https://ria.ru/20241205/sechin-1987478706.html
Сечин рассказал, как повысить уровень жизни в развивающихся странах
Сечин рассказал, как повысить уровень жизни в развивающихся странах - РИА Новости, 05.12.2024
Сечин рассказал, как повысить уровень жизни в развивающихся странах
Чтобы повысить уровень жизни в развивающихся странах хотя бы до половины уровня так называемого "золотого миллиарда", надо увеличить добычу нефти в два раза,... РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T11:11
2024-12-05T11:11
2024-12-05T11:11
экономика
россия
игорь сечин
роснефть
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РАС-ЭЛЬ-ХАЙМА (ОАЭ), 5 дек – РИА Новости. Чтобы повысить уровень жизни в развивающихся странах хотя бы до половины уровня так называемого "золотого миллиарда", надо увеличить добычу нефти в два раза, сказал ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности и глава компании "Роснефть" Игорь Сечин, выступая на Веронском Евразийском экономическом форуме. "Для того чтобы повысить уровень жизни населения развивающихся стран хотя бы до половины уровня "золотого миллиарда", надо увеличить добычу нефти почти в два раза", – сказал он.
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экономика, россия, игорь сечин, роснефть
Экономика, Россия, Игорь Сечин, Роснефть
Сечин рассказал, как повысить уровень жизни в развивающихся странах
Сечин: повышение уровня жизни в развивающихся странах требует роста нефтедобычи