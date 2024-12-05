Депутат Ивлев похвалил военного, проложившего дорогу по минному полю
Депутат Ивлев отметил смекалку проехавшего на велосипеде по минному полю солдата
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня "Град"
Реактивная система залпового огня "Град". Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев в разговоре с РИА Новости отметил смекалку военнослужащего российской армии, который на велосипеде проложил путь по минному полю боевой машине пехоты, и охарактеризовал действия военного высказыванием полководца Александра Суворова.
Ранее Telegram-канал "Операция Z: Военкоры Русской Весны" опубликовал видео, на котором штурмовик ВС РФ на велосипеде прокладывает путь через минные поля и ведет в атаку боевую машину пехоты.
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""Русский солдат смекалкой богат", говорил Александр Суворов. Эти слова великого русского полководца в полной мере соответствуют солдатам и офицерам российской армии XXI века", - сказал Ивлев РИА Новости, комментируя поступок российского военного.
Депутат подчеркнул, что ловкость и находчивость, смелость и огромная сила духа русских воинов - это не громкие слова или высокопарные речи, а действия и поступки в самых трудных и опасных ситуациях СВО на пути к победе России.
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