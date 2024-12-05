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Группировка "Восток" отразила восемь контратак ВСУ - РИА Новости, 05.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:33 05.12.2024 (обновлено: 12:43 05.12.2024)
https://ria.ru/20241205/svo-1987497636.html
Группировка "Восток" отразила восемь контратак ВСУ
Группировка "Восток" отразила восемь контратак ВСУ - РИА Новости, 05.12.2024
Группировка "Восток" отразила восемь контратак ВСУ
Украинские войска потеряли до 210 военнослужащих, два танка Leopard и бронетранспортер, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T12:33
2024-12-05T12:43
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
запорожская область
германия
министерство обороны рф (минобороны рф)
сша
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Украинские войска потеряли до 210 военнослужащих, два танка Leopard и бронетранспортер, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Разлив, Комар, Днепроэнергия, Новоселка Донецкой Народной Республики и Гуляйполе Запорожской области. Отразили восемь контратак штурмовых групп противника", - говорится в сообщении.Отмечается, что потери ВСУ составили до 210 военнослужащих, два танка Leopard производства ФРГ, бронетранспортер, боевая бронированная машина MaxxPro производства США, два автомобиля и 155-мм самоходная артиллерийская установка Caesar производства Франции.
https://ria.ru/20241205/pogranichniki-1987440749.html
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россия, вооруженные силы украины, запорожская область, германия, министерство обороны рф (минобороны рф), сша
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Запорожская область, Германия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), США
Группировка "Восток" отразила восемь контратак ВСУ

Группировка "Восток" отразила восемь контратак ВСУ и улучшила положение

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевое дежурство ЗРК "Тор-М1" в зоне СВО
Боевое дежурство ЗРК Тор-М1 в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевое дежурство ЗРК "Тор-М1" в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Украинские войска потеряли до 210 военнослужащих, два танка Leopard и бронетранспортер, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Разлив, Комар, Днепроэнергия, Новоселка Донецкой Народной Республики и Гуляйполе Запорожской области. Отразили восемь контратак штурмовых групп противника", - говорится в сообщении.
Отмечается, что потери ВСУ составили до 210 военнослужащих, два танка Leopard производства ФРГ, бронетранспортер, боевая бронированная машина MaxxPro производства США, два автомобиля и 155-мм самоходная артиллерийская установка Caesar производства Франции.
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