сожалению, это так. Мы боремся. Мы не колеблемся", - приводит слова бывшего министра газета Aydınlık. В июне 2023 года Сойлу передал свои полномочия назначенному Эрдоганом после победы на президентских выборах новому главе МВД Турции, экс-губернатору провинции Стамбул Али Ерликая.

https://ria.ru/20241130/siriya-1986594211.html

https://ria.ru/20241117/abkhaziya-1984279622.html

турция

сша

стамбул

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, турция, сша, стамбул, сулейман сойлу