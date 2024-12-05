В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
В Николаевской и еще трех областях Украины объявили воздушную тревогу
© AP Photo / Efrem LukatskyЛюди у бетонного укрытия в Николаеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Люди у бетонного укрытия в Николаеве. Архивное фото
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Черкасской, Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины.
По данным ресурса, в среду сигнал тревоги в Черкасской, Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях прозвучал в 23.49 мск.
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Ранее сигнал тревоги прозвучал в Сумской, Полтавской, Харьковской и Черниговской областях - там он звучит до сих пор.
Воздушная тревога также звучит в подконтрольных Киеву частях ДНР, а также Херсонской и Запорожской областей.
Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране.
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