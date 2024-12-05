https://ria.ru/20241205/trevoga-1987438822.html

В Белгородской области объявили ракетную опасность

В Белгородской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 05.12.2024

В Белгородской области объявили ракетную опасность

Ракетная опасность объявлена на всей территории Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T03:53

2024-12-05T03:53

2024-12-05T03:53

специальная военная операция на украине

белгородская область

вячеслав гладков

происшествия

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на всей территории Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Вся территория Белгородской области - ракетная опасность. Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала "Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении Гладкова.

https://ria.ru/20241204/bespilotniki-1987290985.html

белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

белгородская область, вячеслав гладков, происшествия