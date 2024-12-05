https://ria.ru/20241205/putin-1987548134.html

Путин призвал обратить особое внимание на здравоохранение и туризм

Путин призвал обратить особое внимание на здравоохранение и туризм - РИА Новости, 05.12.2024

Путин призвал обратить особое внимание на здравоохранение и туризм

Президент России Владимир Путин призвал при реализации национальных проектов обратить особое внимание на проблемы в здравоохранении, развитие туризма. РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T15:49

2024-12-05T15:49

2024-12-05T15:49

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал при реализации национальных проектов обратить особое внимание на проблемы в здравоохранении, развитие туризма. "Опросы показывают и отстающие направления, где положение дел людей часто не устраивает. Соответственно, эти вопросы требуют повышенного внимания. Имею в виду уровень медицинской помощи, доступность жилья. В целом, создание условий для того, чтобы в семьях рождалось больше детей, а это, как мы понимаем, не только выплаты на ребенка, но и дополнительные возможности в системе образования, здравоохранения, спорте и досуге, туризме и отдыхе", - сказал Путин во время выступления на совете по стратегическому развитию и нацпроектам. Он отметил, что речь о тех сферах жизни людей, которые важны для людей, которые должны быть максимально комфортными, ориентированными на запросы большинства семей с детьми. Президент в четверг проводит в Кремле заседание Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам, в ходе которого планируется обсудить цели национального развития страны на ближайшие пять лет.

https://ria.ru/20241205/putin-1987530023.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, владимир путин