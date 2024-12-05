https://ria.ru/20241205/trevoga-1987430684.html

В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу

В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 05.12.2024

В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Черкасской, Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства... РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T00:41

2024-12-05T00:41

2024-12-05T01:27

специальная военная операция на украине

в мире

николаевская область

украина

черниговская область

воздушная тревога

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Черкасской, Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины. По данным ресурса, в среду сигнал тревоги в Черкасской, Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях прозвучал в 23.49 мск. Ранее сигнал тревоги прозвучал в Сумской, Полтавской, Харьковской и Черниговской областях - там он звучит до сих пор. Воздушная тревога также звучит в подконтрольных Киеву частях ДНР, а также Херсонской и Запорожской областей. Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20241127/ukraina-1985635685.html

https://ria.ru/20241128/peremirie-1986079541.html

николаевская область

украина

черниговская область

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Дарья Буймова

в мире, николаевская область, украина, черниговская область, воздушная тревога