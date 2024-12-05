https://ria.ru/20241205/svo-1987520365.html
Липецким участникам СВО упростили порядок получения медпомощи
Липецким участникам СВО упростили порядок получения медпомощи - РИА Новости, 05.12.2024
Липецким участникам СВО упростили порядок получения медпомощи
Власти Липецкой области упростили порядок получения медицинской помощи участникам СВО, предоставив им право получать во время отпуска медпомощь не только в... РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T14:30
2024-12-05T14:30
2024-12-05T14:30
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 5 дек - РИА Новости. Власти Липецкой области упростили порядок получения медицинской помощи участникам СВО, предоставив им право получать во время отпуска медпомощь не только в ведомственных госпиталях, но и в госучреждениях региона, сообщил губернатор Игорь Артамонов. Он уточнил, что медицинская помощь бойцам будет оказана в поликлиниках Липецкой области при предъявлении документов, удостоверяющих личность, военного и отпускного билетов. Губернатор уточнил, что раньше военнослужащие из-за отсутствия полисов обязательного медицинского страхования, даже находясь в отпуске, должны были обращаться за медицинской помощью только в ведомственные госпитали Минобороны России, которые есть не во всех регионах страны. По мнению Артамонова, принятое правительством региона решение повысит доступность медицинской помощи для участников СВО. Он также отметил, что мера является временной – она будет действовать на период проведения спецоперации.
https://ria.ru/20241205/selkhozproizvoditeli-1987514213.html
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липецкая область, игорь артамонов
Липецкая область, Липецкая область, Игорь Артамонов
Липецким участникам СВО упростили порядок получения медпомощи
Липецкие участники СВО смогут получать медпомощь в госучреждениях региона
ЛИПЕЦК, 5 дек - РИА Новости. Власти Липецкой области упростили порядок получения медицинской помощи участникам СВО, предоставив им право получать во время отпуска медпомощь не только в ведомственных госпиталях, но и в госучреждениях региона, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
Он уточнил, что медицинская помощь бойцам будет оказана в поликлиниках Липецкой области при предъявлении документов, удостоверяющих личность, военного и отпускного билетов.
Губернатор уточнил, что раньше военнослужащие из-за отсутствия полисов обязательного медицинского страхования, даже находясь в отпуске, должны были обращаться за медицинской помощью только в ведомственные госпитали Минобороны России, которые есть не во всех регионах страны.
По мнению Артамонова, принятое правительством региона решение повысит доступность медицинской помощи для участников СВО. Он также отметил, что мера является временной – она будет действовать на период проведения спецоперации.