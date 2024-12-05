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Сечин назвал Арктику кладовой энергоресурсов - РИА Новости, 05.12.2024
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11:19 05.12.2024
https://ria.ru/20241205/sechin-1987481882.html
Сечин назвал Арктику кладовой энергоресурсов
Сечин назвал Арктику кладовой энергоресурсов - РИА Новости, 05.12.2024
Сечин назвал Арктику кладовой энергоресурсов
Арктику по праву можно назвать кладовой энергоресурсов не только России, но и всего мира, заявил ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам... РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T11:19
2024-12-05T11:19
экономика
россия
арктика
игорь сечин
роснефть
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РАС-ЭЛЬ-ХАЙМА (ОАЭ), 5 дек - РИА Новости. Арктику по праву можно назвать кладовой энергоресурсов не только России, но и всего мира, заявил ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности, глава "Роснефти" Игорь Сечин. "В последние годы особую роль в развитии российского ресурсного потенциала играет Арктика. Этот регион по праву можно назвать кладовой энергоресурсов не только России, но и всего мира. Напомню, что сегодня в Арктике содержится более 20% всех неразведанных запасов нефти и природного газа планеты. При этом в российской Арктике сосредоточены 80% всех запасов арктических нефти и газа", - сказал он, выступая на Веронском Евразийском экономическом форуме.
https://ria.ru/20241205/sechin-1987479608.html
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экономика, россия, арктика, игорь сечин, роснефть
Экономика, Россия, Арктика, Игорь Сечин, Роснефть
Сечин назвал Арктику кладовой энергоресурсов

Сечин назвал Арктику кладовой энергоресурсов не только России, но и всего мира

© РИА Новости / Александр Ковалев | Перейти в медиабанкВид на Северный Ледовитый океан с архипелага Шпицберген
Вид на Северный Ледовитый океан с архипелага Шпицберген - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© РИА Новости / Александр Ковалев
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Вид на Северный Ледовитый океан с архипелага Шпицберген. Архивное фото
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РАС-ЭЛЬ-ХАЙМА (ОАЭ), 5 дек - РИА Новости. Арктику по праву можно назвать кладовой энергоресурсов не только России, но и всего мира, заявил ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности, глава "Роснефти" Игорь Сечин.
"В последние годы особую роль в развитии российского ресурсного потенциала играет Арктика. Этот регион по праву можно назвать кладовой энергоресурсов не только России, но и всего мира. Напомню, что сегодня в Арктике содержится более 20% всех неразведанных запасов нефти и природного газа планеты. При этом в российской Арктике сосредоточены 80% всех запасов арктических нефти и газа", - сказал он, выступая на Веронском Евразийском экономическом форуме.
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Вчера, 11:13
 
ЭкономикаРоссияАрктикаИгорь СечинРоснефть
 
 
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