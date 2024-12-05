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Российские артиллеристы уничтожили взводный опорпункт и пехоту ВСУ - РИА Новости, 05.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:10 05.12.2024 (обновлено: 05:58 05.12.2024)
https://ria.ru/20241205/spetsoperatsiya-1987442124.html
Российские артиллеристы уничтожили взводный опорпункт и пехоту ВСУ
Российские артиллеристы уничтожили взводный опорпункт и пехоту ВСУ - РИА Новости, 05.12.2024
Российские артиллеристы уничтожили взводный опорпункт и пехоту ВСУ
Расчеты гаубиц Д-30 общевойсковой армии российской группировки войск "Запад" уничтожили взводный опорный пункт и пехоту ВСУ на купянском участке фронта,... РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T05:10
2024-12-05T05:58
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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ЛУГАНСК, 5 дек - РИА Новости. Расчеты гаубиц Д-30 общевойсковой армии российской группировки войск "Запад" уничтожили взводный опорный пункт и пехоту ВСУ на купянском участке фронта, сообщили журналистам в Минобороны России. "Расчеты 122-миллиметровых гаубиц Д-30 уничтожили взводный опорный пункт и живую силу ВСУ. Тем самым артиллеристы помогли штурмовикам и пехоте продвинуться вперед и занять более выгодные рубежи", — сообщили в оборонном ведомстве. В МО РФ уточнили, что благодаря слаженной работе разведчиков и артиллеристов на данном участке ВСУ постоянно несут потери, не могут осуществлять передвижение, подвоз боеприпасов и ротацию личного состава.
https://ria.ru/20240721/artilleristy-1960991930.html
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россия, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские артиллеристы уничтожили взводный опорпункт и пехоту ВСУ

Расчеты гаубиц Д-30 уничтожили взводный опорный пункт ВСУ на Купянском участке

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня БМ-21 "Град" в зоне проведения спецоперации
Реактивная система залпового огня БМ-21 Град в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Реактивная система залпового огня БМ-21 "Град" в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 5 дек - РИА Новости. Расчеты гаубиц Д-30 общевойсковой армии российской группировки войск "Запад" уничтожили взводный опорный пункт и пехоту ВСУ на купянском участке фронта, сообщили журналистам в Минобороны России.
"Расчеты 122-миллиметровых гаубиц Д-30 уничтожили взводный опорный пункт и живую силу ВСУ. Тем самым артиллеристы помогли штурмовикам и пехоте продвинуться вперед и занять более выгодные рубежи", — сообщили в оборонном ведомстве.
В МО РФ уточнили, что благодаря слаженной работе разведчиков и артиллеристов на данном участке ВСУ постоянно несут потери, не могут осуществлять передвижение, подвоз боеприпасов и ротацию личного состава.
Боевая работа артиллеристов в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 21.07.2024
Артиллеристы "Запада" помогли продвинуться мотострелкам в зоне СВО
21 июля, 05:07
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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