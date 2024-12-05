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Российские артиллеристы уничтожили взводный опорпункт и пехоту ВСУ
Российские артиллеристы уничтожили взводный опорпункт и пехоту ВСУ - РИА Новости, 05.12.2024
Российские артиллеристы уничтожили взводный опорпункт и пехоту ВСУ
Расчеты гаубиц Д-30 общевойсковой армии российской группировки войск "Запад" уничтожили взводный опорный пункт и пехоту ВСУ на купянском участке фронта,... РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T05:10
2024-12-05T05:10
2024-12-05T05:58
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ЛУГАНСК, 5 дек - РИА Новости. Расчеты гаубиц Д-30 общевойсковой армии российской группировки войск "Запад" уничтожили взводный опорный пункт и пехоту ВСУ на купянском участке фронта, сообщили журналистам в Минобороны России. "Расчеты 122-миллиметровых гаубиц Д-30 уничтожили взводный опорный пункт и живую силу ВСУ. Тем самым артиллеристы помогли штурмовикам и пехоте продвинуться вперед и занять более выгодные рубежи", — сообщили в оборонном ведомстве. В МО РФ уточнили, что благодаря слаженной работе разведчиков и артиллеристов на данном участке ВСУ постоянно несут потери, не могут осуществлять передвижение, подвоз боеприпасов и ротацию личного состава.
https://ria.ru/20240721/artilleristy-1960991930.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские артиллеристы уничтожили взводный опорпункт и пехоту ВСУ
Расчеты гаубиц Д-30 уничтожили взводный опорный пункт ВСУ на Купянском участке