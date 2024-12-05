https://ria.ru/20241205/sovetnik-1987487369.html

Советник Зеленского заявил, что 18-летних украинцев не будут мобилизовать

Советник Зеленского заявил, что 18-летних украинцев не будут мобилизовать - РИА Новости, 05.12.2024

Советник Зеленского заявил, что 18-летних украинцев не будут мобилизовать

Советник Владимира Зеленского Дмитрий Литвин утверждает, что на Украине не планируют мобилизовать 18-летних граждан, заявление было сделано после слов... РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T11:49

2024-12-05T11:49

2024-12-05T11:49

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сша

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энтони блинкен

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Советник Владимира Зеленского Дмитрий Литвин утверждает, что на Украине не планируют мобилизовать 18-летних граждан, заявление было сделано после слов госсекретаря США Энтони Блинкена о необходимости для Киева принять "сложные решения" по мобилизации. В соцсети X один из пользователей возмутился обсуждаемой темой мобилизации 18-летних граждан Украины, подчеркивая, что не видит в этом "ничего хорошего". "Никто не готовит никакую мобилизацию 18-летних", - написал Литвин, комментируя эту публикацию. Ранее агентство Рейтер сообщило со ссылкой на источник в Белом доме, что США призывают Украину снизить призывной возраст в стране с 25 до 18 лет на фоне нехватки личного состава в ВСУ. Со своей стороны, Литвин заявил, что нет смысла призывать Украину снизить возраст мобилизации, поскольку у Киева "не хватает оружия" для оснащения мобилизованных. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.

https://ria.ru/20241204/plennyj-1987222071.html

https://ria.ru/20241129/vsu-1986374616.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, сша, киев, владимир зеленский, энтони блинкен, вооруженные силы украины