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Омичи передали строительные инструменты в зону СВО - РИА Новости, 05.12.2024
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Надежные люди
 
14:55 05.12.2024
https://ria.ru/20241205/svo-1987529487.html
Омичи передали строительные инструменты в зону СВО
Омичи передали строительные инструменты в зону СВО - РИА Новости, 05.12.2024
Омичи передали строительные инструменты в зону СВО
Коллектив администрации Октябрьского округа Омска собрал и передал военным в зону СВО партию строительных инструментов, рассказали в пресс-службе городской... РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T14:55
2024-12-05T14:55
надежные люди
омск
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ОМСК, 5 дек - РИА Новости. Коллектив администрации Октябрьского округа Омска собрал и передал военным в зону СВО партию строительных инструментов, рассказали в пресс-службе городской администрации. Информация о том, что военным требуется строительный инструмент, стала известна от супруги одного из участников боевых действий. На просьбу о помощи откликнулся коллектив окружной администрации. Сотрудники приобрели бензиновые цепные пилы и наборы комплектующих. "Мы на постоянной основе собираем гуманитарную помощь для отправки участникам СВО, а также жителям Курской области и всем, кому необходима поддержка и помощь. В администрации также активно осуществляет работу штаб социальной помощи участникам боевых действий и их семьям. Ведь как всем давно известно, в единстве наша сила", — подчеркнул глава администрации Октябрьского округа Дмитрий Котов. Гуманитарный груз передали для дальнейшей отправки в зону СВО через центр гуманитарной помощи.
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Надежные люди, Омск
Омичи передали строительные инструменты в зону СВО

Омичи передали партию строительных инструментов в зону СВО

© Фото : пресс-службы администрации города ОмскаАдминистрация Октябрьского округа Омска передала военным в зону СВО партию строительных инструментов
Администрация Октябрьского округа Омска передала военным в зону СВО партию строительных инструментов - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© Фото : пресс-службы администрации города Омска
Администрация Октябрьского округа Омска передала военным в зону СВО партию строительных инструментов
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ОМСК, 5 дек - РИА Новости. Коллектив администрации Октябрьского округа Омска собрал и передал военным в зону СВО партию строительных инструментов, рассказали в пресс-службе городской администрации.
Информация о том, что военным требуется строительный инструмент, стала известна от супруги одного из участников боевых действий. На просьбу о помощи откликнулся коллектив окружной администрации. Сотрудники приобрели бензиновые цепные пилы и наборы комплектующих.
"Мы на постоянной основе собираем гуманитарную помощь для отправки участникам СВО, а также жителям Курской области и всем, кому необходима поддержка и помощь. В администрации также активно осуществляет работу штаб социальной помощи участникам боевых действий и их семьям. Ведь как всем давно известно, в единстве наша сила", — подчеркнул глава администрации Октябрьского округа Дмитрий Котов.
Гуманитарный груз передали для дальнейшей отправки в зону СВО через центр гуманитарной помощи.
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