https://ria.ru/20241205/siluanov-1987608988.html

Силуанов рассказал, как Россия поступает с доходами от западных активов

Силуанов рассказал, как Россия поступает с доходами от западных активов - РИА Новости, 05.12.2024

Силуанов рассказал, как Россия поступает с доходами от западных активов

Россия в ответ на действия Запада использует доходы от активов этих стран для развития своих регионов, заявил министр финансов Антон Силуанов в комментарии,... РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T20:50

2024-12-05T20:50

2024-12-05T21:36

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антон силуанов

павел зарубин

энтони блинкен

g7

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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Россия в ответ на действия Запада использует доходы от активов этих стран для развития своих регионов, заявил министр финансов Антон Силуанов в комментарии, опубликованном в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина."Мы тоже так же делаем и точно так же используем эти деньги. Только используем эти деньги на развитие, поддержку регионов", — подчеркнул он.Министр напомнил, что накануне Владимир Путин, выступая на инвестфоруме ВТБ "Россия зовет!", говорил о том, что Запад пока что не дошел до передачи основного объема золотовалютных резервов, но начал использовать доходы от этих активов.Ранее в четверг госсекретарь США Энтони Блинкен заявил на пресс-конференции в Брюсселе, что страны G7 завершают работу по передаче Киеву 50 миллиардов долларов из замороженных российских средств. По его словам, деньги начнут поступать в ближайшее время. При этом Соединенные Штаты ключевым образом сконцентрируются на нескольких важных элементах: финансах, ресурсах, а также обеспечении экономики и обороны Украины.В феврале этого года Совет Евросоюза утвердил решение по доходам от замороженных в ЕС российских активов, постановил учитывать их отдельно и хранить на специальных счетах. Депозитарии при этом не могут использовать их по своему усмотрению.В конце октября Совет ЕС утвердил выделение кредита Украине в размере до 35 миллиардов евро на срок до 45 лет с погашением из доходов от замороженных российских суверенных активов.После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Примерно 200 миллиардов евро находится в Евросоюзе, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Год назад компания сообщила, что за девять месяцев заработала на инвестировании этих средств около трех миллиардов евро.В Москве эти инициативы назвали прямым воровством. Как отмечал министр иностранных дел Сергей Лавров, у России также есть возможность не возвращать деньги западных стран.

https://ria.ru/20241120/aktivy-1984915943.html

https://ria.ru/20241103/natsionalizatsiya-1981644668.html

https://ria.ru/20241025/chebeskov-1980147567.html

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россия, экономика, сша, украина, антон силуанов, павел зарубин, энтони блинкен, g7