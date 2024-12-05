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Сечин заявил о новой угольной эре - РИА Новости, 05.12.2024
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10:56 05.12.2024 (обновлено: 12:35 05.12.2024)
https://ria.ru/20241205/sechin-1987475129.html
Сечин заявил о новой угольной эре
Сечин заявил о новой угольной эре - РИА Новости, 05.12.2024
Сечин заявил о новой угольной эре
В энергетике наступает новая угольная эра, заявил ответственный секретарь комиссии по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности и глава... РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T10:56
2024-12-05T12:35
экономика
россия
игорь сечин
роснефть
glencore international
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РАС-ЭЛЬ-ХАЙМА (ОАЭ), 5 дек — РИА Новости. В энергетике наступает новая угольная эра, заявил ответственный секретарь комиссии по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности и глава "Роснефти" Игорь Сечин, выступая на Веронском Евразийском экономическом форуме. "Опытные инвесторы вернулись к углю. Фактически мы являемся свидетелями наступления новой угольной эры. Например, компания Glencore, один из мировых лидеров горнодобывающей отрасли, в течение последних двух лет получила половину операционного дохода от своего угольного бизнеса", — сказал он.Сечин отметил, что энергопереход потребует перестройки или создания с нуля составных частей "реальной, а не виртуальной экономики": инфраструктуры, технологий, цепочек поставок.По подсчетам главы "Роснефти", чтобы достичь к 2050 году поставленных целей, необходимо в десять раз нарастить мощности низкоуглеродной генерации — до 35 тераватт, что более чем в четыре раза превышает всю текущую установленную мощность мировой энергосистемы.При этом, по словам Сечина, увеличение доли ВИЭ-генерации требует заблаговременного решения проблем, связанных со стабильной работой энергосетей, созданием мощностей хранения электроэнергии и сглаживанием пиков потребления.Именно по этой причине, а также из-за высокой стоимости ВИЭ мировой лидер по возобновляемой генерации Китай одновременно бьет рекорды по вводу угольных мощностей.Сечин напомнил, что за последние десять лет эта страна, являясь лидером в ветряной и солнечной энергетике, увеличила мощности угольной генерации более чем на 350 гигаватт, или на 45 процентов.
https://ria.ru/20241205/elektromobil-1987473055.html
https://ria.ru/20241205/sechin-1987479608.html
https://ria.ru/20241205/sechin-1987482584.html
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экономика, россия, игорь сечин, роснефть, glencore international
Экономика, Россия, Игорь Сечин, Роснефть, Glencore International
Сечин заявил о новой угольной эре

Сечин заявил о наступлении новой угольной эры в энергетике

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкИгорь Сечин
Игорь Сечин - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Игорь Сечин. Архивное фото
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РАС-ЭЛЬ-ХАЙМА (ОАЭ), 5 дек — РИА Новости. В энергетике наступает новая угольная эра, заявил ответственный секретарь комиссии по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности и глава "Роснефти" Игорь Сечин, выступая на Веронском Евразийском экономическом форуме.
"Опытные инвесторы вернулись к углю. Фактически мы являемся свидетелями наступления новой угольной эры. Например, компания Glencore, один из мировых лидеров горнодобывающей отрасли, в течение последних двух лет получила половину операционного дохода от своего угольного бизнеса", — сказал он.
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Сечин отметил, что энергопереход потребует перестройки или создания с нуля составных частей "реальной, а не виртуальной экономики": инфраструктуры, технологий, цепочек поставок.
По подсчетам главы "Роснефти", чтобы достичь к 2050 году поставленных целей, необходимо в десять раз нарастить мощности низкоуглеродной генерации — до 35 тераватт, что более чем в четыре раза превышает всю текущую установленную мощность мировой энергосистемы.
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При этом, по словам Сечина, увеличение доли ВИЭ-генерации требует заблаговременного решения проблем, связанных со стабильной работой энергосетей, созданием мощностей хранения электроэнергии и сглаживанием пиков потребления.
Именно по этой причине, а также из-за высокой стоимости ВИЭ мировой лидер по возобновляемой генерации Китай одновременно бьет рекорды по вводу угольных мощностей.
Сечин напомнил, что за последние десять лет эта страна, являясь лидером в ветряной и солнечной энергетике, увеличила мощности угольной генерации более чем на 350 гигаватт, или на 45 процентов.
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ЭкономикаРоссияИгорь СечинРоснефтьGlencore International
 
 
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