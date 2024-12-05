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Система управления нацпроектами должна быть плановой, заявил Путин - РИА Новости, 05.12.2024
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17:20 05.12.2024
https://ria.ru/20241205/putin-1987576131.html
Система управления нацпроектами должна быть плановой, заявил Путин
Система управления нацпроектами должна быть плановой, заявил Путин - РИА Новости, 05.12.2024
Система управления нацпроектами должна быть плановой, заявил Путин
Работа всей системы управления нацпроектами должна быть плановой и основательной, нельзя терять этого качества, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T17:20
2024-12-05T17:20
россия
владимир путин
нацпроекты
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Работа всей системы управления нацпроектами должна быть плановой и основательной, нельзя терять этого качества, заявил президент России Владимир Путин. "Нужно сделать работу проектных комитетов и всей системы управления нацпроектами плановой и основательной. В целом, такая работа налажена, прошу не терять этого качества и этого темпа, чтобы уверенно, шаг за шагом, добиваться поставленных целей, а это значит, что документы должны готовиться и обсуждаться своевременно", - сказал Путин во время выступления на совете по стратегическому развитию и нацпроектам. Президент в четверг проводит в Кремле заседание Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам, в ходе которого планируется обсудить цели национального развития страны на ближайшие пять лет.
https://ria.ru/20241205/putin-1987530023.html
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россия, владимир путин, нацпроекты
Россия, Владимир Путин, Нацпроекты
Система управления нацпроектами должна быть плановой, заявил Путин

Путин: работа всех проектных комитетов должна быть плановой и основательной

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Работа всей системы управления нацпроектами должна быть плановой и основательной, нельзя терять этого качества, заявил президент России Владимир Путин.
«
"Нужно сделать работу проектных комитетов и всей системы управления нацпроектами плановой и основательной. В целом, такая работа налажена, прошу не терять этого качества и этого темпа, чтобы уверенно, шаг за шагом, добиваться поставленных целей, а это значит, что документы должны готовиться и обсуждаться своевременно", - сказал Путин во время выступления на совете по стратегическому развитию и нацпроектам.
Президент в четверг проводит в Кремле заседание Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам, в ходе которого планируется обсудить цели национального развития страны на ближайшие пять лет.
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