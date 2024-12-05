https://ria.ru/20241205/spetsoperatsiya-1987436257.html

Добровольцы испытали подавляющие украинские FPV-дроны системы РЭБ

Добровольцы испытали подавляющие украинские FPV-дроны системы РЭБ - РИА Новости, 05.12.2024

Добровольцы испытали подавляющие украинские FPV-дроны системы РЭБ

Российский добровольческий батальон "Эспаньола" провел массовое тестирование современных мобильных средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) на новых трофейных... РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T02:53

2024-12-05T02:53

2024-12-05T07:55

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ГЕНИЧЕСК, 5 дек - РИА Новости. Российский добровольческий батальон "Эспаньола" провел массовое тестирование современных мобильных средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) на новых трофейных украинских FPV-дронах и на последних моделях российских ударных беспилотников, передает корреспондент РИА Новости, наблюдавший за такими испытаниями. "В первую очередь у нас здесь есть несколько трофейных дронов. Соответственно, на тех частотах и протоколах управления, на которых летает противник. Также мы подобрали наши дроны с похожими, аналогичными частотами управления протоколами, на чем летает противник. И включая- выключая РЭБ, мы будем понимать, глушат противника в первую очередь наши средства или нет", — рассказал РИА Новости руководитель научно-апробационного центра добровольческого батальона "Эспаньола" с позывным "Биркин". В групповом тестировании было задействовано несколько российских систем РЭБ, в том числе "Капюшон" и "Полынь". Расчеты БПЛА атаковали защищенные РЭБ статичные и динамические цели с помощью трофейных украинских FPV-дронов, в том числе Shrike, и российских моделей "Овод", "Алеша" и других. "Мы проводим исследования, боевую апробацию, апробацию на полигоне, для того чтобы к нам в отряд поступали только те изделия, которые реально могут применяться в зоне ЛБС", - сказал РИА Новости руководитель инженерного центра добровольческого батальона "Эспаньола" с позывным "Мадрид". Сигнал для управления беспилотниками транслировался и усиливался с помощью специальной аппаратуры, для того чтобы максимально приблизить условия испытаний к боевым, тем самым усложнив задачу для испытуемых систем РЭБ. "В данных испытаниях мы будем использовать его (дрон - ред.) без боевой части, поскольку, скажем так, на глушение и/или неглушение дрона РЭБом никак не влияет наличие или отсутствие на нем боевой части", - отметил "Биркин". В рамках испытаний пара автомобилей, защищенных РЭБ, была поочередно атакована как в неподвижном состоянии, так и в движении несколькими различными FPV-дронами с разных сторон и углов атаки. Системы РЭБ "отбили" и подавили все попытки нападения. Несколько дронов потеряли управление и разбились во время жесткой посадки. "Сегодняшние испытания показали, что, с одной стороны, РЭБ - работоспособен, с другой стороны - каждому из разработчиков будет дана обширная обратная связь по возможным улучшениям. То же самое можем сказать и про (отечественных) производителей дронов", — заключил испытатель.По результатам испытаний, добровольческий батальон "Эспаньола" составил протоколы и инструкции, которые были незамедлительно переданы в действующие непосредственно на передовой российские боевые расчеты БПЛА.

https://ria.ru/20241201/minoborony-1986726993.html

https://ria.ru/20240821/spetsoperatsiya-1967452392.html

https://ria.ru/20240418/kvadriga-1940707620.html

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2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Добровольческий батальон "Эспаньола" проводит массовое тестирование новейших БПЛА "Эспаньола" испытала системы РЭБ на новых трофейных украинских FPV-дронах и на последних моделях российских ударных беспилотников. Как передает корреспондент РИА Новости, наблюдавший за такими испытаниями, в групповом тестировании было задействовано несколько российских систем РЭБ, в том числе "Капюшон" и "Полынь". 2024-12-05T02:53 true PT7M41S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, добровольцы, бпла, рэб