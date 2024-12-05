https://ria.ru/20241205/spetsoperatsiya-1987442124.html

Российские артиллеристы уничтожили взводный опорпункт и пехоту ВСУ

Российские артиллеристы уничтожили взводный опорпункт и пехоту ВСУ - РИА Новости, 05.12.2024

Российские артиллеристы уничтожили взводный опорпункт и пехоту ВСУ

Расчеты гаубиц Д-30 общевойсковой армии российской группировки войск "Запад" уничтожили взводный опорный пункт и пехоту ВСУ на купянском участке фронта,... РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T05:10

2024-12-05T05:10

2024-12-05T05:58

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/09/1889123824_185:544:2859:2048_1920x0_80_0_0_5adc7ec2e675275a0b324f3ed08b9f8f.jpg

ЛУГАНСК, 5 дек - РИА Новости. Расчеты гаубиц Д-30 общевойсковой армии российской группировки войск "Запад" уничтожили взводный опорный пункт и пехоту ВСУ на купянском участке фронта, сообщили журналистам в Минобороны России. "Расчеты 122-миллиметровых гаубиц Д-30 уничтожили взводный опорный пункт и живую силу ВСУ. Тем самым артиллеристы помогли штурмовикам и пехоте продвинуться вперед и занять более выгодные рубежи", — сообщили в оборонном ведомстве. В МО РФ уточнили, что благодаря слаженной работе разведчиков и артиллеристов на данном участке ВСУ постоянно несут потери, не могут осуществлять передвижение, подвоз боеприпасов и ротацию личного состава.

https://ria.ru/20240721/artilleristy-1960991930.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)