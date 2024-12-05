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Депутат Ивлев похвалил военного, проложившего дорогу по минному полю - РИА Новости, 05.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:20 05.12.2024 (обновлено: 02:48 05.12.2024)
https://ria.ru/20241205/spetsoperatsiya-1987435197.html
Депутат Ивлев похвалил военного, проложившего дорогу по минному полю
Депутат Ивлев похвалил военного, проложившего дорогу по минному полю - РИА Новости, 05.12.2024
Депутат Ивлев похвалил военного, проложившего дорогу по минному полю
Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев в разговоре с РИА Новости отметил смекалку военнослужащего российской армии, который на... РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T02:20
2024-12-05T02:48
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
леонид ивлев
александр суворов (полководец)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев в разговоре с РИА Новости отметил смекалку военнослужащего российской армии, который на велосипеде проложил путь по минному полю боевой машине пехоты, и охарактеризовал действия военного высказыванием полководца Александра Суворова. Ранее Telegram-канал "Операция Z: Военкоры Русской Весны" опубликовал видео, на котором штурмовик ВС РФ на велосипеде прокладывает путь через минные поля и ведет в атаку боевую машину пехоты. ""Русский солдат смекалкой богат", говорил Александр Суворов. Эти слова великого русского полководца в полной мере соответствуют солдатам и офицерам российской армии XXI века", - сказал Ивлев РИА Новости, комментируя поступок российского военного. Депутат подчеркнул, что ловкость и находчивость, смелость и огромная сила духа русских воинов - это не громкие слова или высокопарные речи, а действия и поступки в самых трудных и опасных ситуациях СВО на пути к победе России.
https://ria.ru/20241019/spetsoperatsiya-1978899899.html
https://ria.ru/20240803/sapery-1963811244.html
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безопасность, россия, леонид ивлев, александр суворов (полководец)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Леонид Ивлев, Александр Суворов (полководец)
Депутат Ивлев похвалил военного, проложившего дорогу по минному полю

Депутат Ивлев отметил смекалку проехавшего на велосипеде по минному полю солдата

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня "Град"
Реактивная система залпового огня Град - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Реактивная система залпового огня "Град". Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев в разговоре с РИА Новости отметил смекалку военнослужащего российской армии, который на велосипеде проложил путь по минному полю боевой машине пехоты, и охарактеризовал действия военного высказыванием полководца Александра Суворова.
Ранее Telegram-канал "Операция Z: Военкоры Русской Весны" опубликовал видео, на котором штурмовик ВС РФ на велосипеде прокладывает путь через минные поля и ведет в атаку боевую машину пехоты.
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19 октября, 17:11
""Русский солдат смекалкой богат", говорил Александр Суворов. Эти слова великого русского полководца в полной мере соответствуют солдатам и офицерам российской армии XXI века", - сказал Ивлев РИА Новости, комментируя поступок российского военного.
Депутат подчеркнул, что ловкость и находчивость, смелость и огромная сила духа русских воинов - это не громкие слова или высокопарные речи, а действия и поступки в самых трудных и опасных ситуациях СВО на пути к победе России.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияЛеонид ИвлевАлександр Суворов (полководец)
 
 
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