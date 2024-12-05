Участники акции протеста в Тбилиси разошлись
Участники акции протеста в Тбилиси практически полностью разошлись
Акция протеста оппозиции в Тбилиси
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ТБИЛИСИ, 5 дек - РИА Новости. Участники акции протеста в Тбилиси практически полностью разошлись, это первый митинг за неделю, который обошелся без разгона со стороны полиции, передаёт корреспондент РИА Новости.
В акции участвовало несколько тысяч протестующих, они на всю ночь перекрыли движение по проспекту Руставели около парламента Грузии. Полиция, в свою очередь, блокировала движение по проспекту со стороны площадей Руставели и Свободы, а также переулков, выходящих на проспект. Однако в ход митинга полиция, в отличие от всех предыдущих ночей, так и не вмешалась.
Сейчас полиция уже отвела с площади Свободы водометы, по проспекту начали проезжать отдельные машины. Однако полностью движение еще не восстановлено, перед парламентом остаются несколько десятков представителей молодёжи студенческого возраста. Они жгут костры, чтобы согреться, поют песни. В остальном проспект в этом месте усеян мусором, некоторые кучи мусора дымятся. Разбито нескоро витрин.
Очередная серия акций протеста оппозиции началась в Грузии в четверг 28 ноября после заявления премьер-министра Ираклия Кобахидзе о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. Участники протеста используют петарды, камни, бутылки, сообщалось и о найденных на месте погромов бутылках от "коктейля Молотова". Силовики в ответ используют спецтехнику, включая водомёты.