https://ria.ru/20241205/spetsoperatsiya-1987440242.html
Российский разведчик рассказал об использовании беспилотников с ИИ
Российский разведчик рассказал об использовании беспилотников с ИИ - РИА Новости, 05.12.2024
Российский разведчик рассказал об использовании беспилотников с ИИ
Военнослужащий группировки войск "Днепр" с позывным "Рагнар" рассказал РИА Новости об использовании в боевой работе дронов с искусственным интеллектом. РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T04:28
2024-12-05T04:28
2024-12-05T04:28
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технологии
днепр (город)
безопасность
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КАЛАНЧАК (Херсонская область), 5 дек - РИА Новости. Военнослужащий группировки войск "Днепр" с позывным "Рагнар" рассказал РИА Новости об использовании в боевой работе дронов с искусственным интеллектом. "Суть работы искусственного интеллекта (в том), что при включении автопилота оператор уже просто сидит и наблюдает поражение цели, если есть видеофиксация со стороны, просто ведет непосредственное подтверждение - было ли поражение данной цели или нет. Он может только отклонить ей цель, то есть снять автопилот. Решение уже за машиной. Но как показала практика, применение - очень эффективно", - рассказал о работе нового дрона военнослужащий с позывным "Рагнар". Подобные дроны-камикадзе с искусственным интеллектом уже не раз успешно применялись разведподразделением для работы по противнику на правом берегу Днепра. Кадры такой работы есть в распоряжении РИА Новости. "Военная техника легкобронированная, тяжелобронированная техника и пункты дислокации БПЛА, и пункты дислокации противника непосредственно вблизи Днепра, и дальше в тылы. Такой беспилотник с легкостью несет три килограмма и эффективно применяется на фронте", - объяснил военнослужащий. Данный БПЛА является полностью российской разработкой, с гордостью подчеркивают разведчики. Преимуществом является и неуязвимость для РЭБ-установок противника и быстрое, по сравнению с предыдущими образцами, развертывание наземной станции управления (НСУ). Полеты можно выполнять в любое время суток. "Это все является российской разработкой - полностью от и до, также наземная станция управления. <...> Малое влияние РЭБ и быстрое развертывание НСУ, что позволяет быстро перемещаться пилоту, развернуть НСУ и нанести грамотные эффективные поражения противнику - это именно отличие данной НСУ искусственного интеллекта от предыдущих поколений", - добавил "Рагнар". Такой дрон с искусственным интеллектом может работать как по статичным, так и по движущимся целям, преследую их до полного уничтожения. Однако гражданским он не повредит, за этим следит оператор. "В гражданскую движущуюся машину не попадет, так как до основной цели ведет данный дрон-камикадзе непосредственно пилот. Он его поднимает, ведет и оценивает обстановку. Является ли это военной техникой, либо техникой гражданского населения. Хочу подчеркнуть, по гражданскому населению мы не работаем", - подытожил военнослужащий с позывным "Рагнар".
https://ria.ru/20241205/sapery-1987428950.html
https://ria.ru/20240617/bespilotnik-1953308386.html
https://ria.ru/20241017/laboratoriya-1978426251.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, днепр (город), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Технологии, Днепр (город), Безопасность
Российский разведчик рассказал об использовании беспилотников с ИИ
Разведчик "Днепра" с позывным "Рагнар" рассказал об использовании дронов с ИИ
КАЛАНЧАК (Херсонская область), 5 дек - РИА Новости. Военнослужащий группировки войск "Днепр" с позывным "Рагнар" рассказал РИА Новости об использовании в боевой работе дронов с искусственным интеллектом.
"Суть работы искусственного интеллекта (в том), что при включении автопилота оператор уже просто сидит и наблюдает поражение цели, если есть видеофиксация со стороны, просто ведет непосредственное подтверждение - было ли поражение данной цели или нет. Он может только отклонить ей цель, то есть снять автопилот. Решение уже за машиной. Но как показала практика, применение - очень эффективно", - рассказал о работе нового дрона военнослужащий с позывным "Рагнар".
Подобные дроны-камикадзе с искусственным интеллектом уже не раз успешно применялись разведподразделением для работы по противнику на правом берегу Днепра. Кадры такой работы есть в распоряжении РИА Новости.
"Военная техника легкобронированная, тяжелобронированная техника и пункты дислокации БПЛА, и пункты дислокации противника непосредственно вблизи Днепра
, и дальше в тылы. Такой беспилотник с легкостью несет три килограмма и эффективно применяется на фронте", - объяснил военнослужащий.
Данный БПЛА является полностью российской разработкой, с гордостью подчеркивают разведчики. Преимуществом является и неуязвимость для РЭБ-установок противника и быстрое, по сравнению с предыдущими образцами, развертывание наземной станции управления (НСУ). Полеты можно выполнять в любое время суток.
"Это все является российской разработкой - полностью от и до, также наземная станция управления. <...> Малое влияние РЭБ и быстрое развертывание НСУ, что позволяет быстро перемещаться пилоту, развернуть НСУ и нанести грамотные эффективные поражения противнику - это именно отличие данной НСУ искусственного интеллекта от предыдущих поколений", - добавил "Рагнар".
Такой дрон с искусственным интеллектом может работать как по статичным, так и по движущимся целям, преследую их до полного уничтожения. Однако гражданским он не повредит, за этим следит оператор.
"В гражданскую движущуюся машину не попадет, так как до основной цели ведет данный дрон-камикадзе непосредственно пилот. Он его поднимает, ведет и оценивает обстановку. Является ли это военной техникой, либо техникой гражданского населения. Хочу подчеркнуть, по гражданскому населению мы не работаем", - подытожил военнослужащий с позывным "Рагнар".