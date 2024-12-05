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Группировка "Восток" отразила восемь контратак ВСУ
Группировка "Восток" отразила восемь контратак ВСУ - РИА Новости, 05.12.2024
Группировка "Восток" отразила восемь контратак ВСУ
Украинские войска потеряли до 210 военнослужащих, два танка Leopard и бронетранспортер, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T12:33
2024-12-05T12:33
2024-12-05T12:43
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
запорожская область
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Украинские войска потеряли до 210 военнослужащих, два танка Leopard и бронетранспортер, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Разлив, Комар, Днепроэнергия, Новоселка Донецкой Народной Республики и Гуляйполе Запорожской области. Отразили восемь контратак штурмовых групп противника", - говорится в сообщении.Отмечается, что потери ВСУ составили до 210 военнослужащих, два танка Leopard производства ФРГ, бронетранспортер, боевая бронированная машина MaxxPro производства США, два автомобиля и 155-мм самоходная артиллерийская установка Caesar производства Франции.
https://ria.ru/20241205/pogranichniki-1987440749.html
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россия, вооруженные силы украины, запорожская область, германия, министерство обороны рф (минобороны рф), сша
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Запорожская область, Германия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), США
Группировка "Восток" отразила восемь контратак ВСУ
Группировка "Восток" отразила восемь контратак ВСУ и улучшила положение