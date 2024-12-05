Силуанов рассказал, как Россия поступает с доходами от западных активов
Силуанов: Россия направляет доходы от западных активов на развитие регионов
Министр финансов России Антон Силуанов. Архивное фото
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Россия в ответ на действия Запада использует доходы от активов этих стран для развития своих регионов, заявил министр финансов Антон Силуанов в комментарии, опубликованном в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.
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"Мы тоже так же делаем и точно так же используем эти деньги. Только используем эти деньги на развитие, поддержку регионов", — подчеркнул он.
Россия начала использовать замороженные активы иностранцев
20 ноября, 22:28
Министр напомнил, что накануне Владимир Путин, выступая на инвестфоруме ВТБ "Россия зовет!", говорил о том, что Запад пока что не дошел до передачи основного объема золотовалютных резервов, но начал использовать доходы от этих активов.
Ранее в четверг госсекретарь США Энтони Блинкен заявил на пресс-конференции в Брюсселе, что страны G7 завершают работу по передаче Киеву 50 миллиардов долларов из замороженных российских средств. По его словам, деньги начнут поступать в ближайшее время. При этом Соединенные Штаты ключевым образом сконцентрируются на нескольких важных элементах: финансах, ресурсах, а также обеспечении экономики и обороны Украины.
В феврале этого года Совет Евросоюза утвердил решение по доходам от замороженных в ЕС российских активов, постановил учитывать их отдельно и хранить на специальных счетах. Депозитарии при этом не могут использовать их по своему усмотрению.
В конце октября Совет ЕС утвердил выделение кредита Украине в размере до 35 миллиардов евро на срок до 45 лет с погашением из доходов от замороженных российских суверенных активов.
После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Примерно 200 миллиардов евро находится в Евросоюзе, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Год назад компания сообщила, что за девять месяцев заработала на инвестировании этих средств около трех миллиардов евро.
В Москве эти инициативы назвали прямым воровством. Как отмечал министр иностранных дел Сергей Лавров, у России также есть возможность не возвращать деньги западных стран.