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В Финляндии россиянину Тордену запросили пожизненное заключение - РИА Новости, 05.12.2024
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11:39 05.12.2024 (обновлено: 23:01 05.12.2024)
https://ria.ru/20241205/torden-1987486024.html
В Финляндии россиянину Тордену запросили пожизненное заключение
В Финляндии россиянину Тордену запросили пожизненное заключение - РИА Новости, 05.12.2024
В Финляндии россиянину Тордену запросили пожизненное заключение
Обвинение в Финляндии просит приговорить россиянина Воислава Тордена (Яна Петровского) к пожизненному заключению за якобы военные преступления на Украине в 2014 РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T11:39
2024-12-05T23:01
в мире
финляндия
хельсинки
украина
воислав торден (ян петровский)
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Обвинение в Финляндии просит приговорить россиянина Воислава Тордена (Яна Петровского) к пожизненному заключению за якобы военные преступления на Украине в 2014 году, говорится в документе, поступившем в распоряжение РИА Новости. "Торден должен быть приговорен к пожизненному заключению", - говорится в обвинительном заключении, переданном Окружным судом Хельсинки. Рассмотрение дела Тордена началось в четверг в Окружном суде Хельсинки. Всего по делу запланировано 14 заседаний, рассказала ранее РИА Новости его адвокат Наталия Мальгина. Слушания будут идти почти два месяца и завершатся 31 января. Приговор россиянину, как ожидается, будет вынесен в марте. Заместитель генпрокурора Финляндии Юкка Раппе 31 октября предъявил Тордену обвинения в совершении военных преступлений при отягчающих обстоятельствах и четырех военных преступлениях. Предполагаемые преступления якобы были совершены в 2014-2015 годах. По словам адвоката, за тяжкое военное преступление ее подзащитному грозит от восьми лет до пожизненного лишения свободы. Торден отрицает вину. Украина запрашивала экстрадицию Тордена после того, как он был задержан в Финляндии в связи с нарушением миграционных норм. Верховный суд Финляндии в декабре 2023 года не разрешил экстрадицию и постановил немедленно освободить Тордена, однако сразу после освобождения его задержала пограничная охрана. Центральная криминальная полиция вскоре начала предварительное расследование в связи с предполагаемыми преступлениями на Украине.
https://ria.ru/20240502/torden-1943419039.html
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в мире, финляндия, хельсинки, украина, воислав торден (ян петровский)
В мире, Финляндия, Хельсинки, Украина, Воислав Торден (Ян Петровский)
В Финляндии россиянину Тордену запросили пожизненное заключение

Обвинение в Финляндии просит пожизненного заключения россиянина Тордена

© Фото : ДШРГ Русич/VKВоислав Торден (Ян Петровский)
Воислав Торден (Ян Петровский) - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© Фото : ДШРГ Русич/VK
Воислав Торден (Ян Петровский). Архивное фото
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Обвинение в Финляндии просит приговорить россиянина Воислава Тордена (Яна Петровского) к пожизненному заключению за якобы военные преступления на Украине в 2014 году, говорится в документе, поступившем в распоряжение РИА Новости.
"Торден должен быть приговорен к пожизненному заключению", - говорится в обвинительном заключении, переданном Окружным судом Хельсинки.
Рассмотрение дела Тордена началось в четверг в Окружном суде Хельсинки. Всего по делу запланировано 14 заседаний, рассказала ранее РИА Новости его адвокат Наталия Мальгина. Слушания будут идти почти два месяца и завершатся 31 января. Приговор россиянину, как ожидается, будет вынесен в марте.
Заместитель генпрокурора Финляндии Юкка Раппе 31 октября предъявил Тордену обвинения в совершении военных преступлений при отягчающих обстоятельствах и четырех военных преступлениях. Предполагаемые преступления якобы были совершены в 2014-2015 годах. По словам адвоката, за тяжкое военное преступление ее подзащитному грозит от восьми лет до пожизненного лишения свободы. Торден отрицает вину.
Украина запрашивала экстрадицию Тордена после того, как он был задержан в Финляндии в связи с нарушением миграционных норм. Верховный суд Финляндии в декабре 2023 года не разрешил экстрадицию и постановил немедленно освободить Тордена, однако сразу после освобождения его задержала пограничная охрана. Центральная криминальная полиция вскоре начала предварительное расследование в связи с предполагаемыми преступлениями на Украине.
Воислав Торден (Ян Петровский) - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
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В миреФинляндияХельсинкиУкраинаВоислав Торден (Ян Петровский)
 
 
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