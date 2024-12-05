https://ria.ru/20241205/putin-1987599193.html

Путин поблагодарил волонтеров

Путин поблагодарил волонтеров - РИА Новости, 05.12.2024

Путин поблагодарил волонтеров

Волонтеры работают всегда, тогда и там, где нужна их помощь, заявил президент России Владимир Путин на международном форуме гражданского участия #МыВместе. РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T18:58

2024-12-05T18:58

2024-12-05T18:58

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Волонтеры работают всегда, тогда и там, где нужна их помощь, заявил президент России Владимир Путин на международном форуме гражданского участия #МыВместе. "Вы работаете всегда: и по праздникам, и по будним дням – всегда, там и тогда, где нужна ваша помощь. Спасибо", - сказал Путин, выступая на форуме.

https://ria.ru/20241205/putin-1987594280.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, владимир путин