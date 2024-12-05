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Губернатор Курской области Смирнов ушел в отставку - РИА Новости, 05.12.2024
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22:45 05.12.2024 (обновлено: 22:51 05.12.2024)
https://ria.ru/20241205/smirnov-1987618819.html
Губернатор Курской области Смирнов ушел в отставку
Губернатор Курской области Смирнов ушел в отставку - РИА Новости, 05.12.2024
Губернатор Курской области Смирнов ушел в отставку
Президент РФ Владимир Путин принял отставку губернатора Курской области Алексея Смирнова по собственному желанию, соответствующая телеграмма опубликована на... РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T22:45
2024-12-05T22:51
политика
курская область
россия
алексей смирнов (политик)
владимир путин
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин принял отставку губернатора Курской области Алексея Смирнова по собственному желанию, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."В связи заявлением губернатора Курской области Смирнова Алексея Борисовича о досрочном прекращении полномочий и в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 27 и пунктом 2 части 1 статьи 28 Федерального закона от 21 декабря 2021 года №414-Ф3 "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации" постановляю: Принять отставку губернатора Курской области Смирнова Алексея Борисовича по собственному желанию", - говорится в телеграмме.
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политика, курская область, россия, алексей смирнов (политик) , владимир путин
Политика, Курская область, Россия, Алексей Смирнов (политик) , Владимир Путин
Губернатор Курской области Смирнов ушел в отставку

Губернатор Курской области Смирнов ушел в отставку по собственному желания

© Фото : Алексей Смирнов/ВКонтактеАлексей Смирнов
Алексей Смирнов - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© Фото : Алексей Смирнов/ВКонтакте
Алексей Смирнов. Архивное фото
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин принял отставку губернатора Курской области Алексея Смирнова по собственному желанию, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"В связи заявлением губернатора Курской области Смирнова Алексея Борисовича о досрочном прекращении полномочий и в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 27 и пунктом 2 части 1 статьи 28 Федерального закона от 21 декабря 2021 года №414-Ф3 "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации" постановляю: Принять отставку губернатора Курской области Смирнова Алексея Борисовича по собственному желанию", - говорится в телеграмме.
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