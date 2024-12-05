https://ria.ru/20241205/smirnov-1987618819.html

Губернатор Курской области Смирнов ушел в отставку

Губернатор Курской области Смирнов ушел в отставку - РИА Новости, 05.12.2024

Губернатор Курской области Смирнов ушел в отставку

Президент РФ Владимир Путин принял отставку губернатора Курской области Алексея Смирнова по собственному желанию, соответствующая телеграмма опубликована на... РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T22:45

2024-12-05T22:45

2024-12-05T22:51

политика

курская область

россия

алексей смирнов (политик)

владимир путин

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин принял отставку губернатора Курской области Алексея Смирнова по собственному желанию, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."В связи заявлением губернатора Курской области Смирнова Алексея Борисовича о досрочном прекращении полномочий и в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 27 и пунктом 2 части 1 статьи 28 Федерального закона от 21 декабря 2021 года №414-Ф3 "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации" постановляю: Принять отставку губернатора Курской области Смирнова Алексея Борисовича по собственному желанию", - говорится в телеграмме.

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политика, курская область, россия, алексей смирнов (политик) , владимир путин