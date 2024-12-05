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Рябков провел встречу с послом Южной Кореи

Рябков провел встречу с послом Южной Кореи - РИА Новости, 05.12.2024

Рябков провел встречу с послом Южной Кореи

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков обсудил с послом Южной Кореи в России Ли До Хуном ситуацию на Корейском полуострове, сообщили в российском МИД. РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T15:35

2024-12-05T15:35

2024-12-05T15:41

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков обсудил с послом Южной Кореи в России Ли До Хуном ситуацию на Корейском полуострове, сообщили в российском МИД."Пятого декабря заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков провел встречу с чрезвычайным и полномочным послом Республики Корея в России Ли До Хуном", - говорится в сообщении.Уточняется, что дипломаты обсудили международную повестку дня, в том числе ситуацию на Корейском полуострове.Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в ночь на среду объявил о введении военного положения "для вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя". Решение было принято после того, как оппозиционная Демократическая партия поддержала законопроект о сокращении бюджета в парламентском бюджетном комитете и подала ходатайства об импичменте государственному аудитору и главному прокурору. Юн Сок Ёль в этой связи заявил, что попытки отрешения от власти целого ряда высокопоставленных чиновников грозят параличом власти. К парламенту страны был направлен армейский спецназ, который должен был блокировать проход в него депутатов, но Национальное собрание Южной Кореи все же смогло собраться и проголосовало за отмену военного положения. На заседании присутствовали 190 из 300 депутатов, они единогласно поддержали требование к президенту отозвать свое решение.

https://ria.ru/20241205/koreya-1987491684.html

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