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Россия и КНДР договорились продвигать объективную информацию о себе - РИА Новости, 05.12.2024
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11:13 05.12.2024
https://ria.ru/20241205/rossija-1987480064.html
Россия и КНДР договорились продвигать объективную информацию о себе
Россия и КНДР договорились продвигать объективную информацию о себе - РИА Новости, 05.12.2024
Россия и КНДР договорились продвигать объективную информацию о себе
Россия и КНДР договорились продвигать в глобальном медиапространстве объективную информацию о себе, противодействовать дезинформации, соответствующий документ... РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T11:13
2024-12-05T11:13
россия
пхеньян
москва
владимир путин
ким чен ын
андрей руденко
оон
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Россия и КНДР договорились продвигать в глобальном медиапространстве объективную информацию о себе, противодействовать дезинформации, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "Стороны содействуют широкому сотрудничеству в медиасфере в целях повышения уровня знаний о жизни народов двух стран, продвижения в глобальном медиапространстве объективной информации о Российской Федерации и Корейской Народно-Демократической Республике и двустороннем сотрудничестве, дальнейшего формирования благоприятных условий для взаимодействия между национальными средствами массовой информации, укрепления координации в деле противодействия дезинформации и агрессивным информационным кампаниям", - говорится в документе. Россия и КНДР в ходе визита российского лидера Владимира Путина в Пхеньян 18-19 июня заключили договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, четвертая статья которого предполагает, что если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны какого-либо государства или нескольких государств и окажется в состоянии войны, то другая сторона незамедлительно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами в соответствии со статьей 51 Устава ООН и согласно законодательству РФ и КНДР. Кроме того, согласно восьмой статье, стороны создают механизмы по проведению совместных мероприятий в целях укрепления обороноспособности, в интересах предотвращения войны и обеспечения регионального и международного мира и безопасности. Девятого ноября закон о ратификации нового договора был подписан российским президентом, а 11 ноября документ был ратифицирован указом лидера КНДР Ким Чен Ына. Новое соглашение призвано заменить базовый договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между Россией и КНДР от 9 февраля 2000 года, оно должно было вступить в силу после обмена ратификационными грамотами. Ранее, выступая в ходе рассмотрения вопроса о ратификации договора в российском парламенте, замглавы МИД РФ Андрей Руденко отмечал, что содержание статьи 4, предусматривающей оказание взаимной военной помощи, "явно свидетельствует о том, что договор носит оборонительный характер, не направлен против безопасности третьих стран, нацелен на поддержание стабильности в регионе Северо-Восточной Азии". Он указывал, что обновление договорно-правовой базы является законной мерой, "призванной купировать множащиеся региональные и глобальные угрозы со стороны коллективного Запада во главе с США". По словам замминистра, новый договор "не носит конфронтационного характера, не представляет угрозы другим государствам и не нарушает архитектуры безопасности в Северо-Восточной Азии", поскольку "не предусматривает формирование военного союза". Президент РФ Владимир Путин, в свою очередь, отмечал, что договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с КНДР содержит статью об оказании военной помощи, но что Россия и КНДР будут делать в рамках этой статьи - это дело двух государств. Путин также подчеркивал, что в Москве никогда не сомневались, что северокорейское руководство относится к совместным договоренностям серьезно.
https://ria.ru/20240618/statya-1953740373.html
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россия, пхеньян, москва, владимир путин, ким чен ын, андрей руденко, оон
Россия, Пхеньян, Москва, Владимир Путин, Ким Чен Ын, Андрей Руденко, ООН
Россия и КНДР договорились продвигать объективную информацию о себе

Россия и КНДР договорились продвигать объективную информацию о себе в медиа

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин и Ким Чен Ын
Владимир Путин и Ким Чен Ын - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© РИА Новости / POOL
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Владимир Путин и Ким Чен Ын . Архивное фото
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Россия и КНДР договорились продвигать в глобальном медиапространстве объективную информацию о себе, противодействовать дезинформации, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"Стороны содействуют широкому сотрудничеству в медиасфере в целях повышения уровня знаний о жизни народов двух стран, продвижения в глобальном медиапространстве объективной информации о Российской Федерации и Корейской Народно-Демократической Республике и двустороннем сотрудничестве, дальнейшего формирования благоприятных условий для взаимодействия между национальными средствами массовой информации, укрепления координации в деле противодействия дезинформации и агрессивным информационным кампаниям", - говорится в документе.
Баннеры с портретом президента РФ Владимира Путина и российские флаги на улице в Пхеньяне. 18 июня 2024 - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
Статью Путина об отношениях с Пхеньяном опубликовали ведущие издания КНДР
18 июня, 16:51
Россия и КНДР в ходе визита российского лидера Владимира Путина в Пхеньян 18-19 июня заключили договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, четвертая статья которого предполагает, что если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны какого-либо государства или нескольких государств и окажется в состоянии войны, то другая сторона незамедлительно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами в соответствии со статьей 51 Устава ООН и согласно законодательству РФ и КНДР. Кроме того, согласно восьмой статье, стороны создают механизмы по проведению совместных мероприятий в целях укрепления обороноспособности, в интересах предотвращения войны и обеспечения регионального и международного мира и безопасности.
Девятого ноября закон о ратификации нового договора был подписан российским президентом, а 11 ноября документ был ратифицирован указом лидера КНДР Ким Чен Ына. Новое соглашение призвано заменить базовый договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между Россией и КНДР от 9 февраля 2000 года, оно должно было вступить в силу после обмена ратификационными грамотами.
Ранее, выступая в ходе рассмотрения вопроса о ратификации договора в российском парламенте, замглавы МИД РФ Андрей Руденко отмечал, что содержание статьи 4, предусматривающей оказание взаимной военной помощи, "явно свидетельствует о том, что договор носит оборонительный характер, не направлен против безопасности третьих стран, нацелен на поддержание стабильности в регионе Северо-Восточной Азии". Он указывал, что обновление договорно-правовой базы является законной мерой, "призванной купировать множащиеся региональные и глобальные угрозы со стороны коллективного Запада во главе с США". По словам замминистра, новый договор "не носит конфронтационного характера, не представляет угрозы другим государствам и не нарушает архитектуры безопасности в Северо-Восточной Азии", поскольку "не предусматривает формирование военного союза".
Президент РФ Владимир Путин, в свою очередь, отмечал, что договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с КНДР содержит статью об оказании военной помощи, но что Россия и КНДР будут делать в рамках этой статьи - это дело двух государств. Путин также подчеркивал, что в Москве никогда не сомневались, что северокорейское руководство относится к совместным договоренностям серьезно.
Американский флаг на здании Пентагона - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
В Пентагоне призвали США вести диалог с Россией, Китаем и КНДР
20 ноября, 22:27
 
РоссияПхеньянМоскваВладимир ПутинКим Чен ЫнАндрей РуденкоООН
 
 
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