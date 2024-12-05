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Рябков провел встречу с послом Южной Кореи - РИА Новости, 05.12.2024
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15:35 05.12.2024 (обновлено: 15:41 05.12.2024)
https://ria.ru/20241205/ryabkov-1987545151.html
Рябков провел встречу с послом Южной Кореи
Рябков провел встречу с послом Южной Кореи - РИА Новости, 05.12.2024
Рябков провел встречу с послом Южной Кореи
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков обсудил с послом Южной Кореи в России Ли До Хуном ситуацию на Корейском полуострове, сообщили в российском МИД. РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T15:35
2024-12-05T15:41
в мире
южная корея
россия
корейский полуостров
сергей рябков
юн сок ель
обстановка в южной корее
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков обсудил с послом Южной Кореи в России Ли До Хуном ситуацию на Корейском полуострове, сообщили в российском МИД."Пятого декабря заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков провел встречу с чрезвычайным и полномочным послом Республики Корея в России Ли До Хуном", - говорится в сообщении.Уточняется, что дипломаты обсудили международную повестку дня, в том числе ситуацию на Корейском полуострове.Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в ночь на среду объявил о введении военного положения "для вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя". Решение было принято после того, как оппозиционная Демократическая партия поддержала законопроект о сокращении бюджета в парламентском бюджетном комитете и подала ходатайства об импичменте государственному аудитору и главному прокурору. Юн Сок Ёль в этой связи заявил, что попытки отрешения от власти целого ряда высокопоставленных чиновников грозят параличом власти. К парламенту страны был направлен армейский спецназ, который должен был блокировать проход в него депутатов, но Национальное собрание Южной Кореи все же смогло собраться и проголосовало за отмену военного положения. На заседании присутствовали 190 из 300 депутатов, они единогласно поддержали требование к президенту отозвать свое решение.
https://ria.ru/20241205/koreya-1987491684.html
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в мире, южная корея, россия, корейский полуостров, сергей рябков, юн сок ель, обстановка в южной корее
В мире, Южная Корея, Россия, Корейский полуостров, Сергей Рябков, Юн Сок Ель, Обстановка в Южной Корее
Рябков провел встречу с послом Южной Кореи

Рябков и посол Южной Кореи в России обсудили ситуацию на Корейской полуострове

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСергей Рябков
Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Сергей Рябков. Архивное фото
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков обсудил с послом Южной Кореи в России Ли До Хуном ситуацию на Корейском полуострове, сообщили в российском МИД.
"Пятого декабря заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков провел встречу с чрезвычайным и полномочным послом Республики Корея в России Ли До Хуном", - говорится в сообщении.
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
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Вчера, 12:13
Уточняется, что дипломаты обсудили международную повестку дня, в том числе ситуацию на Корейском полуострове.
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в ночь на среду объявил о введении военного положения "для вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя". Решение было принято после того, как оппозиционная Демократическая партия поддержала законопроект о сокращении бюджета в парламентском бюджетном комитете и подала ходатайства об импичменте государственному аудитору и главному прокурору. Юн Сок Ёль в этой связи заявил, что попытки отрешения от власти целого ряда высокопоставленных чиновников грозят параличом власти. К парламенту страны был направлен армейский спецназ, который должен был блокировать проход в него депутатов, но Национальное собрание Южной Кореи все же смогло собраться и проголосовало за отмену военного положения. На заседании присутствовали 190 из 300 депутатов, они единогласно поддержали требование к президенту отозвать свое решение.
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В миреЮжная КореяРоссияКорейский полуостровСергей РябковЮн Сок ЕльОбстановка в Южной Корее
 
 
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