https://ria.ru/20241205/putin-1987576131.html

Система управления нацпроектами должна быть плановой, заявил Путин

Система управления нацпроектами должна быть плановой, заявил Путин - РИА Новости, 05.12.2024

Система управления нацпроектами должна быть плановой, заявил Путин

Работа всей системы управления нацпроектами должна быть плановой и основательной, нельзя терять этого качества, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T17:20

2024-12-05T17:20

2024-12-05T17:20

россия

владимир путин

нацпроекты

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Работа всей системы управления нацпроектами должна быть плановой и основательной, нельзя терять этого качества, заявил президент России Владимир Путин. "Нужно сделать работу проектных комитетов и всей системы управления нацпроектами плановой и основательной. В целом, такая работа налажена, прошу не терять этого качества и этого темпа, чтобы уверенно, шаг за шагом, добиваться поставленных целей, а это значит, что документы должны готовиться и обсуждаться своевременно", - сказал Путин во время выступления на совете по стратегическому развитию и нацпроектам. Президент в четверг проводит в Кремле заседание Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам, в ходе которого планируется обсудить цели национального развития страны на ближайшие пять лет.

https://ria.ru/20241205/putin-1987530023.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Наталья Макарова

россия, владимир путин, нацпроекты