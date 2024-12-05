https://ria.ru/20241205/trevoga-1987438822.html
В Белгородской области объявили ракетную опасность
В Белгородской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 05.12.2024
В Белгородской области объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена на всей территории Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T03:53
2024-12-05T03:53
2024-12-05T03:53
специальная военная операция на украине
белгородская область
вячеслав гладков
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782384112_0:280:3002:1969_1920x0_80_0_0_1d95708840205d3c9658c0a7f98ee4e5.jpg
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на всей территории Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Вся территория Белгородской области - ракетная опасность. Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала "Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении Гладкова.
https://ria.ru/20241204/bespilotniki-1987290985.html
белгородская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, вячеслав гладков, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Происшествия
В Белгородской области объявили ракетную опасность
Гладков: на всей территории Белгородской области объявили ракетную опасность