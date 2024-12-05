https://ria.ru/20241205/siriya-1987595873.html

МИД Белоруссии призвал граждан покинуть Сирию

МИД Белоруссии призвал граждан покинуть Сирию - РИА Новости, 05.12.2024

МИД Белоруссии призвал граждан покинуть Сирию

МИД Белоруссии заявил в четверг, что в связи с резким обострением военно-политической ситуации в Сирии находящимся там белорусам следует незамедлительно... РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T18:39

2024-12-05T18:39

2024-12-05T18:39

в мире

сирия

алеппо

россия

воздушно-космические силы россии

белоруссия

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МИНСК, 5 дек - РИА Новости. МИД Белоруссии заявил в четверг, что в связи с резким обострением военно-политической ситуации в Сирии находящимся там белорусам следует незамедлительно покинуть эту страну. "В связи с резким обострением военно-политической ситуации в Сирийской Арабской Республике обращаем внимание граждан Республики Беларусь на актуальность рекомендации воздержаться от поездок в Сирию. Белорусам, проживающим или находящимся в настоящее время на территории Сирии, рекомендуем незамедлительно покинуть страну",-говорится в сообщении пресс-службы министерства. Подчеркивается, что необходимо соблюдать правила личной безопасности, неукоснительно следовать рекомендациям местных властей, а также оставаться в контакте с белорусскими дипломатами в Сирии. Террористическая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам"* совместно с рядом формирований, которые входят в так называемую вооруженную сирийскую оппозицию, 29 ноября начали масштабное наступление с севера Идлиба в направлении Алеппо и Хамы. Спустя сутки, 30 ноября, Алеппо, второй по величине город в Сирии, перешел под контроль террористов. Пятого декабря сирийские войска оставили Хаму, откуда у боевиков открывается возможность развивать наступление далее на юг - на стратегически важный город Хомс. Полный захват Алеппо боевиками произошел впервые с начала кризиса в Сирии в 2011 году. До конца 2016 года вооруженная оппозиция контролировала лишь восточную часть города и была выбита оттуда сирийской армией при поддержке ВКС РФ. Хама впервые за время конфликта оказалась вне контроля правительственных сил.* Прежнее название "Джебхат ан-Нусра", запрещенная в РФ террористическая организация

https://ria.ru/20241205/lavrov-1987543223.html

https://ria.ru/20241205/terrorizm-1987504409.html

сирия

алеппо

россия

белоруссия

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в мире, сирия, алеппо, россия, воздушно-космические силы россии, белоруссия