МИД Белоруссии призвал граждан покинуть Сирию
МИД Белоруссии призвал граждан страны немедленно покинуть Сирию
Военнослужащий Сирийской арабской армии. Архивное фото
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МИНСК, 5 дек - РИА Новости. МИД Белоруссии заявил в четверг, что в связи с резким обострением военно-политической ситуации в Сирии находящимся там белорусам следует незамедлительно покинуть эту страну.
"В связи с резким обострением военно-политической ситуации в Сирийской Арабской Республике обращаем внимание граждан Республики Беларусь на актуальность рекомендации воздержаться от поездок в Сирию. Белорусам, проживающим или находящимся в настоящее время на территории Сирии, рекомендуем незамедлительно покинуть страну",-говорится в сообщении пресс-службы министерства.
Подчеркивается, что необходимо соблюдать правила личной безопасности, неукоснительно следовать рекомендациям местных властей, а также оставаться в контакте с белорусскими дипломатами в Сирии.
Террористическая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам"* совместно с рядом формирований, которые входят в так называемую вооруженную сирийскую оппозицию, 29 ноября начали масштабное наступление с севера Идлиба в направлении Алеппо и Хамы.
Спустя сутки, 30 ноября, Алеппо, второй по величине город в Сирии, перешел под контроль террористов. Пятого декабря сирийские войска оставили Хаму, откуда у боевиков открывается возможность развивать наступление далее на юг - на стратегически важный город Хомс.
Полный захват Алеппо боевиками произошел впервые с начала кризиса в Сирии в 2011 году. До конца 2016 года вооруженная оппозиция контролировала лишь восточную часть города и была выбита оттуда сирийской армией при поддержке ВКС РФ. Хама впервые за время конфликта оказалась вне контроля правительственных сил.
* Прежнее название "Джебхат ан-Нусра", запрещенная в РФ террористическая организация