https://ria.ru/20241205/spetsoperatsiya-1987435197.html

Депутат Ивлев похвалил военного, проложившего дорогу по минному полю

Депутат Ивлев похвалил военного, проложившего дорогу по минному полю - РИА Новости, 05.12.2024

Депутат Ивлев похвалил военного, проложившего дорогу по минному полю

Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев в разговоре с РИА Новости отметил смекалку военнослужащего российской армии, который на... РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T02:20

2024-12-05T02:20

2024-12-05T02:48

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

леонид ивлев

александр суворов (полководец)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев в разговоре с РИА Новости отметил смекалку военнослужащего российской армии, который на велосипеде проложил путь по минному полю боевой машине пехоты, и охарактеризовал действия военного высказыванием полководца Александра Суворова. Ранее Telegram-канал "Операция Z: Военкоры Русской Весны" опубликовал видео, на котором штурмовик ВС РФ на велосипеде прокладывает путь через минные поля и ведет в атаку боевую машину пехоты. ""Русский солдат смекалкой богат", говорил Александр Суворов. Эти слова великого русского полководца в полной мере соответствуют солдатам и офицерам российской армии XXI века", - сказал Ивлев РИА Новости, комментируя поступок российского военного. Депутат подчеркнул, что ловкость и находчивость, смелость и огромная сила духа русских воинов - это не громкие слова или высокопарные речи, а действия и поступки в самых трудных и опасных ситуациях СВО на пути к победе России.

https://ria.ru/20241019/spetsoperatsiya-1978899899.html

https://ria.ru/20240803/sapery-1963811244.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия, леонид ивлев, александр суворов (полководец)