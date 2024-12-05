https://ria.ru/20241205/solodov-1987471366.html
На Камчатке в 2024 году обновлено 15 учреждений здравоохранения
На Камчатке в 2024 году обновлено 15 учреждений здравоохранения - РИА Новости, 05.12.2024
На Камчатке в 2024 году обновлено 15 учреждений здравоохранения
На Камчатке за 2024 год обновлено и построено 15 объектов здравоохранения, в том числе шесть новых фельдшерско-акушерских пунктов в отдаленных районах, заявил... РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T10:42
2024-12-05T10:42
2024-12-05T10:42
камчатский край
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 дек – РИА Новости. На Камчатке за 2024 год обновлено и построено 15 объектов здравоохранения, в том числе шесть новых фельдшерско-акушерских пунктов в отдаленных районах, заявил губернатор края Владимир Солодов, сообщает его пресс-служба. "В этом году на территории края обновлено 15 объектов здравоохранения. В первую очередь – в Елизовском районе, где практически все посёлки сейчас имеют обновленные ФАПы и амбулатории. В ряде из них впервые расширена система медицинской помощи. Например, в Пионерском впервые за 40 лет открыто отделение дневного стационара. В 2024 году закончено строительство ФАПов в поселках Крутоберегово, Апука, Слаутное, Николаевка и Двуречье, до конца года начнет работу ФАП в селе Аянка", - сказал Солодов. В ряде медучреждений прошли капитальные ремонты и произведено переоснащение медицинским оборудованием. В новые здания переехали врачебная амбулатория поселка Пионерский и фельдшерско-акушерский пункт поселка Термальный Елизовского района. Капитальный ремонт проведен в отделении врача общей практики села Тымлат, в фельдшерско-акушерском пункте села Ковран и в отделении врача общей практики села Седанка. До конца года капитальные ремонты завершатся в Никольской районной больнице, в фельдшерско-акушерском пункте села Ачайваям и в гинекологическом отделении Елизовской районной больницы. Продолжается строительство первого этапа Камчатской краевой больницы в Петропавловске-Камчатском. Работы там планируется завершить до конца 2024 года, а начать принимать пациентов учреждение должно к апрелю.
https://ria.ru/20241205/solodov-1987468090.html
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камчатка, елизовский район, владимир солодов
Камчатский край, Камчатка, Елизовский район, Владимир Солодов
На Камчатке в 2024 году обновлено 15 учреждений здравоохранения
Солодов: на Камчатке в 2024 году обновили 15 учреждений здравоохранения
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 дек – РИА Новости. На Камчатке за 2024 год обновлено и построено 15 объектов здравоохранения, в том числе шесть новых фельдшерско-акушерских пунктов в отдаленных районах, заявил губернатор края Владимир Солодов, сообщает его пресс-служба.
"В этом году на территории края обновлено 15 объектов здравоохранения. В первую очередь – в Елизовском районе, где практически все посёлки сейчас имеют обновленные ФАПы и амбулатории. В ряде из них впервые расширена система медицинской помощи. Например, в Пионерском впервые за 40 лет открыто отделение дневного стационара. В 2024 году закончено строительство ФАПов в поселках Крутоберегово, Апука, Слаутное, Николаевка и Двуречье, до конца года начнет работу ФАП в селе Аянка", - сказал Солодов.
В ряде медучреждений прошли капитальные ремонты и произведено переоснащение медицинским оборудованием. В новые здания переехали врачебная амбулатория поселка Пионерский и фельдшерско-акушерский пункт поселка Термальный Елизовского района. Капитальный ремонт проведен в отделении врача общей практики села Тымлат, в фельдшерско-акушерском пункте села Ковран и в отделении врача общей практики села Седанка. До конца года капитальные ремонты завершатся в Никольской районной больнице, в фельдшерско-акушерском пункте села Ачайваям и в гинекологическом отделении Елизовской районной больницы.
Продолжается строительство первого этапа Камчатской краевой больницы в Петропавловске-Камчатском. Работы там планируется завершить до конца 2024 года, а начать принимать пациентов учреждение должно к апрелю.