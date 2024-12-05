https://ria.ru/20241205/putin-1987599193.html
Путин поблагодарил волонтеров
Путин поблагодарил волонтеров - РИА Новости, 05.12.2024
Путин поблагодарил волонтеров
Волонтеры работают всегда, тогда и там, где нужна их помощь, заявил президент России Владимир Путин на международном форуме гражданского участия #МыВместе. РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T18:58
2024-12-05T18:58
2024-12-05T18:58
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Волонтеры работают всегда, тогда и там, где нужна их помощь, заявил президент России Владимир Путин на международном форуме гражданского участия #МыВместе. "Вы работаете всегда: и по праздникам, и по будним дням – всегда, там и тогда, где нужна ваша помощь. Спасибо", - сказал Путин, выступая на форуме.
https://ria.ru/20241205/putin-1987594280.html
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин поблагодарил волонтеров
Путин: волонтеры работают по праздникам и будням, всегда, когда нужна их помощь