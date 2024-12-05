https://ria.ru/20241205/sechin-1987478706.html

Сечин рассказал, как повысить уровень жизни в развивающихся странах

Сечин рассказал, как повысить уровень жизни в развивающихся странах - РИА Новости, 05.12.2024

Сечин рассказал, как повысить уровень жизни в развивающихся странах

Чтобы повысить уровень жизни в развивающихся странах хотя бы до половины уровня так называемого "золотого миллиарда", надо увеличить добычу нефти в два раза,... РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T11:11

2024-12-05T11:11

2024-12-05T11:11

экономика

россия

игорь сечин

роснефть

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РАС-ЭЛЬ-ХАЙМА (ОАЭ), 5 дек – РИА Новости. Чтобы повысить уровень жизни в развивающихся странах хотя бы до половины уровня так называемого "золотого миллиарда", надо увеличить добычу нефти в два раза, сказал ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности и глава компании "Роснефть" Игорь Сечин, выступая на Веронском Евразийском экономическом форуме. "Для того чтобы повысить уровень жизни населения развивающихся стран хотя бы до половины уровня "золотого миллиарда", надо увеличить добычу нефти почти в два раза", – сказал он.

https://ria.ru/20241205/energorynok-1987476275.html

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экономика, россия, игорь сечин, роснефть