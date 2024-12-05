https://ria.ru/20241205/spetsoperatsiya-1987436589.html

Беспилотники ВСУ атаковали три населенных пункта в Белгородской области

Беспилотники ВСУ атаковали три населенных пункта в Белгородской области - РИА Новости, 05.12.2024

Беспилотники ВСУ атаковали три населенных пункта в Белгородской области

Дроны ВСУ атаковали три населённых пункта Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T03:04

2024-12-05T03:04

2024-12-05T03:04

происшествия

белгородская область

шебекино

белгородский район

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

группа газ

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Дроны ВСУ атаковали три населённых пункта Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. "Сразу три населённых пункта атакованы беспилотниками ВСУ. Предварительно, пострадавших нет. В городе Шебекино во дворе многоквартирного дома были сброшены несколько взрывных устройств с беспилотника. В результате взрыва загорелись три легковых автомобиля и одна "ГАЗель" - полностью уничтожены огнём. В доме выбиты окна в нескольких квартирах, а также повреждён лестничный марш в одном из подъездов", - говорится в сообщении. Гладков уточнил, что в посёлке Политотдельский Белгородского района с дрона было сброшено взрывное устройство, из-за чего загорелся автомобиль. Сотрудники МЧС, по его словам, оперативно ликвидировали огонь. Кроме того, вследствие атаки еще одного FPV-дрона повреждены два легковых автомобиля, добавил губернатор. В Грузском Борисовского района, как сообщается, после сброса взрывного устройства с БПЛА загорелся легковой автомобиль, возгорание ликвидировано. "Информация о последствиях уточняется", - отметил губернатор.

https://ria.ru/20241204/bespilotnik-1987385959.html

https://ria.ru/20241204/vsu-1987257164.html

белгородская область

шебекино

белгородский район

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Дарья Буймова

происшествия, белгородская область, шебекино, белгородский район, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, группа газ, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)