https://ria.ru/20241205/trevoga-1987618534.html

В Киевской области объявили воздушную тревогу

В Киевской области объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 05.12.2024

В Киевской области объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Киевской области Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T22:42

2024-12-05T22:42

2024-12-05T22:42

специальная военная операция на украине

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украина

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МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киевской области Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. По данным ресурса, тревога в регионе была объявлена в 22.26 мск. Ранее тревога была объявлена в Полтавской, Сумской, Черниговской областях, там она продолжает действовать. Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20241205/trevoga-1987578073.html

киевская область

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черниговская область

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