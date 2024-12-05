https://ria.ru/20241205/rets-1987552917.html

РЭЦ отметил рост интереса российских инвесторов к проектам в Киргизии

РЭЦ отметил рост интереса российских инвесторов к проектам в Киргизии - РИА Новости, 05.12.2024

РЭЦ отметил рост интереса российских инвесторов к проектам в Киргизии

Интерес российских инвесторов к проектам в Киргизской Республике растет, заявил в Бишкеке старший вице-президент Российского экспортного центра (входит в... РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T16:04

2024-12-05T16:04

2024-12-05T16:04

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экономика

бишкек

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Интерес российских инвесторов к проектам в Киргизской Республике растет, заявил в Бишкеке старший вице-президент Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) Никита Гусаков на десятилетии Российско-Кыргызского фонда развития."Мы видим возросший интерес российских инвесторов к проектам на территории Кыргызстана, связанным с транспортной логистикой и локализацией определенных производств российских компаний в республике. Сегодня одним из драйверов стратегического партнерства наших стран выступает Российско-Кыргызский фонд развития. Являясь надежным инвестиционным партнером, фонд способствует развитию промышленной кооперации с Россией и укреплению экономики Республики", - сказал Гусаков.Он напомнил, что в группу РЭЦ входит экспортное страховое агентство ЭКСАР, которое занимается, в том числе, страхованием российских инвестиций от политических рисков. Несколько лет назад пилотное страхование инвестиций реализовали и в Киргизской Республике.По словам старшего вице-президента, ЭКСАР поддержал экспортные контракты РФ с Кыргызстаном на 350-370 миллионов долларов в 2024 году. При этом с 2022 года действует мандат на поддержку критического импорта, и сейчас рассматриваются проекты, которые позволяют поддержать поставки критически важной продукции в Россию.

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россия, экономика, бишкек