https://ria.ru/20241205/spetsoperatsiya-1987600058.html

Спецоперация, 5 декабря: ВСУ потеряли до 1725 человек за сутки

Спецоперация, 5 декабря: ВСУ потеряли до 1725 человек за сутки - РИА Новости, 05.12.2024

Спецоперация, 5 декабря: ВСУ потеряли до 1725 человек за сутки

Потери украинских военных за минувшие сутки на разных направлениях составили до 1725 человек, следует из сводки Минобороны РФ. РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T19:05

2024-12-05T19:05

2024-12-05T19:05

специальная военная операция на украине

россия

украина

сша

сергей лавров

владимир рогов

владимир путин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Потери украинских военных за минувшие сутки на разных направлениях составили до 1725 человек, следует из сводки Минобороны РФ. Кроме того, ВСУ потеряли 101 беспилотник, 19 танков и других боевых бронированных машин, 72 орудия полевой артиллерии и миномета, 22 единицы специальной военной автомобильной техники, следует из сводки российского оборонного ведомства. Потери ВСУ на курском направлении за сутки составили более 300 военнослужащих, уничтожены три танка и три боевые машины пехоты, сообщили в министерстве. Атаки ВСУ на российские регионыМинобороны РФ сообщило об уничтожении ночью 16 украинских беспилотников, из них 14 - над Брянской областью и по одному - над Белгородской и Курской. Четыре человека пострадали в результате двух обстрелов со стороны Украины города Шебекино, они госпитализированы с различными осколочными ранениями, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Успехи ВС РФ на Кураховском направленииРоссийские войска взяли под контроль северный берег Кураховского водохранилища, продвигаясь к его западным окраинам, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. По его словам, выход российский войск на западные окраины водохранилища позволит взять под огневой контроль Запорожский проспект, через который идет снабжение группировки ВСУ, обороняющейся в самом Курахово. Рогов также сообщил, что российские войска вошли в оккупированные ВСУ села Сухие Ялы и Константинопольское на кураховском направлении в западной части ДНР, начался бой. "На кураховском направлении, южнее Курахова, где сейчас идут бои за освобождение города, наши войска освободили плацдарм порядка 10 квадратных километров и вошли в южную часть села Сухие Ялы, а также продвинулись на глубину свыше 2 километров и вошли в восточную часть села Константинопольское", - сказал Рогов. Кроме того, по его словам, российские военные на этом участке фронта продвинулись севернее села Анновка и зачистили от противника порядка 3 квадратных километров. Заявка Киева на пересмотр безъядерного статуса УкраиныВысказывания Киева, которые можно трактовать как заявку на пересмотр безъядерного статуса Украины, не могут не вызывать озабоченность, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она подчеркнула, что Россия не угрожает ядерным оружием, а предупреждает о рисках прямого военного столкновения ядерных держав в контексте кризиса на Украине. По ее словам, если Украина получит ядерное оружие, то это будет нарушением обязательств по договору о нераспространении тех, кто это оружие Киеву передаст. Готовность Украины к мирным переговорамУкраинские власти намерены сообщить о своей готовности к проведению переговоров и достижению соглашения с Россией, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники. "Украина планирует сообщить о своей готовности к миру", - говорится в материале издания. Один из собеседников газеты заявил, что мир должен быть "устойчивым". "Нестабильный, временный мир не отвечает интересам ни США, ни Украины", - заявил источник. В то же время глава МИД России Сергей Лавров заявил, что любые выдвигаемые мирные инициативы по украинскому конфликту должны учитывать как вопросы безопасности, так и проблемы, связанные с соблюдением прав человека. "Все те инициативы, которые выдвигают наши партнеры на разных континентах, с добрыми намерениями, которые нацелены на поиск политического решения; конечно, они обязаны учитывать проблему и обеспечения интересов в сфере безопасности каждой страны и, безусловно, проблему уважения прав человека", - сказал он в ходе пресс-конференции по итогам заседания СМИД ОБСЕ. Как подчеркнул Лавров, у России нет надежд на западные организации в этом вопросе, поэтому Москва говорит о необходимости укрепления безопасности в евразийском контексте "на всем нашем континенте". Фантазии об отправке иностранных войск на Украину усугубляют положениеФантазии об отправке иностранных войск на Украину только усугубляют положение, деятели, которые "с такими идеями носятся", не хотят слышать предостережения, которые неоднократно озвучивал президент России Владимир Путин, заявил Лавров. "Я считаю, что все эти фантазии, они только усугубляют положение и показывают, что деятели, которые с такими идеями носятся, они упорно предпочитают не слышать очень четкие предостережения, которые президент Путин неоднократно публично делал", - сказал Лавров журналистам по итогам заседания СМИД ОБСЕ. Глава МИД также заявил, что Россия не хочет ни на кого нападать, это США напали на РФ руками украинского режима. "Мы вообще не хотим ни на кого нападать. Сейчас США напали на нас руками украинского режима: ведут против нас войну силами украинских неонацистов, вооружают их, помогают им обстреливать нашу территорию дальнобойными вооружениями, напрямую участвуя в подготовке таких обстрелов. Это не наш выбор", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам заседания СМИД ОБСЕ. Лавров процитировал Путина, который говорил, что России не оставили другого выхода, кроме как начать специальную военную операцию. "Они же это очень давно продвигали, превращая Украину в плацдарм для создания угроз Российской Федерации", - подчеркнул министр. Он добавил, что проблема в отношениях России и США заключается в том, что Вашингтон не держит свое слово. "Они не договороспособны", - отметил Лавров.

https://ria.ru/20241205/polkovnik-1987525596.html

https://ria.ru/20241205/lavrov-1987543133.html

https://ria.ru/20241204/ryabkov-1987401756.html

https://ria.ru/20241205/nedootsenivat-1987591953.html

https://ria.ru/20241205/zapad-1987563550.html

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