https://ria.ru/20241205/rossija-1987493787.html

Россия и КНДР создадут механизмы для укрепления обороноспособности

Россия и КНДР создадут механизмы для укрепления обороноспособности - РИА Новости, 05.12.2024

Россия и КНДР создадут механизмы для укрепления обороноспособности

Россия и КНДР будут создавать механизмы по проведению совместных мероприятий для укрепления обороноспособности, говорится в договоре о всеобъемлющем... РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T12:07

2024-12-05T12:07

2024-12-05T12:07

россия

пхеньян

москва

владимир путин

ким чен ын

андрей руденко

оон

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Россия и КНДР будут создавать механизмы по проведению совместных мероприятий для укрепления обороноспособности, говорится в договоре о всеобъемлющем стратегическом партнерстве двух стран, документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "Стороны создают механизмы по проведению совместных мероприятий в целях укрепления обороноспособности в интересах предотвращения войны и обеспечения регионального и международного мира и безопасности", - говорится в документе. Россия и КНДР в ходе визита российского лидера Владимира Путина в Пхеньян 18-19 июня заключили договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, четвертая статья которого предполагает, что если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны какого-либо государства или нескольких государств и окажется в состоянии войны, то другая сторона незамедлительно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами в соответствии со статьей 51 Устава ООН и согласно законодательству РФ и КНДР. Кроме того, согласно восьмой статье, стороны создают механизмы по проведению совместных мероприятий в целях укрепления обороноспособности, в интересах предотвращения войны и обеспечения регионального и международного мира и безопасности. Девятого ноября закон о ратификации нового договора был подписан российским президентом, а 11 ноября документ был ратифицирован указом лидера КНДР Ким Чен Ына. Новое соглашение призвано заменить базовый договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между Россией и КНДР от 9 февраля 2000 года, оно должно было вступить в силу после обмена ратификационными грамотами. Ранее, выступая в ходе рассмотрения вопроса о ратификации договора в российском парламенте, замглавы МИД РФ Андрей Руденко отмечал, что содержание статьи 4, предусматривающей оказание взаимной военной помощи, "явно свидетельствует о том, что договор носит оборонительный характер, не направлен против безопасности третьих стран, нацелен на поддержание стабильности в регионе Северо-Восточной Азии". Он указывал, что обновление договорно-правовой базы является законной мерой, "призванной купировать множащиеся региональные и глобальные угрозы со стороны коллективного Запада во главе с США". По словам замминистра, новый договор "не носит конфронтационного характера, не представляет угрозы другим государствам и не нарушает архитектуры безопасности в Северо-Восточной Азии", поскольку "не предусматривает формирование военного союза". Президент РФ Владимир Путин, в свою очередь, отмечал, что договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с КНДР содержит статью об оказании военной помощи, но что Россия и КНДР будут делать в рамках этой статьи - это дело двух государств. Путин также подчеркивал, что в Москве никогда не сомневались, что северокорейское руководство относится к совместным договоренностям серьезно.

https://ria.ru/20240620/dogovor-1954143344.html

https://ria.ru/20241205/kndr-1987480592.html

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россия, пхеньян, москва, владимир путин, ким чен ын, андрей руденко, оон