https://ria.ru/20241205/putin-1987559182.html
Путин попросил привести показатели нацпроектов в соответствие с реальностью
Путин попросил привести показатели нацпроектов в соответствие с реальностью - РИА Новости, 05.12.2024
Путин попросил привести показатели нацпроектов в соответствие с реальностью
Президент России Владимир Путин попросил кабмин оперативно изучить все национальные проекты и привести показатели в соответствие с реальным положением дел. РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T16:20
2024-12-05T16:20
2024-12-05T16:20
россия
владимир путин
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нацпроекты
общество
политика
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил кабмин оперативно изучить все национальные проекты и привести показатели в соответствие с реальным положением дел. "Целевые показатели национальных проектов должны быть объективными, основываться - уже не раз говорил об этом - на реальном положении дел и сохранять преемственность достижений предыдущих нацпроектов... Я прошу коллег ещё раз внимательно просмотреть всю линейку показателей нацпроектов и оперативно их поправить, а в дальнейшем предполагаю обсуждать и вносить такие изменения только на заседаниях нашего совета",- сказал Путин на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
https://ria.ru/20241205/putin-1987530023.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, правительство рф, нацпроекты, общество, политика
Россия, Владимир Путин, Правительство РФ, Нацпроекты, Общество, Политика
Путин попросил привести показатели нацпроектов в соответствие с реальностью
Путин призвал правительство оперативно изучить и исправить показатели напроектов