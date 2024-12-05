https://ria.ru/20241205/svo-1987498363.html

ВСУ потеряли Leopard в зоне действий группировки "Запад"

ВСУ потеряли Leopard в зоне действий группировки "Запад" - РИА Новости, 05.12.2024

ВСУ потеряли Leopard в зоне действий группировки "Запад"

Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе восьми украинских бригад в районах Харьковской области и ЛНР, противник потерял до 560... РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T12:31

2024-12-05T12:31

2024-12-05T12:37

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МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе восьми украинских бригад в районах Харьковской области и ЛНР, противник потерял до 560 военнослужащих, а также лишился танка Leopard, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике танковой, трех механизированных, егерской, воздушно-десантной бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Двуречная, Купянск, Бугаевка, Лозовая Харьковской области, Надия Луганской Народной Республики, а также Серебрянского лесничества", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, были отражены шесть контратак штурмовых групп ВСУ."Потери противника составили до 560 военнослужащих, танк Leopard производства ФРГ, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей, два бронетранспортера М113 и две 155 мм гаубицы М198 производства США и 105 мм орудие L-119 производства Великобритании", - добавили в МО РФ.Также уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы "Захист-АФ", радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США и три склада с боеприпасами, уточнили в ведомстве.

https://ria.ru/20241205/pogranichniki-1987440749.html

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россия, вооруженные силы украины, харьковская область, сша