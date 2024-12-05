https://ria.ru/20241205/putin-1987594280.html
На неформальном саммите СНГ обсудят меры поддержки волонтеров
На неформальном саммите СНГ обсудят меры поддержки волонтеров - РИА Новости, 05.12.2024
На неформальном саммите СНГ обсудят меры поддержки волонтеров
Президент России Владимир Путин сообщил, что на неформальном саммите СНГ в декабре обсудят в том числе и меры по поддержке волонтеров. РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T18:34
2024-12-05T18:34
2024-12-05T18:44
россия
владимир путин
снг
манеж
день добровольца (волонтера) в россии
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что на неформальном саммите СНГ в декабре обсудят в том числе и меры по поддержке волонтеров. "Скоро у нас неформальный саммит будет СНГ, уже традиционный, предновогодний. Обязательно тоже поговорим и на эту тему, подумаем все вместе о том, что нужно сделать дополнительно, чтобы поддержать вашу работу (волонтеров - ред.) и ваши усилия", - сказал Путин на форуме гражданского участия "Мы вместе". Международный форум гражданского участия "Мы вместе" стартовал 5 декабря в День добровольца. Он проходит на площадке Центрального выставочного зала "Манеж". Это ключевое событие в сфере добровольчества, благотворительности и НКО в России и мире, площадка формирования культуры взаимопомощи и неравнодушия. Финалистами премии "Мы вместе" в 2024 году стали 126 проектов.
https://ria.ru/20241008/putin-1977009263.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, снг, манеж, день добровольца (волонтера) в россии
Россия, Владимир Путин, СНГ, Манеж, День добровольца (волонтера) в России
На неформальном саммите СНГ обсудят меры поддержки волонтеров
Путин: на неформальном саммите СНГ в декабре обсудят меры поддержки волонтеров