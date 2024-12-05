https://ria.ru/20241205/sk-1987453295.html

В Нижегородской области задержали подозреваемого в убийстве пенсионеров

В Нижегородской области задержали подозреваемого в убийстве пенсионеров - РИА Новости, 05.12.2024

В Нижегородской области задержали подозреваемого в убийстве пенсионеров

Мужчина, подозреваемый в жестоком убийстве двух пенсионеров, одного из которых он обезглавил, задержан в закрытом городе Сарове, сообщает следственное... РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T08:39

2024-12-05T08:39

2024-12-05T08:43

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

нижегородская область

саров

россия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 дек - РИА Новости. Мужчина, подозреваемый в жестоком убийстве двух пенсионеров, одного из которых он обезглавил, задержан в закрытом городе Сарове, сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской области в своем Telegram-канале.Ранее сообщалось, что вечером в среду в одной из квартир дома по проспекту Ленина были обнаружены тела 78-летнего мужчины с ножевыми ранениями и 77- летней женщины с отчлененной головой. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц)."В ходе грамотно спланированных следственных действий... задержан 29-летний житель города Сарова, который проверяется на причастность к совершению преступления. Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241203/zakaz-1987092108.html

нижегородская область

саров

россия

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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), нижегородская область, саров, россия