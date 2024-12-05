https://ria.ru/20241205/spetsoperatsiya-1987436589.html
Беспилотники ВСУ атаковали три населенных пункта в Белгородской области
Беспилотники ВСУ атаковали три населенных пункта в Белгородской области - РИА Новости, 05.12.2024
Беспилотники ВСУ атаковали три населенных пункта в Белгородской области
Дроны ВСУ атаковали три населённых пункта Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T03:04
2024-12-05T03:04
2024-12-05T03:04
происшествия
белгородская область
шебекино
белгородский район
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
группа газ
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Дроны ВСУ атаковали три населённых пункта Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. "Сразу три населённых пункта атакованы беспилотниками ВСУ. Предварительно, пострадавших нет. В городе Шебекино во дворе многоквартирного дома были сброшены несколько взрывных устройств с беспилотника. В результате взрыва загорелись три легковых автомобиля и одна "ГАЗель" - полностью уничтожены огнём. В доме выбиты окна в нескольких квартирах, а также повреждён лестничный марш в одном из подъездов", - говорится в сообщении. Гладков уточнил, что в посёлке Политотдельский Белгородского района с дрона было сброшено взрывное устройство, из-за чего загорелся автомобиль. Сотрудники МЧС, по его словам, оперативно ликвидировали огонь. Кроме того, вследствие атаки еще одного FPV-дрона повреждены два легковых автомобиля, добавил губернатор. В Грузском Борисовского района, как сообщается, после сброса взрывного устройства с БПЛА загорелся легковой автомобиль, возгорание ликвидировано. "Информация о последствиях уточняется", - отметил губернатор.
https://ria.ru/20241204/bespilotnik-1987385959.html
https://ria.ru/20241204/vsu-1987257164.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгородская область, шебекино, белгородский район, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, группа газ, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Белгородская область, Шебекино, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Группа ГАЗ, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Беспилотники ВСУ атаковали три населенных пункта в Белгородской области
Гладков: дроны ВСУ атаковали три населенных пункта в Белгородской области