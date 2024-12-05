Путин призвал обратить особое внимание на здравоохранение и туризм
Путин призвал при реализации нацпроектов обратить внимание на медицину и туризм
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал при реализации национальных проектов обратить особое внимание на проблемы в здравоохранении, развитие туризма.
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"Опросы показывают и отстающие направления, где положение дел людей часто не устраивает. Соответственно, эти вопросы требуют повышенного внимания. Имею в виду уровень медицинской помощи, доступность жилья. В целом, создание условий для того, чтобы в семьях рождалось больше детей, а это, как мы понимаем, не только выплаты на ребенка, но и дополнительные возможности в системе образования, здравоохранения, спорте и досуге, туризме и отдыхе", - сказал Путин во время выступления на совете по стратегическому развитию и нацпроектам.
Он отметил, что речь о тех сферах жизни людей, которые важны для людей, которые должны быть максимально комфортными, ориентированными на запросы большинства семей с детьми.
Президент в четверг проводит в Кремле заседание Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам, в ходе которого планируется обсудить цели национального развития страны на ближайшие пять лет.