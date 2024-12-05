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В Киевской области объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 05.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
22:42 05.12.2024
https://ria.ru/20241205/trevoga-1987618534.html
В Киевской области объявили воздушную тревогу
В Киевской области объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 05.12.2024
В Киевской области объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Киевской области Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T22:42
2024-12-05T22:42
специальная военная операция на украине
в мире
киевская область
украина
черниговская область
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МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киевской области Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. По данным ресурса, тревога в регионе была объявлена в 22.26 мск. Ранее тревога была объявлена в Полтавской, Сумской, Черниговской областях, там она продолжает действовать. Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20241205/trevoga-1987578073.html
киевская область
украина
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в мире, киевская область, украина, черниговская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киевская область, Украина, Черниговская область
В Киевской области объявили воздушную тревогу

Украинские власти объявили воздушную тревогу в Киевской области

© AP Photo / Emilio MorenattiКиевская область
Киевская область - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© AP Photo / Emilio Morenatti
Киевская область. Архивное фото
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МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киевской области Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
По данным ресурса, тревога в регионе была объявлена в 22.26 мск.
Ранее тревога была объявлена в Полтавской, Сумской, Черниговской областях, там она продолжает действовать.
Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране.
Полтава, Украина - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
В семи областях Украины объявили воздушную тревогу
Вчера, 17:28
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевская областьУкраинаЧерниговская область
 
 
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