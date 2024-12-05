https://ria.ru/20241205/putin-1987559182.html

Путин попросил привести показатели нацпроектов в соответствие с реальностью

Путин попросил привести показатели нацпроектов в соответствие с реальностью - РИА Новости, 05.12.2024

Путин попросил привести показатели нацпроектов в соответствие с реальностью

Президент России Владимир Путин попросил кабмин оперативно изучить все национальные проекты и привести показатели в соответствие с реальным положением дел. РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T16:20

2024-12-05T16:20

2024-12-05T16:20

россия

владимир путин

правительство рф

нацпроекты

общество

политика

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил кабмин оперативно изучить все национальные проекты и привести показатели в соответствие с реальным положением дел. "Целевые показатели национальных проектов должны быть объективными, основываться - уже не раз говорил об этом - на реальном положении дел и сохранять преемственность достижений предыдущих нацпроектов... Я прошу коллег ещё раз внимательно просмотреть всю линейку показателей нацпроектов и оперативно их поправить, а в дальнейшем предполагаю обсуждать и вносить такие изменения только на заседаниях нашего совета",- сказал Путин на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

https://ria.ru/20241205/putin-1987530023.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владимир путин, правительство рф, нацпроекты, общество, политика