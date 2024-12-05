https://ria.ru/20241205/roskomnadzor-1987599452.html

Роскомнадзор потвердил блокировку порталов с аниме-контентом

Роскомнадзор потвердил блокировку порталов с аниме-контентом - РИА Новости, 05.12.2024

Роскомнадзор потвердил блокировку порталов с аниме-контентом

Роскомнадзор подтвердил РИА Новости, что заблокировал ряд порталов с аниме-контентом за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, добавив, что материалы... РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T19:01

2024-12-05T19:01

2024-12-05T19:01

общество

технологии

россия

екатерина мизулина

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

лига безопасного интернета

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Роскомнадзор подтвердил РИА Новости, что заблокировал ряд порталов с аниме-контентом за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, добавив, что материалы не были удалены вовремя. Исходя из поиска на сайте Роскомнадзора в едином реестре доменных имен, и сетевых адресов, содержащих информацию, распространение которой в России запрещено, доступ к таким сайтам, как jut.su, animego.org, amedia.site, yummyani.me, ограничивается. "В соответствии со ст. 15.1 закона 149-ФЗ Роскомнадзор направил уведомление с требованием удалить запрещенную информацию. Материалы, содержащие пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений или предпочтений, либо пропагандирующих педофилию, удалены в отведенное время не были. В результате доступ к указанным ресурсам был ограничен", - сообщили в ведомстве. Ранее в четверг глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила, что уточнила информацию о блокировке порталов с аниме - они внесены в реестр запрещенных сайтов из-за распространения ЛГБТ*-пропаганды (движение ЛГБТ* признано в России экстремистским и запрещено). В декабре 2022 года вступил в силу закон, установивший запрет на ЛГБТ*-пропаганду, в 2023 году международное общественное движение ЛГБТ* было признано экстремистской организацией, его деятельность запретили на территории России.*Движение признано в России экстремистским и запрещено

https://ria.ru/20240410/roskomnadzor-1939107571.html

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общество, технологии, россия, екатерина мизулина, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), лига безопасного интернета