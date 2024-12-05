https://ria.ru/20241205/svo-1987497636.html

Группировка "Восток" отразила восемь контратак ВСУ

Группировка "Восток" отразила восемь контратак ВСУ - РИА Новости, 05.12.2024

Группировка "Восток" отразила восемь контратак ВСУ

Украинские войска потеряли до 210 военнослужащих, два танка Leopard и бронетранспортер, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T12:33

2024-12-05T12:33

2024-12-05T12:43

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

запорожская область

германия

министерство обороны рф (минобороны рф)

сша

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Украинские войска потеряли до 210 военнослужащих, два танка Leopard и бронетранспортер, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Разлив, Комар, Днепроэнергия, Новоселка Донецкой Народной Республики и Гуляйполе Запорожской области. Отразили восемь контратак штурмовых групп противника", - говорится в сообщении.Отмечается, что потери ВСУ составили до 210 военнослужащих, два танка Leopard производства ФРГ, бронетранспортер, боевая бронированная машина MaxxPro производства США, два автомобиля и 155-мм самоходная артиллерийская установка Caesar производства Франции.

https://ria.ru/20241205/pogranichniki-1987440749.html

россия

запорожская область

германия

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россия, вооруженные силы украины, запорожская область, германия, министерство обороны рф (минобороны рф), сша