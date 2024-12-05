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Липецкие сельхозпроизводители получат дополнительное финансирование - РИА Новости, 05.12.2024
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Липецкая область
 
14:11 05.12.2024
https://ria.ru/20241205/selkhozproizvoditeli-1987514213.html
Липецкие сельхозпроизводители получат дополнительное финансирование
Липецкие сельхозпроизводители получат дополнительное финансирование - РИА Новости, 05.12.2024
Липецкие сельхозпроизводители получат дополнительное финансирование
Липецкая область до конца года получит из федерального бюджета дополнительное финансирование в размере 38,5 миллиона рублей на поддержку сельхозпроизводителей,... РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T14:11
2024-12-05T14:11
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 5 дек - РИА Новости. Липецкая область до конца года получит из федерального бюджета дополнительное финансирование в размере 38,5 миллиона рублей на поддержку сельхозпроизводителей, сообщил губернатор Игорь Артамонов. Он уточнил, что поддержка предоставляется в рамках государственной программы развития сельского хозяйства. Средства будут направлены на компенсацию части затрат по договорам сельскохозяйственного страхования в области растениеводства и животноводства. Из регионального бюджета власти Липецкой области также добавят 13,5 миллиона рублей. Большая часть суммы, 44,6 миллиона рублей, будет направлена на страхование урожая многолетних насаждений следующего года. "Принятые меры помогут агропромышленному комплексу и дальше показывать высокую эффективность, что станет основой обеспечения продовольственной безопасности страны", – отметил Артамонов. Он пояснил, что Липецкая область находится в зоне рискованного земледелия. Подтверждение тому – возвратные заморозки 2024 года. По их вине хозяйства области недополучили 90% планируемого урожая плодов и ягод. Страхование урожая, в том числе с господдержкой, позволит снизить экономические риски, считает Артамонов.
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липецкая область, игорь артамонов
Липецкая область, Липецкая область, Игорь Артамонов
Липецкие сельхозпроизводители получат дополнительное финансирование

Липецкие сельхозпроизводители получат допсредства на сумму 38,5 миллиона рублей

© Фото : Telegram-канал Игоря АртамоноваГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© Фото : Telegram-канал Игоря Артамонова
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. Архивное фото
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ЛИПЕЦК, 5 дек - РИА Новости. Липецкая область до конца года получит из федерального бюджета дополнительное финансирование в размере 38,5 миллиона рублей на поддержку сельхозпроизводителей, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
Он уточнил, что поддержка предоставляется в рамках государственной программы развития сельского хозяйства. Средства будут направлены на компенсацию части затрат по договорам сельскохозяйственного страхования в области растениеводства и животноводства. Из регионального бюджета власти Липецкой области также добавят 13,5 миллиона рублей. Большая часть суммы, 44,6 миллиона рублей, будет направлена на страхование урожая многолетних насаждений следующего года.
"Принятые меры помогут агропромышленному комплексу и дальше показывать высокую эффективность, что станет основой обеспечения продовольственной безопасности страны", – отметил Артамонов.
Он пояснил, что Липецкая область находится в зоне рискованного земледелия. Подтверждение тому – возвратные заморозки 2024 года. По их вине хозяйства области недополучили 90% планируемого урожая плодов и ягод. Страхование урожая, в том числе с господдержкой, позволит снизить экономические риски, считает Артамонов.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
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Липецкая областьЛипецкая областьИгорь Артамонов
 
 
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