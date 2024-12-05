https://ria.ru/20241205/putin-1987594280.html

На неформальном саммите СНГ обсудят меры поддержки волонтеров

На неформальном саммите СНГ обсудят меры поддержки волонтеров - РИА Новости, 05.12.2024

На неформальном саммите СНГ обсудят меры поддержки волонтеров

Президент России Владимир Путин сообщил, что на неформальном саммите СНГ в декабре обсудят в том числе и меры по поддержке волонтеров. РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T18:34

2024-12-05T18:34

2024-12-05T18:44

россия

владимир путин

снг

манеж

день добровольца (волонтера) в россии

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что на неформальном саммите СНГ в декабре обсудят в том числе и меры по поддержке волонтеров. "Скоро у нас неформальный саммит будет СНГ, уже традиционный, предновогодний. Обязательно тоже поговорим и на эту тему, подумаем все вместе о том, что нужно сделать дополнительно, чтобы поддержать вашу работу (волонтеров - ред.) и ваши усилия", - сказал Путин на форуме гражданского участия "Мы вместе". Международный форум гражданского участия "Мы вместе" стартовал 5 декабря в День добровольца. Он проходит на площадке Центрального выставочного зала "Манеж". Это ключевое событие в сфере добровольчества, благотворительности и НКО в России и мире, площадка формирования культуры взаимопомощи и неравнодушия. Финалистами премии "Мы вместе" в 2024 году стали 126 проектов.

https://ria.ru/20241008/putin-1977009263.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владимир путин, снг, манеж, день добровольца (волонтера) в россии