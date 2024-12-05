https://ria.ru/20241205/turtsiya-1987512158.html
Экс-глава МВД Турции обвинил Запад в попытках разжечь беспорядки
Экс-глава МВД Турции обвинил Запад в попытках разжечь беспорядки - РИА Новости, 05.12.2024
Экс-глава МВД Турции обвинил Запад в попытках разжечь беспорядки
Экс-глава МВД Турции Сулейман Сойлу обвинил западных дипломатов в стремлении разжечь беспорядки в стране, экс-чиновник отметил, что в бытность министром не... РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T14:01
2024-12-05T14:01
2024-12-05T14:01
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АНКАРА, 5 дек – РИА Новости. Экс-глава МВД Турции Сулейман Сойлу обвинил западных дипломатов в стремлении разжечь беспорядки в стране, экс-чиновник отметил, что в бытность министром не пустил их в юго-восточную Анатолию, так как знал об их планах. Сойлу известен своими резкими заявлениями в адрес Запада. Ранее он обвинял США в попытке создать террористическое государство у границ страны. После теракта в Стамбуле в 2022 году он заявлял, что Анкара не принимает соболезнования Вашингтона. В ходе встречи с молодежью он заявил, что США "продолжают терять репутацию", весь мир "ненавидит Америку", а Европа - "пешка" Штатов. Экс-глава МВД Турции также обвинял Вашингтон в попытках вмешаться в выборы в стране. "Я не пустил ни одного западного дипломата в юго-восточную Анатолию во время периода ЧС (имеет в виду после попытки госпереворота в 2016 г – ред.). Я говорю это впервые. Я не пустил ни одного западного дипломата в юго-восточную Анатолию, потому что они стремились разжечь беспорядки. Я их не пускал, они не могли ехать. Я сказал, что вы не можете ехать, всё. И очевидно, что мы добились успеха. Хотелось бы, чтобы в Турции все было так просто, как говорится, пишется и рисуется. Вы будете рисковать… К сожалению, это так. Мы боремся. Мы не колеблемся", - приводит слова бывшего министра газета Aydınlık. В июне 2023 года Сойлу передал свои полномочия назначенному Эрдоганом после победы на президентских выборах новому главе МВД Турции, экс-губернатору провинции Стамбул Али Ерликая.
https://ria.ru/20241130/siriya-1986594211.html
https://ria.ru/20241117/abkhaziya-1984279622.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, сша, стамбул, сулейман сойлу
В мире, Турция, США, Стамбул, Сулейман Сойлу
Экс-глава МВД Турции обвинил Запад в попытках разжечь беспорядки
Экс-глава МВД Турции Сойлу: западные дипломаты стремятся разжечь беспорядки
АНКАРА, 5 дек – РИА Новости. Экс-глава МВД Турции Сулейман Сойлу обвинил западных дипломатов в стремлении разжечь беспорядки в стране, экс-чиновник отметил, что в бытность министром не пустил их в юго-восточную Анатолию, так как знал об их планах.
Сойлу
известен своими резкими заявлениями в адрес Запада. Ранее он обвинял США
в попытке создать террористическое государство у границ страны. После теракта в Стамбуле
в 2022 году он заявлял, что Анкара
не принимает соболезнования Вашингтона
. В ходе встречи с молодежью он заявил, что США "продолжают терять репутацию", весь мир "ненавидит Америку", а Европа
- "пешка" Штатов. Экс-глава МВД Турции
также обвинял Вашингтон в попытках вмешаться в выборы в стране.
"Я не пустил ни одного западного дипломата в юго-восточную Анатолию во время периода ЧС (имеет в виду после попытки госпереворота в 2016 г – ред.). Я говорю это впервые. Я не пустил ни одного западного дипломата в юго-восточную Анатолию, потому что они стремились разжечь беспорядки. Я их не пускал, они не могли ехать. Я сказал, что вы не можете ехать, всё. И очевидно, что мы добились успеха. Хотелось бы, чтобы в Турции все было так просто, как говорится, пишется и рисуется. Вы будете рисковать… К сожалению, это так. Мы боремся. Мы не колеблемся", - приводит слова бывшего министра газета Aydınlık.
В июне 2023 года Сойлу передал свои полномочия назначенному Эрдоганом после победы на президентских выборах новому главе МВД Турции, экс-губернатору провинции Стамбул Али Ерликая.