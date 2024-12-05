https://ria.ru/20241205/spetsoperatsiya-1987440242.html

Российский разведчик рассказал об использовании беспилотников с ИИ

Российский разведчик рассказал об использовании беспилотников с ИИ - РИА Новости, 05.12.2024

Российский разведчик рассказал об использовании беспилотников с ИИ

Военнослужащий группировки войск "Днепр" с позывным "Рагнар" рассказал РИА Новости об использовании в боевой работе дронов с искусственным интеллектом. РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T04:28

2024-12-05T04:28

2024-12-05T04:28

специальная военная операция на украине

технологии

днепр (город)

безопасность

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КАЛАНЧАК (Херсонская область), 5 дек - РИА Новости. Военнослужащий группировки войск "Днепр" с позывным "Рагнар" рассказал РИА Новости об использовании в боевой работе дронов с искусственным интеллектом. "Суть работы искусственного интеллекта (в том), что при включении автопилота оператор уже просто сидит и наблюдает поражение цели, если есть видеофиксация со стороны, просто ведет непосредственное подтверждение - было ли поражение данной цели или нет. Он может только отклонить ей цель, то есть снять автопилот. Решение уже за машиной. Но как показала практика, применение - очень эффективно", - рассказал о работе нового дрона военнослужащий с позывным "Рагнар". Подобные дроны-камикадзе с искусственным интеллектом уже не раз успешно применялись разведподразделением для работы по противнику на правом берегу Днепра. Кадры такой работы есть в распоряжении РИА Новости. "Военная техника легкобронированная, тяжелобронированная техника и пункты дислокации БПЛА, и пункты дислокации противника непосредственно вблизи Днепра, и дальше в тылы. Такой беспилотник с легкостью несет три килограмма и эффективно применяется на фронте", - объяснил военнослужащий. Данный БПЛА является полностью российской разработкой, с гордостью подчеркивают разведчики. Преимуществом является и неуязвимость для РЭБ-установок противника и быстрое, по сравнению с предыдущими образцами, развертывание наземной станции управления (НСУ). Полеты можно выполнять в любое время суток. "Это все является российской разработкой - полностью от и до, также наземная станция управления. <...> Малое влияние РЭБ и быстрое развертывание НСУ, что позволяет быстро перемещаться пилоту, развернуть НСУ и нанести грамотные эффективные поражения противнику - это именно отличие данной НСУ искусственного интеллекта от предыдущих поколений", - добавил "Рагнар". Такой дрон с искусственным интеллектом может работать как по статичным, так и по движущимся целям, преследую их до полного уничтожения. Однако гражданским он не повредит, за этим следит оператор. "В гражданскую движущуюся машину не попадет, так как до основной цели ведет данный дрон-камикадзе непосредственно пилот. Он его поднимает, ведет и оценивает обстановку. Является ли это военной техникой, либо техникой гражданского населения. Хочу подчеркнуть, по гражданскому населению мы не работаем", - подытожил военнослужащий с позывным "Рагнар".

https://ria.ru/20241205/sapery-1987428950.html

https://ria.ru/20240617/bespilotnik-1953308386.html

https://ria.ru/20241017/laboratoriya-1978426251.html

днепр (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

технологии, днепр (город), безопасность