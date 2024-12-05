Рейтинг@Mail.ru
Сечин рассказал о росте потребления нефти в мире - РИА Новости, 05.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:13 05.12.2024
https://ria.ru/20241205/sechin-1987479608.html
Сечин рассказал о росте потребления нефти в мире
Сечин рассказал о росте потребления нефти в мире - РИА Новости, 05.12.2024
Сечин рассказал о росте потребления нефти в мире
Потребление нефти в мире будет стабильно расти, рост может составить до 20 миллионов баррелей в сутки к 2050 году, сказал ответственный секретарь комиссии при... РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T11:13
2024-12-05T11:13
экономика
россия
игорь сечин
роснефть
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/06/1753289065_0:0:3133:1762_1920x0_80_0_0_aabbf4dc5a5b114513c7869789cb1266.jpg
РАС-ЭЛЬ-ХАЙМА (ОАЭ), 5 дек – РИА Новости. Потребление нефти в мире будет стабильно расти, рост может составить до 20 миллионов баррелей в сутки к 2050 году, сказал ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности и глава компании "Роснефть" Игорь Сечин, выступая на Веронском Евразийском экономическом форуме. "Мы видим, что отрасль в целом прогнозирует стабильный рост потребления нефти, который может составить до 20 миллионов баррелей в сутки к 2050 году", – сказал он.
https://ria.ru/20241205/sechin-1987478706.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/06/1753289065_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b273a47b169cb65eaea42faf8b23d053.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, игорь сечин, роснефть
Экономика, Россия, Игорь Сечин, Роснефть
Сечин рассказал о росте потребления нефти в мире

Сечин: рост потребления нефти может достичь 20 млн баррелей в сутки к 2050 году

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
РАС-ЭЛЬ-ХАЙМА (ОАЭ), 5 дек – РИА Новости. Потребление нефти в мире будет стабильно расти, рост может составить до 20 миллионов баррелей в сутки к 2050 году, сказал ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности и глава компании "Роснефть" Игорь Сечин, выступая на Веронском Евразийском экономическом форуме.
"Мы видим, что отрасль в целом прогнозирует стабильный рост потребления нефти, который может составить до 20 миллионов баррелей в сутки к 2050 году", – сказал он.
Игорь Сечин - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
Сечин рассказал, как повысить уровень жизни в развивающихся странах
Вчера, 11:11
 
ЭкономикаРоссияИгорь СечинРоснефть
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала