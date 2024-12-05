https://ria.ru/20241205/sechin-1987479608.html
Сечин рассказал о росте потребления нефти в мире
Сечин рассказал о росте потребления нефти в мире - РИА Новости, 05.12.2024
Сечин рассказал о росте потребления нефти в мире
Потребление нефти в мире будет стабильно расти, рост может составить до 20 миллионов баррелей в сутки к 2050 году, сказал ответственный секретарь комиссии при... РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T11:13
2024-12-05T11:13
2024-12-05T11:13
экономика
россия
игорь сечин
роснефть
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РАС-ЭЛЬ-ХАЙМА (ОАЭ), 5 дек – РИА Новости. Потребление нефти в мире будет стабильно расти, рост может составить до 20 миллионов баррелей в сутки к 2050 году, сказал ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности и глава компании "Роснефть" Игорь Сечин, выступая на Веронском Евразийском экономическом форуме. "Мы видим, что отрасль в целом прогнозирует стабильный рост потребления нефти, который может составить до 20 миллионов баррелей в сутки к 2050 году", – сказал он.
https://ria.ru/20241205/sechin-1987478706.html
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экономика, россия, игорь сечин, роснефть
Экономика, Россия, Игорь Сечин, Роснефть
Сечин рассказал о росте потребления нефти в мире
Сечин: рост потребления нефти может достичь 20 млн баррелей в сутки к 2050 году