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ВСУ потеряли Leopard в зоне действий группировки "Запад" - РИА Новости, 05.12.2024
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12:31 05.12.2024 (обновлено: 12:37 05.12.2024)
https://ria.ru/20241205/svo-1987498363.html
ВСУ потеряли Leopard в зоне действий группировки "Запад"
ВСУ потеряли Leopard в зоне действий группировки "Запад" - РИА Новости, 05.12.2024
ВСУ потеряли Leopard в зоне действий группировки "Запад"
Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе восьми украинских бригад в районах Харьковской области и ЛНР, противник потерял до 560... РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T12:31
2024-12-05T12:37
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
харьковская область
сша
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МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе восьми украинских бригад в районах Харьковской области и ЛНР, противник потерял до 560 военнослужащих, а также лишился танка Leopard, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике танковой, трех механизированных, егерской, воздушно-десантной бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Двуречная, Купянск, Бугаевка, Лозовая Харьковской области, Надия Луганской Народной Республики, а также Серебрянского лесничества", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, были отражены шесть контратак штурмовых групп ВСУ."Потери противника составили до 560 военнослужащих, танк Leopard производства ФРГ, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей, два бронетранспортера М113 и две 155 мм гаубицы М198 производства США и 105 мм орудие L-119 производства Великобритании", - добавили в МО РФ.Также уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы "Захист-АФ", радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США и три склада с боеприпасами, уточнили в ведомстве.
https://ria.ru/20241205/pogranichniki-1987440749.html
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россия, вооруженные силы украины, харьковская область, сша
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Харьковская область, США
ВСУ потеряли Leopard в зоне действий группировки "Запад"

ВСУ потеряли Leopard и до 560 военных в зоне действий группировки "Запад"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкАртиллерийский расчет пушки 2А36 "Гиацинт-Б" ведет огонь по позициям ВСУ в зоне СВО
Артиллерийский расчет пушки 2А36 Гиацинт-Б ведет огонь по позициям ВСУ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Артиллерийский расчет пушки 2А36 "Гиацинт-Б" ведет огонь по позициям ВСУ в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе восьми украинских бригад в районах Харьковской области и ЛНР, противник потерял до 560 военнослужащих, а также лишился танка Leopard, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике танковой, трех механизированных, егерской, воздушно-десантной бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Двуречная, Купянск, Бугаевка, Лозовая Харьковской области, Надия Луганской Народной Республики, а также Серебрянского лесничества", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Кроме того, были отражены шесть контратак штурмовых групп ВСУ.
"Потери противника составили до 560 военнослужащих, танк Leopard производства ФРГ, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей, два бронетранспортера М113 и две 155 мм гаубицы М198 производства США и 105 мм орудие L-119 производства Великобритании", - добавили в МО РФ.
Также уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы "Захист-АФ", радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США и три склада с боеприпасами, уточнили в ведомстве.
Военнослужащие ВС России в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныХарьковская областьСША
 
 
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