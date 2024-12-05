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Добровольцы испытали подавляющие украинские FPV-дроны системы РЭБ - РИА Новости, 05.12.2024
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02:53 05.12.2024 (обновлено: 07:55 05.12.2024)
https://ria.ru/20241205/spetsoperatsiya-1987436257.html
Добровольцы испытали подавляющие украинские FPV-дроны системы РЭБ
Добровольцы испытали подавляющие украинские FPV-дроны системы РЭБ - РИА Новости, 05.12.2024
Добровольцы испытали подавляющие украинские FPV-дроны системы РЭБ
Российский добровольческий батальон "Эспаньола" провел массовое тестирование современных мобильных средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) на новых трофейных... РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T02:53
2024-12-05T07:55
специальная военная операция на украине
безопасность
добровольцы
бпла
рэб
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ГЕНИЧЕСК, 5 дек - РИА Новости. Российский добровольческий батальон "Эспаньола" провел массовое тестирование современных мобильных средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) на новых трофейных украинских FPV-дронах и на последних моделях российских ударных беспилотников, передает корреспондент РИА Новости, наблюдавший за такими испытаниями. "В первую очередь у нас здесь есть несколько трофейных дронов. Соответственно, на тех частотах и протоколах управления, на которых летает противник. Также мы подобрали наши дроны с похожими, аналогичными частотами управления протоколами, на чем летает противник. И включая- выключая РЭБ, мы будем понимать, глушат противника в первую очередь наши средства или нет", — рассказал РИА Новости руководитель научно-апробационного центра добровольческого батальона "Эспаньола" с позывным "Биркин". В групповом тестировании было задействовано несколько российских систем РЭБ, в том числе "Капюшон" и "Полынь". Расчеты БПЛА атаковали защищенные РЭБ статичные и динамические цели с помощью трофейных украинских FPV-дронов, в том числе Shrike, и российских моделей "Овод", "Алеша" и других. "Мы проводим исследования, боевую апробацию, апробацию на полигоне, для того чтобы к нам в отряд поступали только те изделия, которые реально могут применяться в зоне ЛБС", - сказал РИА Новости руководитель инженерного центра добровольческого батальона "Эспаньола" с позывным "Мадрид". Сигнал для управления беспилотниками транслировался и усиливался с помощью специальной аппаратуры, для того чтобы максимально приблизить условия испытаний к боевым, тем самым усложнив задачу для испытуемых систем РЭБ. "В данных испытаниях мы будем использовать его (дрон - ред.) без боевой части, поскольку, скажем так, на глушение и/или неглушение дрона РЭБом никак не влияет наличие или отсутствие на нем боевой части", - отметил "Биркин". В рамках испытаний пара автомобилей, защищенных РЭБ, была поочередно атакована как в неподвижном состоянии, так и в движении несколькими различными FPV-дронами с разных сторон и углов атаки. Системы РЭБ "отбили" и подавили все попытки нападения. Несколько дронов потеряли управление и разбились во время жесткой посадки. &quot;Сегодняшние испытания показали, что, с одной стороны, РЭБ - работоспособен, с другой стороны - каждому из разработчиков будет дана обширная обратная связь по возможным улучшениям. То же самое можем сказать и про (отечественных) производителей дронов&quot;, — заключил испытатель.По результатам испытаний, добровольческий батальон "Эспаньола" составил протоколы и инструкции, которые были незамедлительно переданы в действующие непосредственно на передовой российские боевые расчеты БПЛА.
https://ria.ru/20241201/minoborony-1986726993.html
https://ria.ru/20240821/spetsoperatsiya-1967452392.html
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353
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353
60
Добровольческий батальон "Эспаньола" проводит массовое тестирование новейших БПЛА
"Эспаньола" испытала системы РЭБ на новых трофейных украинских FPV-дронах и на последних моделях российских ударных беспилотников. Как передает корреспондент РИА Новости, наблюдавший за такими испытаниями, в групповом тестировании было задействовано несколько российских систем РЭБ, в том числе "Капюшон" и "Полынь".
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безопасность, добровольцы, бпла, рэб
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, добровольцы, БПЛА, РЭБ
Добровольцы испытали подавляющие украинские FPV-дроны системы РЭБ

Добровольческий батальон "Эспаньола" провел массовое тестирование новейших БПЛА

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ГЕНИЧЕСК, 5 дек - РИА Новости. Российский добровольческий батальон "Эспаньола" провел массовое тестирование современных мобильных средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) на новых трофейных украинских FPV-дронах и на последних моделях российских ударных беспилотников, передает корреспондент РИА Новости, наблюдавший за такими испытаниями.
"В первую очередь у нас здесь есть несколько трофейных дронов. Соответственно, на тех частотах и протоколах управления, на которых летает противник. Также мы подобрали наши дроны с похожими, аналогичными частотами управления протоколами, на чем летает противник. И включая- выключая РЭБ, мы будем понимать, глушат противника в первую очередь наши средства или нет", — рассказал РИА Новости руководитель научно-апробационного центра добровольческого батальона "Эспаньола" с позывным "Биркин".
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В групповом тестировании было задействовано несколько российских систем РЭБ, в том числе "Капюшон" и "Полынь". Расчеты БПЛА атаковали защищенные РЭБ статичные и динамические цели с помощью трофейных украинских FPV-дронов, в том числе Shrike, и российских моделей "Овод", "Алеша" и других.
«
"Мы проводим исследования, боевую апробацию, апробацию на полигоне, для того чтобы к нам в отряд поступали только те изделия, которые реально могут применяться в зоне ЛБС", - сказал РИА Новости руководитель инженерного центра добровольческого батальона "Эспаньола" с позывным "Мадрид".
Сигнал для управления беспилотниками транслировался и усиливался с помощью специальной аппаратуры, для того чтобы максимально приблизить условия испытаний к боевым, тем самым усложнив задачу для испытуемых систем РЭБ.
"В данных испытаниях мы будем использовать его (дрон - ред.) без боевой части, поскольку, скажем так, на глушение и/или неглушение дрона РЭБом никак не влияет наличие или отсутствие на нем боевой части", - отметил "Биркин".
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В рамках испытаний пара автомобилей, защищенных РЭБ, была поочередно атакована как в неподвижном состоянии, так и в движении несколькими различными FPV-дронами с разных сторон и углов атаки. Системы РЭБ "отбили" и подавили все попытки нападения. Несколько дронов потеряли управление и разбились во время жесткой посадки.
«

"Сегодняшние испытания показали, что, с одной стороны, РЭБ - работоспособен, с другой стороны - каждому из разработчиков будет дана обширная обратная связь по возможным улучшениям. То же самое можем сказать и про (отечественных) производителей дронов", — заключил испытатель.

По результатам испытаний, добровольческий батальон "Эспаньола" составил протоколы и инструкции, которые были незамедлительно переданы в действующие непосредственно на передовой российские боевые расчеты БПЛА.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьдобровольцыБПЛАРЭБ
 
 
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