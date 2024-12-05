Рейтинг@Mail.ru
Российский разведчик рассказал об использовании беспилотников с ИИ - РИА Новости, 05.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:28 05.12.2024
https://ria.ru/20241205/spetsoperatsiya-1987440242.html
Российский разведчик рассказал об использовании беспилотников с ИИ
Российский разведчик рассказал об использовании беспилотников с ИИ - РИА Новости, 05.12.2024
Российский разведчик рассказал об использовании беспилотников с ИИ
Военнослужащий группировки войск "Днепр" с позывным "Рагнар" рассказал РИА Новости об использовании в боевой работе дронов с искусственным интеллектом. РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T04:28
2024-12-05T04:28
специальная военная операция на украине
технологии
днепр (город)
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1d/1986401662_0:44:3073:1773_1920x0_80_0_0_316c0d7309d340cc60038d456809bf0b.jpg
КАЛАНЧАК (Херсонская область), 5 дек - РИА Новости. Военнослужащий группировки войск "Днепр" с позывным "Рагнар" рассказал РИА Новости об использовании в боевой работе дронов с искусственным интеллектом. "Суть работы искусственного интеллекта (в том), что при включении автопилота оператор уже просто сидит и наблюдает поражение цели, если есть видеофиксация со стороны, просто ведет непосредственное подтверждение - было ли поражение данной цели или нет. Он может только отклонить ей цель, то есть снять автопилот. Решение уже за машиной. Но как показала практика, применение - очень эффективно", - рассказал о работе нового дрона военнослужащий с позывным "Рагнар". Подобные дроны-камикадзе с искусственным интеллектом уже не раз успешно применялись разведподразделением для работы по противнику на правом берегу Днепра. Кадры такой работы есть в распоряжении РИА Новости. "Военная техника легкобронированная, тяжелобронированная техника и пункты дислокации БПЛА, и пункты дислокации противника непосредственно вблизи Днепра, и дальше в тылы. Такой беспилотник с легкостью несет три килограмма и эффективно применяется на фронте", - объяснил военнослужащий. Данный БПЛА является полностью российской разработкой, с гордостью подчеркивают разведчики. Преимуществом является и неуязвимость для РЭБ-установок противника и быстрое, по сравнению с предыдущими образцами, развертывание наземной станции управления (НСУ). Полеты можно выполнять в любое время суток. "Это все является российской разработкой - полностью от и до, также наземная станция управления. &lt;...&gt; Малое влияние РЭБ и быстрое развертывание НСУ, что позволяет быстро перемещаться пилоту, развернуть НСУ и нанести грамотные эффективные поражения противнику - это именно отличие данной НСУ искусственного интеллекта от предыдущих поколений", - добавил "Рагнар". Такой дрон с искусственным интеллектом может работать как по статичным, так и по движущимся целям, преследую их до полного уничтожения. Однако гражданским он не повредит, за этим следит оператор. "В гражданскую движущуюся машину не попадет, так как до основной цели ведет данный дрон-камикадзе непосредственно пилот. Он его поднимает, ведет и оценивает обстановку. Является ли это военной техникой, либо техникой гражданского населения. Хочу подчеркнуть, по гражданскому населению мы не работаем", - подытожил военнослужащий с позывным "Рагнар".
https://ria.ru/20241205/sapery-1987428950.html
https://ria.ru/20240617/bespilotnik-1953308386.html
https://ria.ru/20241017/laboratoriya-1978426251.html
днепр (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1d/1986401662_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_ff5e9cbf2efe74b9927a7f8033e2cd13.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, днепр (город), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Технологии, Днепр (город), Безопасность
Российский разведчик рассказал об использовании беспилотников с ИИ

Разведчик "Днепра" с позывным "Рагнар" рассказал об использовании дронов с ИИ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкОператор FPV-дрона
Оператор FPV-дрона - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Оператор FPV-дрона . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КАЛАНЧАК (Херсонская область), 5 дек - РИА Новости. Военнослужащий группировки войск "Днепр" с позывным "Рагнар" рассказал РИА Новости об использовании в боевой работе дронов с искусственным интеллектом.
"Суть работы искусственного интеллекта (в том), что при включении автопилота оператор уже просто сидит и наблюдает поражение цели, если есть видеофиксация со стороны, просто ведет непосредственное подтверждение - было ли поражение данной цели или нет. Он может только отклонить ей цель, то есть снять автопилот. Решение уже за машиной. Но как показала практика, применение - очень эффективно", - рассказал о работе нового дрона военнослужащий с позывным "Рагнар".
Сапер 40-го инженерно-саперного полка ЦВО проводит боевую работу по разминированию Авдеевки - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
Саперы "Днепра" используют беспилотники для разведки и разминирования
00:02
Подобные дроны-камикадзе с искусственным интеллектом уже не раз успешно применялись разведподразделением для работы по противнику на правом берегу Днепра. Кадры такой работы есть в распоряжении РИА Новости.
"Военная техника легкобронированная, тяжелобронированная техника и пункты дислокации БПЛА, и пункты дислокации противника непосредственно вблизи Днепра, и дальше в тылы. Такой беспилотник с легкостью несет три килограмма и эффективно применяется на фронте", - объяснил военнослужащий.
Данный БПЛА является полностью российской разработкой, с гордостью подчеркивают разведчики. Преимуществом является и неуязвимость для РЭБ-установок противника и быстрое, по сравнению с предыдущими образцами, развертывание наземной станции управления (НСУ). Полеты можно выполнять в любое время суток.
Ударно-транспортный дрон Перун, разработанный в группировке войск Днепр - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
В группировке войск "Днепр" разработали уникальный БПЛА "Перун"
17 июня, 05:05
"Это все является российской разработкой - полностью от и до, также наземная станция управления. <...> Малое влияние РЭБ и быстрое развертывание НСУ, что позволяет быстро перемещаться пилоту, развернуть НСУ и нанести грамотные эффективные поражения противнику - это именно отличие данной НСУ искусственного интеллекта от предыдущих поколений", - добавил "Рагнар".
Такой дрон с искусственным интеллектом может работать как по статичным, так и по движущимся целям, преследую их до полного уничтожения. Однако гражданским он не повредит, за этим следит оператор.
"В гражданскую движущуюся машину не попадет, так как до основной цели ведет данный дрон-камикадзе непосредственно пилот. Он его поднимает, ведет и оценивает обстановку. Является ли это военной техникой, либо техникой гражданского населения. Хочу подчеркнуть, по гражданскому населению мы не работаем", - подытожил военнослужащий с позывным "Рагнар".
FPV дрон-камикадзе в руках разведчика - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
В подземной лаборатории БПЛА из дронов-камикадзе делают многоразовые
17 октября, 02:41
 
Специальная военная операция на УкраинеТехнологииДнепр (город)Безопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала