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Путин поблагодарил волонтеров - РИА Новости, 05.12.2024
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18:58 05.12.2024
https://ria.ru/20241205/putin-1987599193.html
Путин поблагодарил волонтеров
Путин поблагодарил волонтеров - РИА Новости, 05.12.2024
Путин поблагодарил волонтеров
Волонтеры работают всегда, тогда и там, где нужна их помощь, заявил президент России Владимир Путин на международном форуме гражданского участия #МыВместе. РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T18:58
2024-12-05T18:58
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Волонтеры работают всегда, тогда и там, где нужна их помощь, заявил президент России Владимир Путин на международном форуме гражданского участия #МыВместе. "Вы работаете всегда: и по праздникам, и по будним дням – всегда, там и тогда, где нужна ваша помощь. Спасибо", - сказал Путин, выступая на форуме.
https://ria.ru/20241205/putin-1987594280.html
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин поблагодарил волонтеров

Путин: волонтеры работают по праздникам и будням, всегда, когда нужна их помощь

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на церемонии награждения победителей международной премии #МЫВМЕСТЕ
Президент РФ Владимир Путин на церемонии награждения победителей международной премии #МЫВМЕСТЕ - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин на церемонии награждения победителей международной премии #МЫВМЕСТЕ
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Волонтеры работают всегда, тогда и там, где нужна их помощь, заявил президент России Владимир Путин на международном форуме гражданского участия #МыВместе.
«
"Вы работаете всегда: и по праздникам, и по будним дням – всегда, там и тогда, где нужна ваша помощь. Спасибо", - сказал Путин, выступая на форуме.
Волонтеры - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
На неформальном саммите СНГ обсудят меры поддержки волонтеров
Вчера, 18:34
 
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