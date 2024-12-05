https://ria.ru/20241205/sechin-1987481882.html

Сечин назвал Арктику кладовой энергоресурсов

Сечин назвал Арктику кладовой энергоресурсов - РИА Новости, 05.12.2024

Сечин назвал Арктику кладовой энергоресурсов

Арктику по праву можно назвать кладовой энергоресурсов не только России, но и всего мира, заявил ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам... РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T11:19

2024-12-05T11:19

2024-12-05T11:19

экономика

россия

арктика

игорь сечин

роснефть

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РАС-ЭЛЬ-ХАЙМА (ОАЭ), 5 дек - РИА Новости. Арктику по праву можно назвать кладовой энергоресурсов не только России, но и всего мира, заявил ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности, глава "Роснефти" Игорь Сечин. "В последние годы особую роль в развитии российского ресурсного потенциала играет Арктика. Этот регион по праву можно назвать кладовой энергоресурсов не только России, но и всего мира. Напомню, что сегодня в Арктике содержится более 20% всех неразведанных запасов нефти и природного газа планеты. При этом в российской Арктике сосредоточены 80% всех запасов арктических нефти и газа", - сказал он, выступая на Веронском Евразийском экономическом форуме.

https://ria.ru/20241205/sechin-1987479608.html

россия

арктика

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экономика, россия, арктика, игорь сечин, роснефть